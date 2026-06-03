China a lansat o rachetă în spațiu fără avertismente de siguranță și fără a face un anunț oficial
Postat la: 03.06.2026 |
China a lansat o rachetă în spațiu fără avertismente de siguranță și fără a face un anunț oficial. Lansarea surpriză a avut loc luni. Se pare că racheta chineză transportă în spațiu un lot de sateliți, transmite Mediafax.
China a lansat o rachetă Long March 12B fără a prezenta un avertisment de siguranță, așa cum se impune în astfel de evenimente, potrivit Live Science.
Racheta cu o înălțime de 72 de metri, a decolat luni, 1 iunie, la ora locală 16:40. Lansarea a fost făcută din Zona de Testare din Mongolia Interioară, o regiune din nordul Chinei. Corporația Chineză pentru Știință și Industrie Aerospațială (CASIC), un producător de rachete deținut de stat, a anunțat ulterior lansarea.
Notificările internaționale privind spațiul aerian și maritim sunt emise pentru a avertiza aeronavele și ambarcațiunile cu privire la pericolele asociate cu o lansare, cum ar fi posibilitatea căderii de resturi. Acestea sunt proceduri standard de siguranță globală pentru lansările de rachete,. Totuși, analiștii au avertizat de multe ori că activitățile spațiale ale Chinei nu respectă întotdeauna normele internaționale, a relatat Scientific American.
Racheta Long March 12B este concurenta Falcon 9 de la SpaceX. După lansarea de luni, ea va transporta și amplasa în spațiu mai mulți sateliți Qianfan „Thousand Sails". China construiește o rețea de sateliți pentru servicii de internet pentru a rivaliza cu Starlink de la SpaceX.
Long March 12B este o rachetă comercială reutilizabilă, concepută pentru a asista misiunile prin satelit ale Chinei. În acest caz, lansarea nu a inclus un test de recuperare.
China își intensifică lansările de rachete în cadrul unei noi întreceri spațiale cu SUA, care include poziționarea de sateliți pe orbita Pământului. De asemenea, ambele țări intenționează să ajungă pe Lună în următorii ani. Programul NASA prevede trimiterea astronauților în 2028, în timp ce China intenționează să ajungă pe suprafața lunară înainte de 2030.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Președintele Finlandei: "Nu ar fi minunat să fie Canada al 28-lea stat al UE, în loc să devină al 51-lea stat al SUA?"
Extinderea Uniunii Europene a fost cea mai buna politica europeana din toate timpurile și, din punct de vedere geografic ...
-
Cearta Secolului: Cum interpretează experții tensiunile dintre Trump și Netanyahu și înjurăturile fără precedent
Blocat in negocieri complicate cu Iranul, Donald Trump a parut sa-si verse nervii asupra marelui sau aliat, premierul is ...
-
Președintele Iranului a demisionat și se revoltă împotriva ayatollahului Khamenei, dar și împotriva Gărzilor Revoluționare: Fractură majoră în cercul puterii de la Teheran
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a inaintat o scrisoare oficiala de demisie Biroului Liderului Suprem, a declarat ...
-
O nouă lovitură pentru flota fantomă a Rusiei: Mesajul lui Macron după ce încă un petrolier a fost sechestrat de Franța
Marina franceza a sechestrat duminica un nou petrolier provenind din Rusia, in cadrul unei operatiuni desfasurate in Oce ...
-
SUA pregătește retragerea accelerată a trupelor din Europa. Planul va fi prezentat aliaților NATO
Statele Unite iau in calcul accelerarea retragerii militarilor americani din bazele aflate in Europa, iar planurile ar u ...
-
Cea mai puternică alianță din istorie devine din ce în ce mai șubredă: SUA plănuiesc o retragere mai rapidă a trupelor din Europa
SUA intentioneaza sa accelereze retragerea trupelor sale din bazele militare din Europa si isi va prezenta propunerile a ...
-
Tulsi Gabbard, electronul liber al lui Trump care ar putea schimba alegerile prezidențiale din 2028
Autor: Alexandre Lemoine Persoana care a demistificat cele doua cele mai mari mituri antirusești recent propagate d ...
-
Germania ia în considerare un „scenariu extrem de exploziv" pentru a-l înlocui pe Merz
Autor: Philippe Rosenthal Biroul federal al Uniunii Creștin-Democrate Germane (CDU) și sediul Partidului Social-Democrat ...
-
O fostă jurnalistă a televiziunii de stat de la Moscova rupe tăcerea despre propaganda Kremlinului: „Trebuia să-l prezentăm pe Putin drept salvatorul Rusiei"
Marina Ovsiannikova, fosta jurnalista a postului rus de stat Channel One, devenita cunoscuta in intreaga lume dupa ce a ...
-
De ce ar vrea Putin să negocieze direct cu europenii. Planul secret al Kremlinului, analizat de un expert român din Elveția
Rusia ar fi gata sa accepte implicarea europenilor in negocierile de pace cu Ucraina, anunța ministrul estonian de Exter ...
-
Netanyahu a ordonat armatei israeliene să preia controlul asupra a 70% din Gaza: "În acest moment ținem Hamas de gât"
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi ca a ordonat armatei sa sfideze termenii armistitiului in vig ...
-
Obstacolele în calea păcii în Europa: Ucraina nu intră în joc, în timp ce Germania și Regatul Unit vor războiul!
Autor: Thierry Meyssan Compromisul incheiat intre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, pe 15 august, nu s-a concr ...
