Reacția Moscovei după ce șeful ONU a condamnat decizia lui Putin de anexare a regiunilor ucrainene

Rusia a răspuns joi criticilor secretarului general al ONU, Antonio Guterres, cu privire la anexarea la Rusia a patru regiuni ucrainene ocupate - Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie.

Moscova a declarat că Antonio Guterres nu are dreptul să facă declaraţii politice în numele Organizaţiei Naţiunilor Unite ca întreg. Anterior, Antonio Guterres, a declarat: "Orice decizie de a proceda la anexarea regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie nu are nicio valoare legală şi merită să fie condamnată. O asemenea decizie nu este în acord cu cadrul legal internaţional, este împotriva a tot ceea ce reprezintă şi trebuie să susţină comunitatea internaţională. Este o escaladare periculoasă care nu are loc într-o lume modernă şi nu trebuie acceptată".