Israelul rămâne "singur împotriva tuturor": Acordul dintre SUA și Iran îl lasă-n ofside pe Netanyahu

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a „pierdut războiul" și „s-a prăbușit în momentul adevărului", susține liderul opoziției, Yair Lapid, criticând acordul de armistițiu dintre Washington și Teheran.

„Statul Israel a câștigat bătălia; Netanyahu a pierdut războiul. Forțele de Apărare Israeliene și-au îndeplinit misiunile, Netanyahu nu a reușit să livreze ceea ce trebuia", le spune Lapid reporterilor înainte de întâlnirea săptămânală a facțiunii partidului său, Yesh Atid, potrivit Times of Israel.

„Nu a existat niciodată un eșec mai absolut decât eșecul diplomatic al lui Netanyahu pe frontul iranian. A venit momentul să recunoaștem faptul că Netanyahu pur și simplu nu mai poate face asta", continuă Lapid, plângându-se de „un președinte american care îi spune deschis și public prim-ministrului Israelului: «Eu sunt șeful tău și vei face ce ți se spune»."

Acest lucru pune Israelul în situația dificilă de a alege între dreptul său la autoapărare și o confruntare cu cel mai mare aliat al său, continuă el, insistând că sub un guvern Bennett-Lapid „nu am fi ajuns în [această situație] în primul rând".

Criticându-l pe prim-ministru pentru că se presupune că s-a înconjurat de clovni, cinici și oameni care „au primit bani din Qatar", Lapid spune că „pe 7 octombrie 2023, am aflat că Netanyahu nu mai poate proteja securitatea și viața cetățenilor Israelului. Pe 15 iunie 2026, am aflat că nu mai poate gestiona o campanie diplomatică".