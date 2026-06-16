Decizie de ultim moment: Marea Britanie va furniza uraniu îmbogățit Ucrainei. Negocieri tensionate în culisele summitului G7

Marea Britanie a anunțat prin vocea premierului Keir Starmer că va furniza uraniu îmbogățit Ucrainei pentru centralele sale nucleare și va impune noi sancțiuni Rusiei. Anunțul a fost făcut înaintea unei sesiuni la summitul G7 de marți dedicată conflictului din Ucraina.

Condamnând „atacurile barbare" ale Rusiei în Ucraina, Londra intenționează să „intensifice acțiunea" prin „tăierea resurselor care alimentează războiul lui Putin și furnizarea de energie Ucrainei pentru iernile viitoare", a declarat Keir Starmer într-un comunicat publicat luni seară, relatează Le Figaro.

Sute de milioane de euro pentru energia Ucrainei și mesajul ferm al Londrei

Aproximativ 210 milioane de lire sterline (243 de milioane de euro) în finanțarea exporturilor vor permite companiei britanice Urenco să furnizeze uraniu îmbogățit producătorului ucrainean de energie nucleară Energoatom, a declarat Downing Street într-un comunicat. „Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar, iar acest anunț întărește acest lucru", a subliniat prim-ministrul britanic.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat marți dimineață la summitul G7 din orașul francez Evian pentru a participa la o reuniune de lucru dedicată păcii și securității pentru Ucraina și Europa.

Negocieri tensionate în culise: strategia lui Macron pentru a-l convinge pe Donald Trump

Președintele francez Emmanuel Macron speră să-l convingă pe omologul său american, Donald Trump, să pună mai multă „presiune" asupra Rusiei la summitul G7.

„Ceea ce îmi doresc cu adevărat este ca americanii să-și spună: «Suntem alături de voi, vom continua să ajutăm Ucraina, vom pune mai multă presiune pe Rusia»", a declarat el într-un interviu acordat postului de televiziune TF1.