Situația se inflamează în Golf: Iranul a lansat atacuri asupra Kuweitului și Bahrainului. SUA doboară drone în Strâmtoarea Ormuz

Iranul a lansat şapte rachete contra Kuweitului şi Bahreinului, a anunţat sâmbătă armata americană, care a precizat că şase dintre aceste rachete au fost interceptate şi că ultima şi-a ratat ţinta, transmit AFP şi Reuters.

Iranul a lansat șapte rachete asupra Kuweitului și Bahreinului

''Iranul a tras şapte rachete către Kuweit şi Bahrein; potrivit primelor evaluări, şase au fost interceptate şi a şaptea nu şi-a atins ţinta prevăzută'', a scris armata americană pe X, adăugând că nu există militari răniţi.

De asemenea, forţele americane au indicat că au doborât patru drone iraniene ce fuseseră lansate către strâmtoarea Ormuz.

''Dronele militare reprezintă o ameninţare pentru traficul maritim'', a scris Comandamentul central american din Orientul Mijlociu (CENTCOM) pe platforma X.

''Ulterior, forţele SUA au lovit sistemele de supraveghere radar iraniene de la Goruk şi de pe insula Qeshm pentru a se apăra împotriva altor atacuri'', a adăugat CENTCOM.

Gardienii Revoluţiei iranieni au afirmat că au lovit ''baze inamice'' în regiune după mai multe bombardamente americane împotriva unor instalaţii radar din Iran.

Într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat Irib, armata ideologică iraniană a declarat că ''baze inamice din regiune au fost atinse de rachete aeriene''.

Kuweit şi Bahrein, două ţări ce găzduiesc importante baze militare americane, declanşaseră sistemele de alertă aeriană.

SUA au doborât drone în Strâmtoarea Ormuz

Armata americană a interceptat patru drone iraniene considerate o amenințare pentru traficul maritim din Strâmtoarea Ormuz și a răspuns prin atacarea unor sisteme radar de pe coasta Iranului. La câteva ore, armata iraniană anunță că a interceptat rachete balistice.

Armata americană anunță că a interceptat drone și rachete lansate de Iran către ținte din regiunea Golfului Persic, într-o nouă escaladare a tensiunilor care amenință armistițiul fragil dintre Washington și Teheran, potrivit AP.

Comandamentul Central al SUA a transmis anterior că vineri au fost doborâte patru drone iraniene lansate spre Strâmtoarea Ormuz.

„Dronele de atac au reprezentat o amenințare imediată pentru traficul maritim regional", a precizat armata americană.

Potrivit Washingtonului, forțele americane au răspuns prin atacarea unor radare de supraveghere de coastă aparținând Iranului, inclusiv pe o insulă din Strâmtoarea Ormuz, pentru a preveni noi atacuri.

La câteva ore după aceste incidente, Iranul ar fi lansat șapte rachete balistice spre Kuweit și Bahrain. Armata americană susține că șase dintre rachete au fost interceptate, iar cea de-a șaptea nu și-a atins ținta.

Autoritățile din Kuweit au confirmat că au fost activate sistemele de apărare aeriană pentru interceptarea rachetelor și dronelor, în timp ce Bahrainul a declanșat sirenele de raid aerian și le-a cerut locuitorilor să se adăpostească.

Garda Revoluționară iraniană a declarat că a vizat „baze inamice" din regiune, ca reacție la atacurile americane asupra unor obiective iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz.

Armata americană a anunțat că a interceptat și doborât patru drone iraniene lansate vineri spre Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale, potrivit AP.

Potrivit Comandamentului Central al SUA, dronele reprezentau „o amenințare imediată pentru traficul maritim regional".

Ca reacție, forțele americane au atacat mai multe sisteme radar de supraveghere de pe coasta Iranului.

SUA vând sisteme antidronă Kuweitului

Washingtonul a anunţat vineri seară vânzarea către Kuweit a unor sisteme de luptă antidronă în valoare de două miliarde de dolari, într-o perioadă când această ţară din regiunea Golfului Persic este supusă unor atacuri aeriene, relatează agenţia France Presse.

Contractul vizează în special la livrarea a diferite modele de drone antidronă, precum şi a unor echipamente de supraveghere şi detectare, arată un comunicat al Departamentului de Stat american.

Principalul beneficiar al contractului va fi compania americană Anduril, fondată de un susţinător al preşedintelui Donald Trump.

În ultimele zile, Kuweitul este ţinta a numeroase atacuri aeriene cu drone şi rachete, majoritatea fiind atribuite Iranului.