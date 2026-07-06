Am belele, tată! E urât acum la bătrânețe: Rică Răducanu face declarații după căzătura în care și-a rupt coastele

Rică Răducanu, fost mare portar al României, face declarații după căzătura teribilă în urma căreia s-a ales cu două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap. După accidentare, Rică Răducanu a fost imediat transportat și internat de urgență la Spitalul Municipal Mangalia, acolo unde a primit îngrijire medicală de specialitate.

„Am căzut, mi-am rupt coastele. Sunt în spital, se ocupă de mine, să vedem. 10-15 zile până mi-o trece. Am fost în papuci, a plouat puțin, m-am dus acasă, la mine la bloc, acolo am alunecat și am căzut pe spate. Am spart tot... S-au rupt coastele, dislocare de umăr... Am belele, tată. E urât acum la bătrânețe", a declarat legenda din Giulești pentru România TV.

Rică Răducanu este un jucător de legendă al FC Rapid, pentru care a jucat în perioada 1965-1975. El a jucat pentru naţionala României în perioada 1967-1978. Cu Rapid a câştigat Divizia A în 1967 şi Cupa României în 1972 şi 1975.

"Eu, la început, am fost zidar. Așa a fost școala pe care am urmat-o, de construcții. Eram toată ziua pe teren, școala, cam de vară, așa, dar am ajuns mai apoi să am ani de școală mai mulți decât de viață (n.r. - râde). Făceam doi-trei ani, într-un an.

Tata mi-a zis într-o zi: 'bă, trebuie să intri în rândul oamenilor'. Și m-a dus la CFR, a vrut să mă facă electrician. Era o meserie foarte bună, bănoasă. Și m-am dus acolo, la examen, și am luat 3. Eu o aveam pe asta cu 3, nu depășeam 4 (n.r. râde).

Dar din 3 făceam 8 iar din 4, 9. Se minuna tata când vedea carnetul meu de note.

Așa că dacă acolo nu am putut intra, am ajuns în Balta Albă la o școală de construcții, unde am intrat fără examen, fără nimic", a rememorat Răducanu, prezent în studioul emisiunii Digi Sport Matinal.