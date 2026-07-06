Înaintea summitului NATO, Trump afirmă că Putin și Zelenski vor să încheie războiul: "Ne vom duce la Ankara și vom discuta despre asta"
Postat la: 06.07.2026 |
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit astăzi, de la Casa Albă, despre participarea sa la Summitul NATO din Turcia dar și despre războiul din Ucraina.
„Cred că ne apropiem mult mai mult decât își dau seama oamenii. Președintele Putin vrea să se încheie. Vă voi spune asta foarte hotărât. Am avut o discuție telefonică bună. Președintele Zelensky, de fapt, vrea să se încheie acum.
Ne vom duce la NATO și vom discuta despre asta. Și cred că vom reuși să încheiem totul", a declarat astăzi Donald Trump.
Președintele SUA a vorbit și despre drone.
„Cine ar fi crezut că dronele vor deveni un factor atât de important? Sunt mașini de ucis. Este uimitor. Te ascunzi după un copac, iar ea vine și te prinde. Și am văzut scene pe care nu vreau să le văd și nu vreau să le vezi nici tu", a spus Trump.
Turcia va încerca să valorifice relația „caldă" dintre președintele său, Recep Tayyip Erdogan, și președintele Trump pentru a acoperi divergențele din cadrul NATO în timpul viitorului summit al alianței militare din Turcia, a declarat ministrul de externe al țării, Hakan Fidan, într-un interviu recent acordat publicației The New York Times.
Cei 32 de membri ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord se vor reuni marți în capitala Turciei, Ankara, pentru o întâlnire importantă privind viitorul alianței transatlantice.
Amenințările lui Trump de a reduce rolul Statelor Unite în NATO - sau de a se retrage complet din acesta - i-au determinat pe alți membri să exploreze potențiale noi aranjamente de securitate. Trump i-a acuzat, de asemenea, pe aliații NATO de lipsă de loialitate pentru că nu au susținut războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, căruia mulți dintre acești parteneri i-au opus.
Pe frontul din Ucraina, presa relatează că armata de la Kiev a schimbat modul în care armatele utilizează sistemele Patriot, însă atacurile recente ale Rusiei dovedesc că adaptările inteligente nu pot depăși lipsa interceptoarelor.
Rusia lansează în mod regulat rachete de diferite tipuri și drone care copleșesc operatorii de apărare aeriană ai Ucrainei, epuizați, suprasolicitați și periculos de subaprovizionați. În special, Moscova a intensificat producția de rachete balistice.
Rachetele balistice se mișcă mult mai repede decât rachetele de croazieră, iar rachetele Patriot sunt singurul sistem de apărare aeriană din arsenalul Ucrainei care le poate doborî. Ucraina are și alte sisteme de apărare aeriană care pot intercepta rachete de croazieră.
În atacul de luni dimineață, soldat cu moartea a cel puțin 12 persoane, Rusia a lansat 68 de rachete și 351 de drone asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene. Niciuna dintre cele 23 de rachete balistice nu a fost interceptată, dar majoritatea rachetelor de croazieră au fost.
Într-un alt atac nocturn de miercurea trecută, cel puțin 30 de persoane au fost ucise la Kiev, Ucraina, inclusiv multe îngropate în urma atacului asupra unui bloc de apartamente. Ucraina a interceptat doar patru din cele 24 de rachete balistice din acea salvă.
Până în prezent, în acest an, Rusia a lansat 521 de rachete balistice asupra Ucrainei, de peste două ori mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Ucraina a doborât 164 dintre acestea, potrivit unui set de date al New York Times bazat pe cifre de la Forțele Aeriene ale Ucrainei.
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