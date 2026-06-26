Regele Charles și-a publicat declarația fiscală, unde apare impozitul plătit: e în top 100 al contribuabililor din M. Britanie
Postat la: 26.06.2026 |
Regele Charles a dezvăluit că a plătit impozit de 12,9 milioane de lire sterline pentru 2024-2025, devenind primul monarh care şi-a făcut publică declaraţia fiscală. Totodată, el şi Regina Camilla nu vor locui la Palatul Buckingham după ce acesta va fi renovat,.
Nivelul impozitului plătit de Rege îl plasează în top 100 al contribuabililor din Marea Britanie. Prinţul de Wales a declarat că a plătit un impozit de 7,76 milioane de lire sterline în aceeaşi perioadă, arată cifrele din raportul anual.
Principala sursă de finanţare publică anuală pentru Casa Regală, Grantul Suveran, creşte la puţin sub 100 de milioane de lire sterline pentru anul 2027-28.
De asemenea, Regele a plătit impozit de 11,7 milioane de lire sterline pentru 2023-2024, în timp ce Prinţul William a plătit 8,34 milioane de lire sterline pentru aceeaşi perioadă.
Publicarea taxelor plătite în mod voluntar de Rege şi de Prinţul William a fost o decizie personală luată de cei doi, conform reprezentanţilor acestora.
Palatul Buckingham a descris această mişcare drept o transparenţă sporită, care a avut ca scop "încurajarea unei înţelegeri mai largi a răspunderii noastre".
De când regele a devenit monarh în 2022, iar William Prinţ de Wales, factura combinată a tatălui şi fiului plătită către HM Revenue and Customs a depăşit 50 de milioane de lire sterline.
Noile cifre nu oferă o defalcare a modului în care a fost calculat impozitul. Monarhul a plătit cea mai mare cotă a impozitului.
Regele primeşte un venit anual din averea sa din Ducatul de Lancaster, creată pentru a oferi monarhului o sursă independentă de bani pentru cheltuieli oficiale şi private. Acesta este un portofoliu de terenuri, investiţii şi proprietăţi care oferă Regelui un venit anual care în 2025-2026 a fost de 25,2 milioane de lire sterline.
Regele Charles şi Regina Camilla nu vor locui la Buckingham
Regele Charles şi Regina Camilla nu vor locui la Palatul Buckingham când renovarea în valoare de 369 de milioane de lire sterline va fi finalizată, anul viitor.
Palatul, care a servit drept reşedinţă oficială la Londra a suveranului Regatului Unit din 1837, va continua să fie sediul administrativ al monarhiei, dar regele a decis că Clarence House, aflată în apropiere, va rămâne casa lui oficială.
Decizia a fost luată pentru a permite publicului un acces mai mare la obiectiv, au spus oficialii.
O renovare de 10 ani a Palatului Buckingham - finanţată printr-o creştere temporară a Grantului Suveran care plăteşte îndatoririle oficiale ale familiei regale - urmează să fie finalizată în martie.
Cablurile învechite, ţevile de plumb şi cazanele vor fi înlocuite în timpul renovării, multe pentru prima dată în 60 de ani, după îngrijorarea cu privire la potenţialele incendii şi daune cauzate de apă.
Regele şi regina au locuit împreună în Clarence House, care se află lângă Palatul St. James şi a fost cândva casa reginei mame, de la căsătoria lor din 2005.
Ambii având aproape 80 de ani, este de înţeles de ce nu au dorit toată tevatura de a se muta ei înşişi şi personalul lor la Palatul Buckingham.
Există, de asemenea, preocupări de securitate că, dacă Regele ar fi locuit la Palatul Buckingham, ar limita numărul de vizitatori, precum şi zonele pe care oamenii le-ar putea vedea.
Obiectivul ar putea acum să se poată deschide pentru o perioadă mai lungă, generând mai multe venituri. În prezent, îşi deschide sălile de stat pentru vizitatori în fiecare vară şi la anumite date pe tot restul anului.
Regele va continua să găzduiască o serie de evenimente la palat, de la banchete de stat şi petreceri în grădină până la recepţii şi audienţe cu prim-ministrul şi noii ambasadori.
"Majestatea Sa păstrează o afecţiune uriaşă pentru Palatul Buckingham şi un respect profund pentru rolul său în viaţa regală şi publică", a spus purtătorul de cuvânt al palatului. "Va fi un stup plin de activitate regală în orice alt mod", a adăugat el.
O creştere temporară a sumei de bază a Grantului Suveran a fost instituită din 2017 pentru a plăti renovarea Palatului Buckingham.
Pe măsură ce renovările se încheie, nivelul general al grantului va scădea de la 137,9 milioane de lire sterline la 99,9 milioane de lire sterline în 2027-28. Dar noua cifră va fi aproape dublă faţă de grantul de bază de 51,8 milioane de lire sterline în 2024-2025 şi peste grantul de bază de 72,1 milioane de lire sterline în 2025-26.
Creşterea va ajuta la plata restanţelor de întreţinere la palatele regale ocupate, la consolidarea securităţii cibernetice la reşedinţele regale şi la instalarea de sisteme de încălzire eficiente energetic.
Aproximativ 11 milioane de lire sterline au fost, de asemenea, rezervate pentru a înlocui cazanele care se apropie de sfârşitul vieţii lor la Castelul Windsor.
De la Regina Victoria, niciun monarh nu a ales să locuiască departe de Palatul Buckingham. Ea a fost primul monarh care a folosit Palatul Buckingham ca sediu oficial al curţii şi, după ce s-a căsătorit cu Prinţul Albert, a transformat clădirea cu 775 de camere pentru a-şi găzdui familia, a distra oaspeţii şi a desfăşura afaceri oficiale.
În urma morţii soţului ei, Regina Victoria a lipsit de la Palatul Buckingham pentru perioade lungi de timp. Palatul a fost, de asemenea, strâns asociat cu regina Elisabeta a II-a, care i-a născut pe Prinţul Charles şi Prinţul Andrew la palat.
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