Cearta dintre USR și Nic ușor Dan ajunge la cote maxime: „Un tăntălău disfuncțional ajuns în locuri greșite, care este foarte bun să se folosească cinic de oameni"
Postat la: 06.07.2026 |
Senatorul USR Cristian Ghinea, un soi de strateg politic al formatiunii - a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a descris drept un „personaj disfuncțional" și „greșit pentru România". Acesta susține că Dan ar fi profitat „cinic" de slăbiciunile Elenei Lasconi și de prăbușirea acesteia în sondaje.
Cristian Ghinea a afirmat că Nicușor Dan a urmărit deliberat să se prezinte drept singurul candidat proeuropean capabil să intre în turul al doilea. „Nicușor Dan a avut o strategie cinică de a folosi slăbiciunea Elenei, de a se autoproclama drept singura soluție, cu sondaje care creează raritate. Oamenii sunt sensibili la sondaje: votează cu acela care pare că are șanse. Și a folosit la fix chestia asta", a spus Ghinea în podcastul Comunitatea Liberală.
Acesta a ridicat și întrebări privind finanțarea sondajelor comandate sau promovate în perioada campaniei de Nicușor Dan, fără să prezinte însă probe privind existența unor nereguli. „De unde avea Nicușor Dan, primarul Capitalei, care câștiga 12.000 de lei pe lună, bani să facă sondaje, asta este altă chestiune. A fost întotdeauna o operațiune pe lângă el: Hai să facem bani cu sondaje", a susținut Cristian Ghinea.
Ghinea a criticat-o dur și pe Elena Lasconi, despre care a afirmat că a comis numeroase greșeli și că a preferat să lucreze cu oameni aduși din afara structurii oficiale a partidului. „Elena a făcut atât de multe greșeli și și-a autosabotat campania. Vreau să neg faptul că partidul nu a ajutat-o. Au fost oameni pe lângă ea, plătiți de partid, care au ajutat-o. A preferat mereu să lucreze cu tot felul de ciudați", a afirmat senatorul USR.
Potrivit acestuia, în echipa electorală s-ar fi format două tabere concurente: oamenii trimiși de partid și colaboratorii aleși personal de Lasconi. „Era o concurență între cei de la partid și cei aduși de ea. Ar fi multe de spus, dar este și bucătăria internă. A fost o campanie haotică, deși oameni dedicați au încercat să o calmeze, să o direcționeze. Până la urmă, s-a văzut și în sondaje", a adăugat Ghinea.
Pe 9 aprilie 2025, majoritatea conducerii USR a decis să convoace forul politic al partidului pentru retragerea sprijinului acordat Elenei Lasconi și susținerea candidatului independent Nicușor Dan. Dominic Fritz declara atunci că sondajele arătau că Lasconi nu mai avea o cale realistă de a intra în turul al doilea și că decizia fusese adoptată în Biroul Național cu doar două voturi împotrivă.
Elena Lasconi a refuzat să se retragă și a rămas candidatul oficial înscris de USR. Situația a produs un blocaj juridic și politic: Biroul Electoral Central a stabilit că partidul nu putea folosi sigla USR pentru promovarea unui alt candidat, câtă vreme Lasconi rămânea înscrisă oficial în competiție. Mai mulți lideri USR au continuat însă să facă, în nume personal, campanie pentru Nicușor Dan.
Ghinea a apărat retrospectiv această alegere, susținând că partidul trebuia să decidă între menținerea unui candidat care se prăbușea în sondaje și sprijinirea lui Nicușor Dan pentru a evita o finală prezidențială între George Simion și Crin Antonescu. Cristian Ghinea a vorbit și despre relația sa personală și politică extrem de tensionată cu Nicușor Dan, unul dintre fondatorii Uniunii Salvați Bucureștiul și ai USR. „Și eu m-am dus la partid pentru omul ăsta. Am intrat în USR. După câteva luni mi-am dat seama că este varză. Am fost acuzat că l-am dat la o parte. Nu l-am dat la o parte, a plecat el", a spus Ghinea.
Nicușor Dan a demisionat din USR în 2017, după ce conducerea partidului a decis să se poziționeze împotriva modificării Constituției pentru redefinirea familiei. Dan a susținut atunci că USR nu ar trebui să se poziționeze pe această temă, pentru a păstra formațiunea deschisă atât alegătorilor progresiști, cât și celor conservatori. Ghinea a susținut că, după plecarea lui Dan, au urmat ani de conflicte și litigii între fostul lider și partid.
„Ne-a pus în poziția să-l susținem la Primăria Capitalei. S-a comportat mizerabil cu USR. Ne-a ținut prin procese, prin interpușii lui. Trei ani de procese, de isterii, de psihoză. Nu am avut niciun fel de relație cu el după ce a plecat din USR. Mă detestă, sincer", a declarat Ghinea. Senatorul USR a mărturisit că victoria lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale l-a făcut, pentru scurt timp, să-și pună sub semnul întrebării propria evaluare.
„Când a ajuns președintele României, am zis: «Poate sunt eu greșit. N-am înțeles nimic». Am avut un moment în care m-am simțit ultimul prost", a spus Ghinea. Ulterior, acesta a revenit însă la criticile sale și a susținut că ascensiunea lui Nicușor Dan nu i-a schimbat părerea.
„Nu jubilez, dar pretind că îl cunosc. Pretind că este un personaj greșit pentru România. Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tăntălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun să facă niște planuri și să se folosească cinic de oameni, fără un scop ultim, altul decât să fie el moțul acolo. Este un personaj tragic, până la urmă", a afirmat Cristian Ghinea.
Rezultatele alegerilor au confirmat prăbușirea electorală a Elenei Lasconi. Candidata USR a obținut în primul tur din 4 mai 2025 doar 252.721 de voturi, reprezentând 2,68%, și s-a clasat pe locul al cincilea. Nicușor Dan a intrat în finală de pe poziția a doua, cu 1.979.767 de voturi, respectiv 20,99%, după George Simion, care obținuse 40,96%.
În turul al doilea din 18 mai, Nicușor Dan a recuperat diferența și l-a învins pe George Simion. Rezultatul final oficial a fost de 6.168.642 de voturi, adică 53,6%, pentru Dan, față de 5.339.053 de voturi, respectiv 46,4%, pentru candidatul AUR. Nicușor Dan a depus jurământul și și-a început mandatul de președinte al României pe 26 mai 2025.
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