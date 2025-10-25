Ghicitoarea "Anna din Viena" ajunge la tribunal după ce a păcălit zeci de austrieci. Prejudiciu e aproape de 2 milioane de euro

O româncă în vârstă de 29 de ani a păcălit zeci de austrieci după ce a pretins că este ghicitoare. Pentru așa zisul ajutor, femeia cerea sume uriașe.

„Anna din Viena", pe numele ei real Dona D. va ajunge acum la Tribunalul din Viena, pe 1 decembrie, alături de doi complici. Polițiștii estimează că prejudiciul depășește 1.8 milioane de euro.

Acuzata, alături de soacra sa, și alți complici îi păcăleau pe bătrâni promițând că îi scapă de blesteme și că le „curăță aura".

Polițiștii au aflat că doar de la o singură persoană românca a obținut peste 514.000 de euro în rate. 210.000 de euro în numerar, plus bijuterii ce valorau peste 100.000 de euro și aur în valoare de 200.000 de euro.

La percheziții în casa „Annei din Viena" anchetatorii au găsit 25 de kilograme de aur, bijuterii și pietre prețioase. 6 milioane de euro cash în diferite valute, dar și un seif ascuns în piscina peste care s-a turnat beton. Femeia avea într-un garaj din Wiener Neudorf și 14 mașini de colecție.

Ghicitoarea și complicii săi locuiau într-o vilă lângă Viena. Românca primea și social de la stat în valoare de 1.945 de euro pe lună.

Acum toți sunt acuzați de fraudă gravă în formă continuată, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.