Ghicitoarea "Anna din Viena" ajunge la tribunal după ce a păcălit zeci de austrieci. Prejudiciu e aproape de 2 milioane de euro
Postat la: 25.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O româncă în vârstă de 29 de ani a păcălit zeci de austrieci după ce a pretins că este ghicitoare. Pentru așa zisul ajutor, femeia cerea sume uriașe.
„Anna din Viena", pe numele ei real Dona D. va ajunge acum la Tribunalul din Viena, pe 1 decembrie, alături de doi complici. Polițiștii estimează că prejudiciul depășește 1.8 milioane de euro.
Acuzata, alături de soacra sa, și alți complici îi păcăleau pe bătrâni promițând că îi scapă de blesteme și că le „curăță aura".
Polițiștii au aflat că doar de la o singură persoană românca a obținut peste 514.000 de euro în rate. 210.000 de euro în numerar, plus bijuterii ce valorau peste 100.000 de euro și aur în valoare de 200.000 de euro.
La percheziții în casa „Annei din Viena" anchetatorii au găsit 25 de kilograme de aur, bijuterii și pietre prețioase. 6 milioane de euro cash în diferite valute, dar și un seif ascuns în piscina peste care s-a turnat beton. Femeia avea într-un garaj din Wiener Neudorf și 14 mașini de colecție.
Ghicitoarea și complicii săi locuiau într-o vilă lângă Viena. Românca primea și social de la stat în valoare de 1.945 de euro pe lună.
Acum toți sunt acuzați de fraudă gravă în formă continuată, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Pe urmele hoților de la Luvru: Piste noi în ancheta bijuteriilor furate - Dezvăluirile anchetatorilor
Anchetatorii francezi analizeaza peste 150 de probe de ADN, amprente si alte urme gasite pe uneltele si echipamentele de ...
-
Comisia Europeană acuză Meta și TikTok de încălcarea Legii serviciilor digitale. Companiile riscă amenzi colosale
Comisia Europeana a acuzat vineri Meta și TikTok ca au incalcat Legea privind serviciile digitale (DSA), principalul reg ...
-
Fizicienii japonezi au găsit cea mai clară dovadă că trăim într-un Univers holografic. Se leagă de teoria lui Einstein
O echipa de fizicieni au oferit ceea ce a fost descris de catre revista „Nature" drept cele mai clari dovezi de pa ...
-
A doua tentativă de asasinare a unui președinte în mai puțin de o lună: Acum i-au adus bomboane de ciocolată otrăvite
Presedintele Ecuadorului, țara supranumita și "Insula Pacii", Daniel Noboa, a declarat joi ca s-a incercat otravirea sa ...
-
Detalii de coșmar în cazul celor doi îndrăgostiți găsiți decedați în mașină: Erau morți de cel puțin două zile. Ce armă au folosit
O fata de 19 ani si un baiat de 20, din judetul Bacau, au fost gasiti morti intr-o masina, in judetul Harghita, in zona ...
-
Huawei ar putea bloca intreaga Europă: De la 5G la panouri solare, compania chineză e considerată de Bruxelles noua amenințare la adresa securității comunitare
Dupa scandalul global privind echipamentele 5G, compania chineza Huawei se afla din nou in centrul unei controverse majo ...
-
O familie de români din Italia a fost găsită moartă în casă. Soțul, soția și fiica lor, uciși de "călăul invizibil" din locuință
O familie de romani a fost gasita moarta in propria locuința din localitatea Paviole di Canaro, provincia Rovigo, in nor ...
-
Lege cu efect de blackout pentru prosumatori: Proiectul B432/2025 poate opri sistemele fotovoltaice. Parlamentul va decide cine injectează în rețea la prânz într-o zi cu soare!
Asociația Prosumatorilor și Comunitaților de Energie din Romania (APCE) a transmis, vineri, ca o inițiativa parlamentara ...
-
Habanos Night 2025 - urmează cea de-a șasea ediție a celui mai mare eveniment dedicat trabucurilor din România
Sub inaltul patronaj al Ambasadei Cubei in Romania, El Unico anunța cu mandrie desfașurarea celei de-a șasea ediții a Ha ...
-
"Tăurașu Emi" a mușcat un politist de picior. El a fost săltat pentru agresiuni asupra femeilor in urma unei descinderi cu trupe speciale
„Taurașul Emi", personaj cunoscut in cluburile de lux din București, este in vizorul anchetatorilor dupa ce mai mu ...
-
O șefă de secție de la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei amic cu primarul dețin apartamente de 15 milioane de euro în Dubai
Raluca Valentina Grigoriu, șefa de secție la Spitalul Județean de Urgența Bacau, și soțul ei, omul de afaceri Catalin Da ...
