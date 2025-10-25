După Ungaria, acum și Germania se opune sancțiunilor împotriva companiilor rusești: schema gândită de Viktor Orban și Friedrich Merz

Ungaria lucrează la posibile opțiuni pentru eludarea sancțiunilor SUA împotriva companiile petroliere rusești, a declarat vineri premierul Ungaria Viktor Orban, fără a dezvălui detalii, dar și fără a arăta intenția de a încălca restricțiile.

De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se așteaptă ca filiala germană a companiei rusești Rosneft să fie exceptată de la noile sancțiuni impuse de Statele Unite sectorului petrolier rus.

Premierul Viktor Orban a spus că a discutat despre sancțiuni cu industria maghiară de petrol și gaze.

"Lucrăm la modul de eludare a acestor sancțiuni", a spus el într-un comunicat interviu acordat radioului de stat Kossuth.

Rafinăriile MOL din Ungaria și Slovacia cu o capacitate totală de producție cu o capacitate de 14,2 milioane de tone de petrol pe an depinde de aprovizionarea cu de petrol rusesc prin conducta de petrol Druzhba.

Filiala slovacă a MOL Slovnaft a declarat joi că analizează posibilul impact al sancțiunilor SUA asupra operațiunilor sale; care ar trebui să intre în vigoare în noiembrie.

Conform DW, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a spus vineri că presupune că filiala germană a gigantului rus Rosneft va primi o derogare de la sancțiunile anunțate de Washington împotriva industriei petroliere din Rusia.

Merz a precizat că Berlinul va purta discuții cu autoritățile americane pentru clarificarea situației și a adăugat că „presupune că Rosneft va primi o derogare".

Filiala Rosneft din Germania, deși este controlată de autoritățile germane, rămâne proprietate rusească și are un rol esențial în alimentarea cu petrol a economiei germane, furnizând carburant către stațiile de benzină și unele aeroporturi din cea mai mare economie europeană.

Statele Unite au anunțat miercuri un nou val de sancțiuni majore asupra industriei petroliere ruse, în încercarea de a crește presiunea asupra președintelui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina.