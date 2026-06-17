Începe expulzarea migranților din Europa: faliment politic pentru ideile promovate de Angela Merkel sau Ursula von der Leyen

Eurodeputații au aprobat miercuri modificări ale politicii UE privind returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală în UE.

Noile norme urmăresc să simplifice și să accelereze procedurile, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a dreptului internațional, inclusiv a principiului nereturnării și a interzicerii expulzărilor colective, prevenind în același timp abuzurile și deplasările neautorizate în interiorul UE.

Acordul informal la care s-a ajuns la 1 iunie cu Consiliul a fost aprobat în plen, cu 418 voturi pentru, 218 împotrivă și 30 abțineri.

În temeiul legislației, o decizie de returnare emisă unui resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală într-un stat membru de către autoritățile naționale competente va fi însoțită de obligația de a părăsi țara UE respectivă imediat sau într-un anumit termen.

Printre cei mai cunoscuți politicieni care au promovat politicile pro-migrație în Europa se numără Angela Merkel (a devenit una dintre figurile asociate cu primirea unui număr mare de refugiați în timpul crizei migrației din 2015), Jean-Claude Juncker (a susținut solidaritatea între statele UE în privința refugiaților), Ursula von der Leyen (a promovat reforme privind migrația și azilul la nivelul UE) sau Ylva Johansson (a avut un rol important în politicile europene privind migrația și azilul).

Obligația de cooperare și de detenție

Resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare vor trebui să coopereze cu autoritățile.

Pentru a-și pregăti returnarea, aceștia pot fi plasați în detenție, pe baza unei evaluări individuale, de exemplu în cazul în care nu cooperează, prezintă un risc de sustragere sau prezintă un risc de securitate.

Detenția va trebui să fie dispusă de o autoritate administrativă sau judiciară și poate dura până la 24 de luni.

Prelungirea cu până la șase luni în total va fi posibilă în cazul în care circumstanțele se schimbă, apar noi informații sau se îmbunătățește cooperarea cu o țară terță.

În cazul în care un resortisant al unei țări terțe se mută într-un alt stat membru, se poate aplica o nouă perioadă de luare în custodie publică.

Statele membre vor putea, de asemenea, să solicite raportarea periodică sau obligația de a locui într-un loc desemnat.

Pot fi impuse, de asemenea, alternative la detenție, cum ar fi o garanție financiară sau monitorizarea electronică.

Măsuri de investigare

Autoritățile naționale pot desfășura acțiuni specifice de investigare pentru a pregăti sau a asigura o returnare eficace.

Acestea ar putea include percheziții ale resortisanților țărilor terțe, reședințe sau alte incinte relevante, sub rezerva unei autorizații judiciare sau administrative, precum și percheziții și confiscări ale bunurilor personale și ale dispozitivelor electronice.

Toate măsurile trebuie să respecte drepturile fundamentale și să facă în continuare obiectul unor garanții și căi de atac în temeiul dreptului Uniunii și al dreptului intern.

Acord cu țări din afara UE pentru acceptarea persoanelor returnate

Va fi posibil transferul migranților cu o decizie de returnare, excluzând minorii neînsoțiți, către „centre de returnare" de pe teritoriul unei țări care este de acord să îi accepte, pe baza unui acord încheiat de un stat membru al UE.

Aceste acorduri pot fi încheiate numai cu țări terțe care respectă drepturile omului, dreptul internațional și principiul nereturnării.

Autoritățile naționale vor trebui să informeze Comisia și alte state membre înainte de intrarea lor în vigoare.

Raportorul Malik Azmani (Renew, Olanda) a declarat: „Astăzi, Europa își ține promisiunea. Oamenii se așteaptă, pe bună dreptate, ca cei care nu au drept de ședere să se întoarcă în țările lor de origine. De aceea, am o prioritate clară: măsuri de returnare eficiente și realiste. Și, după aproape 20 de ani de stagnare, Europa le are în sfârșit. Returnarea este ultima piesă a sistemului de migrație al UE și sunt extrem de mândru că acum o putem pune în practică."

Următorii pași

În urma aprobării de către Parlament, textul trebuie să fie adoptat în mod oficial de Consiliu și publicat în Jurnalul Oficial înainte de a putea intra în vigoare.

Unele dispoziții, inclusiv privind centrele de returnare, evaluarea vârstei minorilor și dimensiunea externă a returnărilor, se vor aplica imediat.

Alte dispoziții care necesită etape pregătitoare se vor aplica 12 luni de la intrarea în vigoare a legislației.

Virgil Popescu: „Am făcut azi un pas decisiv către o politică europeană fermă în domeniul migraţiei!"

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu anunţă miercuri că au făcut un pas decisiv către o politică europeană fermă în domeniul migraţiei, în Parlamentul European, iar cetăţenii din ţări terţe care au primit o decizie de returnare vor fi obligaţi să coopereze cu autorităţile şi să părăsească teritoriul UE, relatează News.ro.

"Am făcut azi un pas decisiv către o politică europeană fermă în domeniul migraţiei! Punem stop migraţiei ilegale! Persoanele care nu au dreptul să rămână în Uniunea Europeană, să fie returnate în ţările lor de origine. Am votat astăzi pentru măsuri de returnare eficiente şi realiste!", spune europarlamentarul PNL Virgil Popescu.

Eurodeputatul arată că cetăţenii din ţări terţe care au primit o decizie de returnare vor fi obligaţi să coopereze cu autorităţile şi să părăsească teritoriul UE.

Virgil Popescu precizează că noul sistem al Uniunii Europene pentru returnarea cetăţenilor din ţări terţe aflaţi ilegal pe teritoriul UE mai prevede:

• Posibilitatea detenţiei pentru a preveni sustragerea de la procedură.

• Posibilitatea îndepărtării către un stat din afara UE, inclusiv către „centre de returnare" („return hubs"), în baza unui acord cu o ţară terţă.

• Reguli mai stricte pentru persoanele care reprezintă un risc pentru securitate.

• Va fi posibil transferul migranţilor care fac obiectul unei decizii de returnare - cu excepţia minorilor neînsoţiţi - către „centre de returnare" situate pe teritoriul unei ţări care acceptă să îi primească, în baza unui acord încheiat de un stat membru al UE.

• Autorităţile naţionale vor putea efectua anumite acţiuni de investigare pentru pregătirea sau asigurarea unei returnări eficiente. Acestea pot include percheziţionarea persoanelor vizate, a locuinţelor sau a altor spaţii relevante, cu autorizare judiciară sau administrativă, precum şi verificarea şi confiscarea bunurilor personale şi a dispozitivelor electronice.

Potivit europarlamentarului PNL, textul urmează să fie adoptat formal de Consiliu şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene înainte de a intra în vigoare.

"Unele dispoziţii, respectiv cele privind centrele de returnare, evaluarea vârstei minorilor şi dimensiunea externă a politicii de returnare, se vor aplica imediat. Alte prevederi care necesită măsuri pregătitoare vor intra în aplicare la 12 luni după intrarea în vigoare a legislaţiei.