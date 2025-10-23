Moscova nu crede-n lacrimi! Trump se plânge că Rusia nu incetează războiul din Ucraina si a impus sancțiuni: "Pacificatorul vorbăreț s-a angajat pe calea războiului"

Decizia administrației Trump de a impune sancțiuni companiilor energetice rusești Rosneft și Lukoil a stârnit reacții critice la Moscova. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administrației Trump de a anula summitul de la Budapesta și de a impune sancțiuni companiilor petroliere rusești arată că Washingtonul este „pe picior de război" cu Moscova.

„Statele Unite sunt dușmanul nostru, iar 'pacificatorul' lor vorbăreț s-a angajat acum pe deplin pe calea războiului cu Rusia", a scris Medvedev pe Telegram, referindu-se la președintele american Donald Trump. „Deciziile luate reprezintă un act de război împotriva Rusiei. Iar acum Trump s-a aliniat complet cu Europa nebună", a adăugat Medvedev. Ministerul de Externe al Rusiei a adoptat un ton mai calm, subliniind tot joi că sancțiunile energetice impuse de SUA sunt extrem de contraproductive din perspectiva găsirii păcii în Ucraina.

Obiectivele Rusiei în Ucraina rămân neschimbate, iar cauzele profunde ale conflictului trebuie rezolvate, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, reporterilor din Moscova. Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, din cauza „lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina". Noile sancțiuni au fost anunțate la o zi după ce planurile pentru summitul între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au eșuat.

Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă că are o „relație foarte bună" cu omologul său rus, dar a simțit că trebuie să anuleze întâlnirea planificată să aibă loc la Budapesta deoarece „nu mi s-a părut potrivită". Dând semne de frustrare, liderul de la Casa Albă a declarat reporterilor: „Nu mi se părea că vom ajunge unde trebuie să ajungem. Așa că am anulat-o. Dar o vom face în viitor. Am avut discuții constructive. Dar nu au dus nicăieri. Pur și simplu nu au dus nicăieri", a spus Trump. El a sugerat, de asemenea, că sancțiunile ar putea fi ridicate dacă președintele rus ar fi dispus să coopereze în cadrul negocierilor de pace.

„Sperăm că (sancțiunile) nu vor dura mult", a declarat el în Biroul Oval. Sancțiunile, impuse de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, includ efectiv pe lista neagră cei mai mari doi producători de petrol din Rusia. Rosneft, o companie controlată de stat condusă de Igor Sechin, aliatul apropiat al lui Putin, și Lukoil, o firmă privată, reprezintă aproape jumătate din totalul exporturilor de țiței ale țării, potrivit estimărilor Bloomberg. Împreună, cele două corporații exportă 3,1 milioane de barili de petrol pe zi.

Rosneft este responsabilă pentru aproape jumătate din producția totală de petrol a Rusiei, care reprezintă 6% din producția globală, potrivit estimărilor guvernului britanic. „Rosneft este o companie energetică integrată vertical, specializată în explorarea, extracția, producția, rafinarea, transportul și vânzarea de petrol, gaze naturale și produse petroliere", a declarat OFAC în comunicatul său.

„Lukoil se ocupă cu explorarea, producția, rafinarea, comercializarea și distribuția de petrol și gaze în Rusia și la nivel internațional". UE a aprobat de asemenea, joi, o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Slovacia și-a retras veto-ul miercuri seară. Decizia vine la doar câteva ore după ce SUA a sancționat două mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil. Pachetul de sancțiuni - al 19-lea de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova - stabilește că cele 27 de țări ale UE vor renunța treptat la achizițiile de gaz natural lichefiat din Rusia până în ianuarie 2027.

Sancțiunile vizează, de asemenea, sectorul financiar al Rusiei, companiile chineze și indiene acuzate de eludarea sancțiunilor, precum și 117 petroliere din „flota fantomă" a Rusiei, pe care Kremlinul o folosește pentru a ocoli plafonul occidental impus pentru prețul petrolului. Măsurile din pachet includ, de asemenea, un nou mecanism de limitare a circulației diplomaților ruși în UE, se arată în comunicat. Normele propuse vor obliga diplomații ruși detașați în capitalele UE să informeze alte guverne cu privire la planurile lor de călătorie înainte de a trece granița țării gazdă.

„UE limitează circulația diplomaților ruși pentru a contracara încercările de destabilizare. Este din ce în ce mai dificil pentru Putin să finanțeze acest război", a spus șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, într-o postare pe X. Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe a răspuns joi, spunând că noile măsuri nu vor avea efect asupra Moscovei. „Sancțiunile pe care le impun împotriva Rusiei afectează în primul rând Uniunea Europeană. Capacitatea Bruxelles-ului de a extinde sancțiunile împotriva țării noastre a fost în mare parte epuizată", a declarat ea, citată de Tass.