Ultimatumul pentru Iran expiră duminică. Este răgazul dat de Trump unui al treilea portavion american să ajungă în regiune

Donald Trump ar fi stabilit ziua de duminică, 26 aprilie, drept termen limită pentru încheierea unui acord cu Iranul. În caz contrar, încetarea focului va lua sfârșit, iar forțele americane sunt deja în curs de repoziționare masivă în regiune.

Președintele american a fost de acord cu o prelungire temporară a încetării focului pentru a oferi o ultimă șansă negocierilor, însă sursele diplomatice din Israel indică faptul că răbdarea Casei Albe a ajuns la final, relatează publicația israeliană Channel 12 (N12).

„Președintele SUA a fost de acord cu prelungirea încetării focului în Iran ca o oportunitate suplimentară de a ajunge la un acord, iar în Israel au fost informați că aceasta nu va mai fi pentru mult timp. Israelul a fost actualizat de către administrația americană că noul termen limită al lui Donald Trump pentru încheierea încetării focului cu Iranul este până duminica viitoare", notează jurnaliștii de la N12.

Analiștii militari și oficialii israelieni sunt sceptici în privința unui succes diplomatic de ultim moment. Estimările actuale arată că pozițiile celor două părți sunt atât de divergente încât doar un gest extrem ar putea evita reluarea ostilităților.

„Evaluarea în Israel: Nu există nicio cale de a ajunge la un consens asupra acordurilor decât dacă există o concesie dramatică din partea uneia dintre părți. Președintele Trump nu a menționat în mod specific această dată (n.r. duminică), dar aceasta este înțelegerea în Israel, după actualizarea primită de la americani", susțin sursele citate.

Termenul limită coincide cu mișcările de trupe ale Pentagonului în zonă. În timp ce diplomația mai are câteva zile la dispoziție, forțele de atac se poziționează deja pentru un posibil conflict pe scară largă.

„Merită acordată atenție faptului că acesta este intervalul de timp necesar pentru ca al treilea portavion american să ajungă în regiune. Mâine, premierul Benjamin Netanyahu este așteptat să organizeze discuții suplimentare pe această temă pentru a finaliza pregătirile în domeniile apărării și atacului", mai precizează informațiile venite din Israel.