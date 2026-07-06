Prețuri uriașe la pompă: unde se mai găsesc cei mai ieftini carburanți din România
Postat la: 06.07.2026 |
Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate luni, 6 iulie 2026. Benzina standard costă în medie 8,65 lei pe litru, iar motorina standard a ajuns la 9,48 lei pe litru. Pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii plătesc aproximativ 433 de lei pentru benzină și 474 de lei pentru motorină. La nivel național, GPL-ul auto are un preț mediu de 4,55 lei pe litru. Astfel, alimentarea unui rezervor de 50 de litri costă aproximativ 228 de lei.
Datele centralizate luni, 6 iulie, provin din monitorizarea a 1.671 de benzinării Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar și Gazprom. Prețurile sunt actualizate periodic și pot varia în cursul aceleiași zile. Prețurile medii raportate la nivel național sunt:
- benzină standard 95: 8,65 lei pe litru;
- motorină standard: 9,48 lei pe litru;
- GPL auto: 4,55 lei pe litru;
- benzină premium: 9,30 lei pe litru;
- motorină premium: 10,26 lei pe litru.
Motorina premium a trecut astfel de pragul de zece lei pe litru. Un plin de 50 de litri costă, la prețul mediu, aproximativ 513 lei.
Cea mai ieftină benzină standard identificată luni costă 8,49 lei pe litru și este vândută la stația RST de pe Șoseaua Găești-Târgoviște din municipiul Târgoviște. Cea mai ieftină motorină este disponibilă la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, unde litrul costă 8,98 lei.
La aceste prețuri, un rezervor de 50 de litri costă:
- aproximativ 425 de lei pentru benzină;
- aproximativ 449 de lei pentru motorină.
Diferența dintre cea mai ieftină motorină din țară și media națională este de aproximativ 50 de bani pe litru. Un șofer poate economisi astfel în jur de 25 de lei la un singur plin de 50 de litri.
Platformele de monitorizare pot afișa diferențe de un ban, în funcție de momentul în care sunt preluate și procesate datele din benzinării. Peco Online avertizează că valorile din aplicație pot diferi temporar de cele afișate la pompă.
În București, cea mai ieftină benzină standard costă luni 8,62 lei pe litru, iar motorina standard pornește de la 9,44 lei pe litru. Cele mai mici prețuri sunt afișate la mai multe stații Petrom. La stația de pe strada Barbu Văcărescu nr. 78, benzina standard costă 8,62 lei pe litru, iar motorina 9,44 lei. GPL-ul poate fi găsit de la 4,52 lei pe litru, la stația Lukoil de pe DN1, în zona Aeroportului Băneasa. La cele mai mici prețuri din Capitală, un plin de 50 de litri costă aproximativ:
- 431 de lei pentru benzină;
- 472 de lei pentru motorină;
- 226 de lei pentru GPL.
În funcție de rețea, benzina standard este vândută în București cu prețuri cuprinse între 8,62 lei la Petrom și 8,68 lei la OMV, Rompetrol și MOL. Motorina costă 9,44 lei la Petrom, 9,47 lei la Rompetrol, 9,49 lei la Lukoil și 9,50 lei la OMV și MOL.
Dintre cele cinci mari orașe monitorizate, cele mai mici prețuri sunt în continuare în Cluj-Napoca. Benzina standard poate fi cumpărată de la 8,59 lei pe litru, iar motorina de la 9,39 lei pe litru, la stația DHR de pe strada Frunzișului nr. 83. GPL-ul pornește de la 4,49 lei pe litru. Un plin de 50 de litri costă, la cele mai mici prețuri din Cluj-Napoca:
- aproximativ 430 de lei pentru benzină;
- aproximativ 470 de lei pentru motorină;
- aproximativ 225 de lei pentru GPL.
În Constanța, benzina standard costă de la 8,62 lei pe litru, iar motorina standard pornește de la 9,44 lei pe litru. Cele mai mici prețuri sunt afișate la stațiile Petrom, inclusiv la cea de pe Șoseaua Mangaliei nr. 154. GPL-ul poate fi găsit de la 4,54 lei pe litru, la stația Lukoil de pe bulevardul Aurel Vlaicu. Prețurile medii din Constanța sunt de 8,65 lei pe litru pentru benzină, 9,48 lei pentru motorină și 4,55 lei pentru GPL.
În Timișoara, cea mai ieftină benzină standard costă 8,62 lei pe litru, iar motorina standard este vândută de la 9,44 lei pe litru. Aceste prețuri sunt disponibile la stațiile Petrom, inclusiv la cea de pe strada Miresei nr. 1. GPL-ul pornește de la 4,56 lei pe litru, la stațiile Lukoil de pe Calea Buziașului și Calea Șagului. Media locală este ușor mai mare decât cea națională: 8,68 lei pe litru pentru benzină, 9,49 lei pentru motorină și 4,57 lei pentru GPL.
În Iași, prețurile minime sunt de 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,44 lei pentru motorină și 4,56 lei pentru GPL. La Brașov, benzina standard pornește tot de la 8,62 lei pe litru, iar motorina de la 9,44 lei pe litru, la stațiile Petrom. GPL-ul costă de la 4,52 lei pe litru, la stația Lukoil de pe strada Hărmanului. Media locală este de 8,65 lei pentru benzină, 9,48 lei pentru motorină și 4,53 lei pentru GPL.
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