-
Doi tineri din Bacău, găsiți morți în mașină, într-o zonă împădurită. Trupurile prezentau urme de împușcare
Doi tineri de aproximativ 20 de ani, un baiat și o fata, ambii din județul Bacau, au fost gasiți morți intr-un autoturis ...
-
Un avion al unui milionar sucevean s-a prăbușit într-o pădure din județul Vaslui. Pilotul afacerist a murit in urma impactului
Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o padure din județul Vaslui. Pilotul, un milionar din Suceava, a decedat. ...
-
Un proiect de lege privind anexarea Cisiordaniei de către Israel trece de prima etapă în Knesset
Un proiect de lege care prevede aplicarea dreptului israelian in Cisiordania ocupata, ceea ce ar echivala cu anexarea te ...
-
Un fals căpitan SRI care a recrutat foști combatanți în teatre de operații a fost prins de DIICOT. Recruții erau îndemnați să poarte arme asupra lor
Un fals capitan SRI care a recrutat persoane deținatoare de armament de autoaparare și paza, dintre care unii foști comb ...
-
Dosarul "Pfizergate": Curtea Supremă a "spălat-o" pe Ursula von der Leyen legat de acuzațiile despre Acordul privind vaccinurile Covid-19
Curtea suprema de la Bruxelles (Belgia) a decis miercuri ca plangerea penala depusa impotriva președintei Comisiei Europ ...
-
Corespondent de război: Atacurile armatei ruse asupra orașului Odesa au vizat încărcături din România
Forțele Armate ale Rusiei au lansat pe timpul nopții un atac cu rachete asupra infrastructurii portuare a orașului Odesa ...
-
Starlink va oferi internet broadband în spațiu. Viteze de până la 25 Gbps și conexiuni laser între sateliți
Starlink va oferi internet broadband in spațiu. Viteze de pana la 25 Gbps și conexiuni laser intre satelițiSpaceX, prin ...
-
Noapte de coșmar pentru Nicolas Sarkozy în închisoarea din Paris. Ce i-au făcut deținuții
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a avut parte de o noapte tensionata in inchisoarea La Santé din Paris. ...
-
România la război - Șeful Statului Major al Apărării: "Țara noastră are nevoie de o populație pregătită"
Seful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, a declarat ca Romania nu intra intr-un razboi, dar ca trebu ...
-
Se subtiază scutul magnetic care protejează Pământul. Inversarea polilor este inevitabilă?
Campul magnetic al Pamantului funcționeaza ca o armura impotriva radiațiilor solare și cosmice. Fara el, atmosfera ar fi ...
-
România a dat ordin pentru dorobârea dronelor rusești: Două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol
În noaptea de marți spre miercuri a fost stare de alerta la granița Romaniei din cauza bombardamentelor rusești di ...
-
Doru Octavian Dumitru a fost transportat de urgență la Suceava după un accident cerebral
Umoristul Doru Octavian Dumitru a suferit un accident cerebral la Onești și a fost transferat, inițial, la Spitalul Jude ...
-
Comisia Europeană vrea scăderea taxelor pe energie: Prețurile au explodat în toată Europa
Comisia Europeana cere scaderea taxelor la pe energie electrica pentru scaderea facturilor consumatorilor, care au sarit ...
-
Șeful Nvidia spune că oamenii vor ajunge să lucreze cot la cot cu oameni „digitali" în corporații
Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, prezice ca inteligența artificiala (AI) nu doar ca va lucra alaturi de oameni, ci va trece ...
-
Femicidul din „Moara cu noroc", violul din „Ion" și abuzul emoțional din „Maitreyi" pe care le considerăm capodopere literare
Literatura clasica e plina de femei abuzate, judecate, ucise, dar noi le prezentam copiilor drept „victime ale des ...
-
Oamenii de știință din SUA au creat "muguri de ADN" - nanoboți care pot livra medicamente în organism și bombarda tumori
Oamenii de știința de la Universitatea din Carolina de Nord (UNC) au creat roboți microscopici care imita comportamentul ...
-
Comunicat de presă SALROM - Precizări privind Sinteza verificărilor efectuate de către Corpul de Control al Prim-ministrului (CCPM)
Societatea Naționala a Sarii - SALROM S.A. dorește sa aduca o serie de clarificari cu privire la concluziile Raportului ...
-
Operațiune de amploare - Polonia și România au dejucat un complot rusesc cu colete explozive către Ucraina: Opt persoane reținute
Polonia si Romania au retinut opt persoane suspectate de planificarea de sabotaje in numele Rusiei, au anuntat marti aut ...
-
INSP produce iarasi panică: Gripa este o boală infecţioasă foarte contagioasă cu morbiditate şi mortalitate semnificative! Până acum era ceva banal
Specialistii Institutului National de Sanatate Publica (INSP) avertizeaza ca desi, de cele mai multe ori, este considera ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu