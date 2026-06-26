Urmează o perioadă critică: Rusia se joacă cu nervii statelor NATO și pregătește atacuri hibride
Postat la: 26.06.2026 |
Rusia ar putea organiza acțiuni de provocare în Polonia sau în țările baltice, cu scopul de a testa solidaritatea statelor NATO. Avertismentul vine de la oficiali și surse din serviciile de informații de pe flancul estic al alianței, scrie The Guardian.
Planul Kremlinului apare într-un moment în care Vladimir Putin se confruntă cu probleme majore. Pe de o parte, avansul armatei ruse în Ucraina s-a blocat, iar pe de altă parte, ucrainenii au început să lovească tot mai des ținte strategice din Rusia, inclusiv rafinării din zona Moscovei și a orașului Sankt Petersburg, folosind drone cu rază lungă de acțiune.
Rusia nu mai are putere pentru un alt război
Serviciile secrete din Letonia estimează că Rusia nu are resurse pentru a deschide un al doilea front militar. Din acest motiv, Moscova ar lua în calcul doar atacuri hibride, cum ar fi trimiterea de drone și rachete la graniță sau acte de sabotaj. Prin aceste acțiuni, Kremlinul vrea să transmită un mesaj clar: statele europene trebuie să oprească sprijinul pentru Ucraina, altfel riscă să fie atrase în conflict.
Problemele de coordonare ale Rusiei s-au văzut recent și în Belarus. Stațiile de ghidare pentru dronele rusești au fost demontate rapid, după ce Ucraina a amenințat că le va bombarda. Pentru a ascunde panica, autoritățile din Belarus au oferit o scuză absurdă, susținând că echipamentele deranjau cuiburile de cocoși de munte din zonă.
Trump are resentimente pentru liderii europeni
Aceste tensiuni apar chiar înainte de summitul NATO de la Ankara, programat luna aceasta. Situația din interiorul alianței este deja complicată, după ce Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de liderii europeni care nu au permis avioanelor americane să folosească bazele din Europa pentru operațiuni în Iran.
Amenințările cu sabotaje nu sunt o noutate. În ultimii doi ani, Europa s-a mai confruntat cu astfel de incidente, de la colete capcană trimise prin DHL în Marea Britanie și Germania, până la cele 19 drone rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei. Oficialii militari occidentali avertizează că perioada următoare este extrem de riscantă, deoarece un lider politic care se simte încolțit poate lua decizii imprevizibile.
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