-
Mașinăria de război a SUA s-a gripat. Cea mai mare forță militară a planetei nu a mai câștigat un război de peste 30 de ani
Statele Unite dețin, fara indoiala, cea mai puternica armata din istoria omenirii. Cu toate acestea, incapacitatea croni ...
-
Masacrul de la Starobelsk și tăcerea Occidentului: anatomia unei cenzuri selective
De ani de zile ni se propune o narațiune unica: Rusia ar fi la capatul puterilor, militar ineficienta, nevoita sa lupte ...
-
CNN: Ce se întâmplă când războiul din Iran se termină. Iluzia păcii imediate și coșmarul logistic din Strâmtoarea Ormuz
Președintele Donald Trump a asigurat din nou ca pacea cu Iranul este aproape și ca Stramtoarea Ormuz se va redeschide in ...
-
Întâlnire în trei la final de an pentru a se stabili ierarhiile globale: Donald Trump, Xi Jinping si Vladimir Putin se așează la aceeași masă a APEC
În ciuda intregului ceremonial, recenta vizita a lui Vladimir Putin in China nu a adus niciun fel de ințelegeri pr ...
-
Planul secret al SUA și Israel: Ahmadinejad, „ultra-radicalul", ales de CIA și Mossad să conducă Iranul după eliminarea lui Khamenei
Într-o turnura de evenimente demna de cele mai sinuoase romane de spionaj ale Razboiului Rece, detalii explozive i ...
-
Sergei Kiriyenko: Visătorul din Kremlin care este șeful Big Tech-ului lui Vladimir Putin si liderul curentului Sdelayem Rossiyu snova velikoy
Decizia de a-l numi pe Sergei Kiriyenko in funcția de prim adjunct al șefului de cabinet al administrației prezidențiale ...
-
Alianța secretă propusă de Donald Trump lui Xi Jinping. Planul unei coaliții SUA-China-Rusia. Care este adversarul care sperie marile puteri
Președintele american Donald Trump i-ar fi sugerat saptamana trecuta omologului sau chinez Xi Jinping sa-și uneasca forț ...
-
Parlamentul iranian pune o recompensă de 50 de milioane de euro pentru uciderea lui Donald Trump și a premierului Benjamin Netanyahu. Cine mai este vizat
Un oficial iranian de rang inalt a anunțat ca Parlamentul de la Teheran urmeaza sa voteze un proiect de lege care preved ...
-
Dilemă diplomatică la Bruxelles. De ce a fost scoasă din cărți Kaja Kallas pentru eventualele tratative directe cu Moscova
Uniunea Europeana se confrunta cu o provocare majora in identificarea unui emisar capabil sa gestioneze un viitor dialog ...
-
Ofensivă diplomatică și militară a lui Trump în Arctica. Trimisul special a sosit în Groenlanda în timp ce SUA negociază baze militare cu statut de „teritoriu suveran"
Regiunea arctica revine in prim-planul disputelor strategice globale. Jeff Landry, trimisul special al președintelui ame ...
-
Cuba analizează diverse scenarii pentru atacuri cu drone împotriva bazei americane de la Guantanamo și chiar împotriva SUA, potrivit Washingtonului
Cuba a achizitionat mai mult de 300 de drone militare si a inceput recent sa discute scenarii de a le utiliza impotriva ...
-
Trump pregătește un mega-asalt asupra Iranului: Invazie cu trupe terestre și atacuri cu aviație pentru a găsi uraniul îmbogățit
SUA și Israelul pregatesc reluarea operațiunilor militare impotriva Iranului. Conform unor surse din regiune, atacurile ...
-
Recompensă uriașă pentru noua "Mata Hari" - 200.000 $. Americanii încep vânătoarea de teroriști și spioni iranieni de pe teritoriul lor
FBI ofera 200.000 de dolari pentru informații care ar putea duce la arestarea unui fost specialist in informații al Forț ...
-
Xi Jinping face o declarație surprinzătoare la dineul dedicat lui Donald Trump: "'Marea Reînnoire a Chinei' este compatibilă cu 'Make America Great Again'"
Xi Jinping a afirmat joi, cu prilejul unui dineu pentru Donald Trump, ca revenirea Chinei ca mare putere este compatibil ...
-
Chinezii l-au „botezat" pe Rubio cu un nume chinezesc ca sa evite sancțiunile impuse și să poată intra în țară
Secretarul de stat Marco Rubio - care il insoteste pe presedintele SUA, Donald Trump, in vizita oficiala in China - a co ...
-
Parlamentul israelian va fi dizolvat. Solicitarea a fost făcută de majoritatea care îl susține pe premierul Benjamin Netanyahu
Coaliția care il susține pe premierul israelian Benjamin Netanyahu a depus un proiect de lege pentru dizolvarea parlamen ...
-
Trump a lăsat instrucțiuni precise pentru Vance, în cazul în care ar fi asasinat. "În sertarul din birou se află o scrisoare adresată vicepreședintelui"
Un oficial al Casei Albe a declarat ca președintele Donald Trump i-ar fi lasat vicepreședintelui JD Vance instrucțiuni p ...
-
Senatul SUA a respins din nou un ordin de încetare a războiului cu Iranul, dar majoritatea a fost la limită
Senatul Statelor Unite a respins miercuri o rezolutie prin care se cerea un ordin de incetare a razboiului cu Iranul, tr ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu