Rusia ar fi putut încheia războiul din Ucraina chiar în prima zi dacă un general rus nu ar fi făcut nicio greșeală, a declarat președintele american Donald Trump. Trump a spus că războiul ar fi trebuit să se încheie foarte repede, deoarece președintele rus Vladimir Putin avea sute de tancuri îndreptându-se spre Kiev de-a lungul unei autostrăzi.

„Există o autostradă, betonată, o autostradă foarte bună, solidă ca o stâncă, chiar în Kiev. Și cam la jumătatea drumului, ar fi fost acolo în trei ore, mergând cu 85 km/h, ceea ce este cam viteza maximă pentru un tanc", a spus președintele SUA într-un interviu acordat Axios.

Cu toate acestea, potrivit lui Trump, acest lucru nu s-a întâmplat pentru că un general rus a decis să trimită tancurile „prin terenurile agricole". Vehiculele au rămas blocate în noroi după ce ploile record au lovit zona cu câteva zile mai devreme.

Liderul american a spus că forțele ucrainene au distrus apoi tancurile rusești folosind rachete antitanc Javelin, despre care a subliniat că fuseseră furnizate Kievului în timpul președinției sale.

„Erau blocate în nisipuri mișcătoare, practic. Era noroi ca nisipurile mișcătoare. Nu se puteau mișca", a spus Trump.

Potrivit președintelui SUA, dacă tancurile rusești ar fi rămas pe autostrada spre Kiev, ar fi ajuns în capitala Ucrainei în patru ore.

„Războiul s-ar fi terminat într-o singură zi. Asta s-a întâmplat acum patru ani și jumătate. Deci a fost o greșeală teribilă. Și iată că un general decide, în loc să meargă pe mijlocul unei autostrăzi direct în oraș", a spus Trump.

După cum s-a relatat anterior, în urma unui atac ucrainean asupra rafinăriei de petrol din Moscova, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut cetățenilor ruși să-l influențeze pe liderul Kremlinului dacă vor să pună capăt consecințelor războiului început de Moscova.

Zelenski a menționat, de asemenea, că, conform informațiilor disponibile, mai mult de jumătate dintre ruși susțin încheierea războiului. În același timp, el a subliniat că publicul rus este conștient de lipsa realizărilor semnificative pe câmpul de luptă ale forțelor ruse.

„Nu sunt drăguț cu Rusia"

Totodată, Donald Trump a afirmat în cadrul interviului că nu este indulgent cu Rusia, susținând că a adoptat o linie dură atât față de Moscova, cât și față de China.

„Se spune că mă port foarte drăguț cu Rusia. Nu sunt drăguț cu Rusia. Am fost foarte dur cu Rusia și China, mai dur decât oricine altcineva și de aceea, acei oameni mă respectă", a declarat președintele Statelor Unite.