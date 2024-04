Politico anunță că linia frontului din Ucraina este gata să se prăbușească

Potrivit lui Volodimir Zelenski, în lipsa unui pachet militar care să ajungă rapid în Ucraina, pachet care nu poate fi deblocat din cauza luptelor politice din Congresul SUA, forțele ucrainene vor trebui „să se întoarcă, să se retragă, pas cu pas, cu pași mici", relatează Politico.

Pe fondul slăbiciunii trupelor ucrainene, totul depinde acum de locul în care Rusia va decide să își lanseze ofensiva care se așteaptă să se petreacă în această vară. Într-o largă pre-ofensivă - care se întinde de la Harkov și Sumi în nord până la Odesa în sud - loviturile cu rachete și drone ale Rusiei au crescut în ultimele săptămâni, țintind infrastructura și făcând dificil de ghicit unde își va lovi Rusia cu întreaga forță.

Și potrivit ofițerilor militari ucraineni de rang înalt care au servit sub generalul Valeri Zalujnîi, fostul comandant-șef al forțelor armate ale Ucrainei, tabloul militar este sumbru. Ofițerii au spus că există un mare risc ca linia frontului să se prăbușească oriunde generalii ruși decid să-și concentreze ofensiva. Datorită unei superiorități numerice a soldaților și datorită numărului bombelor aeriene dirijate care au spulberat pozițiile ucrainene de câteva săptămâni, Rusia va fi probabil capabilă să „penetreze linia frontului", au mai spus aceștia, sub condiția anonimatului.

„Nu există nimic care să poată ajuta Ucraina acum, deoarece nu există tehnologii serioase capabile să compenseze Ucraina pentru masa mare de trupe pe care Rusia o va arunca probabil asupra noastră. Noi nu avem acele tehnologii, iar Occidentul nu le are în număr suficient", a declarat una dintre sursele militare de top pentru Politico.

Potrivit sursei citate, doar ambiția ucraineană, precum și erorile comandanților ruși pot modifica acum cursul ofensivei ruse. Cu toate acestea, ofițerii ucraineni de rang înalt au reamintit că a se baza pe erorile rusești nu este o strategie. „Zalujnîi obișnuia să-l numească „Războiul unei șanse", a spus unul dintre ofițeri. „Prin asta, el a vrut să spună că sistemele de arme devin redundante foarte repede pentru că sunt contracarate rapid de ruși. De exemplu, am folosit cu succes rachetele de croazieră Storm Shadow și SCALP [furnizate de Marea Britanie și Franța] - dar doar pentru o perioadă scurtă de timp. Rușii învață mereu. Nu ne dau a doua șansă. Și au succes în asta".

„Nu credeți hype-ul despre ei doar că aruncă trupe în mașina de tocat carne pentru a fi sacrificați", a adăugat el. „Fac asta, desigur - maximizând și mai mult impactul numerelor lor superioare - dar învață și perfecționează."

„Dar adesea, pur și simplu nu primim armele în momentul în care avem nevoie de ele - ele vin atunci când nu mai sunt relevante", a spus un alt ofițer superior, citând avioanele de luptă F-16 ca exemplu. „Fiecare armă are timpul ei potrivit. F-16 au fost necesare în 2023; nu vor fi potrivite pentru 2024", a spus el. Și asta pentru că, potrivit acestui ofițer, Rusia este pregătită să le contracareze: „În ultimele luni, am început să observăm că rușii din nordul Crimeei au lansat rachete, dar fără focoasele explozive. Nu am putut înțelege ce făceau și apoi ne-am dat seama", a spus el. Ofițerul a explicat că Rusia a calculat unde să-și desfășoare cel mai bine sistemele de rachete și radar S-400 pentru a maximiza zona pe care o pot acoperi pentru a ținti avioanele F-16, ținându-le departe de liniile frontului și de centrele logistice ale Rusiei.

Ofițerii au mai spus că acum au nevoie de mai multe arme tradiționale de bază. „Avem nevoie de sute de mii de obuze și rachete", a spus unul dintre ei pentru Politico, estimând că Ucraina are nevoie de 4 milioane de obuze și 2 milioane de drone. Unul dintre ofițeri a mai spus că „Rusia își realizează stocurile militare și va fi pregătită să lanseze un mare atac în jurul lunii august și poate mai devreme".