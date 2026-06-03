Gardienii Revoluției Iraniene au lovit o navă inamică, cartierul general al celei de-a 5-a flote și o bază aeriană americană după încălcări în apropierea strâmtorii Ormuz
Postat la: 03.06.2026 |
Gardienii Revoluției Iraniene au anunțat că forțele sale au efectuat atacuri de represalii împotriva unei nave inamice, a cartierului general al Flotei a Cincea americane din Bahrain și a unei baze aeriene americane din regiune, ca urmare a două acte de agresiune americane împotriva intereselor iraniene.
Într-un comunicat publicat miercuri, 3 iunie, de biroul său de relații publice, CGRI a declarat că evenimentele au început târziu în noapte când un petrolier iranian a fost lovit lângă strâmtoarea Ormuz.
« Târziu aseară, armata americană agresivă a lovit un petrolier iranian cu un proiectil aerian în apropierea strâmtorii Ormuz, avariind sala mașinilor navei », precizează comunicatul.
CGRI a adăugat că acest incident a provocat o ripostă din partea forțelor sale navale.
« Ca răspuns la această agresiune și la încălcarea reglementărilor strâmtorii Ormuz, o navă inamică americano-sionistă numită Panaya a fost țintită de rachete lansate de marina Gardienilor Revoluției Islamice », a declarat CGRI.
Comunicatul descrie apoi un al doilea act de agresiune.
« Într-un nou act de agresiune, inamicul american a vizat o turn de comunicație al CGRI în sudul insulei Qeshm cu ajutorul proiectilelor aeriene. » Atacul a fost urmat de operațiuni de represalii desfășurate de forțele aerospațiale ale CGRI.
« Ca răspuns la această agresiune, baza lor aeriană și de elicoptere situată într-o țară din regiune, precum și cartierul general al Flotei a Cincea americane, au fost ținte ale atacurilor cu rachete și drone din partea forțelor aerospațiale ale CGRI. »
Avertisment împotriva oricărei noi escaladări
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a declarat că operațiunile de represalii erau conforme cu avertismentele sale anterioare.
« Am avertizat deja că orice act de agresiune va duce la un răspuns diferit și mai ferm, și am acționat în consecință. » Aceste riposte trebuie să servească drept exemplu.
« Reafirmăm că orice atac asupra securității strâmtorii Ormuz va avea consecințe grave pentru armata americană, a cărei atitudine este considerată agresivă. »
Iranul a ripostat la ultima rundă de agresiune neprovocată a Statelor Unite și a regimului israelian, care a început pe 28 februarie, cu cel puțin 100 de valuri de lovituri de represalii decisive și de succes. Aceste represalii au vizat ținte americane și israeliene sensibile și strategice din întreaga regiune.
Republica Islamică Iran a închis de asemenea strâmtoarea Ormuz pentru dușmanii săi și aliații acestora. În fața acestei riposte, președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu unilateral pe 7 aprilie.
Iranul și-a consolidat considerabil controlul asupra strâmtorii după ce Trump a anunțat, pe 13 aprilie, continuarea unui blocaj naval ilegal al navelor și porturilor iraniene, în violarea încetării focului.
În acest context, Iranul a creat Autoritatea strâmtorii Golfului Persic (PGSA), un nou mecanism instituțional responsabil cu reglementarea și supravegherea traficului maritim în acest punct de trecere strategic.
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