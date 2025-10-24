Dacă nu s-a vazut cu Putin, Donald Trump anunta ca se va intalni cu Xi Jinping pe teren neutru
Postat la: 24.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele chinez, Xi Jinping, vor face vizite de stat în Coreea de Sud săptămâna viitoare, atunci când ţara va găzdui evenimentele din cadrul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), a declarat, vineri, principalul consilier de securitate din Coreea de Sud, citat de Reuters.
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung intenţionează să aibă întâlniri la vârf cu Trump şi Xi separat, a afirmat Wi Sung-lac, consilierul prezidenţial pentru securitate din Coreea de Sud.
"Printr-o serie de summituri între liderii Coreei de Sud şi ai Statelor Unite, ai Statelor Unite şi Chinei şi ai Coreei de Sud şi Chinei, vom sublinia nu doar rolul Coreei de Sud ca o platformă, dar vom obţine consens pentru pace, prosperitate şi stabilitate în regiune", a declarat Wi jurnaliştilor.
Ca parte a vizitei în Asia, Trump se va întâlni cu Xi săptămâna viitoare în Coreea de Sud, a anunţat anterior Casa Albă, în contextul unei escaladări a tensiunile privind comerţul între cele două cele mai mari economii ale lumii.
Coreea de Sud speră să avanseze în discuţiile privind securitatea şi taxele SUA la următoarea întâlnire între Lee şi Trump, a afirmat Wi, însă el nu era sigur dacă se va ajunge la un acord între cele două părţi.
Coreea de Sud şi principalii săi aliaţi nu împărtăşesc opinia privind nivelul investiţiilor cash ca parte a unui pachet de 350 de miliarde de dolari, promis de Coreea de Sud în cadrul unui acord pentru scăderea taxelor SUA pe exporturile ţării, a declarat, vineri, ministrul Industriei de la Seul.
Lee intenţionează să organizeze un summit cu Xi la care cei doi lideri sunt aşteptaţi să discute despre o aprofundare a parteneriatului bilateral şi chestiuni legate de Coreea de Nord, a afirmat consilierul de securitate Wi.
Înainte de întâlnirile de la APEC, Lee va face o vizită de două zile în Malaezia, între 26-27 octombrie, pentru a participa la un summit al Asociaţiei Naţiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), la care va participa şi Trump.
În marja summitului ASEAN, Lee va discuta cu premierul Cambogiei, Hun Manet, despre fraude online recente.
"O super săptămână de summituri multilaterale începe, începând cu summitul ASEAN şi continuând cu summitul APEC de la Gyeongju", a afirmat Wi.
Oficialii din domeniul economic ai Statelor Unite și ai Chinei vor sosi vineri la Kuala Lumpur pentru discuții menite să prevină escaladarea războiului comercial și să mențină pe drumul cel bun întâlnirea de săptămâna viitoare dintre Donald Trump și Xi Jinping.
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, se vor întâlni cu vicepremierul chinez He Lifeng pentru a găsi o soluție după ce Trump a amenințat cu noi tarife de 100% asupra produselor chinezești și alte restricții comerciale începând cu 1 noiembrie, ca represalii pentru controlul extins al Chinei asupra exporturilor de magneți și minerale rare.
Discuțiile, care vor începe sâmbătă, în marja summitului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est din capitala Malaeziei, sunt a cincea întâlnire dintre He, Bessent și Greer din luna mai, mutându-se din orașele europene într-un important exportator asiatic dependent atât de China, cât și de SUA, potrivit Reuters.
Discuțiile se concentrează din nou pe strângerea de gât a Chinei asupra aprovizionării globale cu minerale și magneți din pământuri rare, esențiali pentru producția de înaltă tehnologie, pe care Beijingul le-a folosit ca pârghie eficientă împotriva Washingtonului.
În aprilie, Trump a impus noi tarife asupra importurilor chinezești, care au crescut rapid până la rate de trei cifre pentru ambele părți, iar Beijingul a întrerupt aprovizionarea cu pământuri rare către cumpărătorii americani, o măsură care a amenințat să oprească producția americană de vehicule electrice, semiconductori și sisteme de armament.
Prima întâlnire a lui Bessent și Greer cu He la Geneva, în mai, a dus la o armistițiu de 90 de zile, care a redus drastic tarifele la aproximativ 55% din partea SUA și 10% din partea Chinei și a reluat fluxul de magneți. Termenii au fost rafinați la Londra și Stockholm, iar discuțiile din septembrie de la Madrid au dus la un acord de transfer al aplicației chineze de videoclipuri scurte TikTok către controlul proprietății americane.
Însă armistițiul fragil s-a destrămat două săptămâni mai târziu, când Departamentul Comerțului al SUA a extins considerabil lista neagră a exporturilor americane pentru a include automat firmele deținute în proporție de peste 50% de companii care se aflau deja pe listă, interzicând exporturile americane către alte mii de firme chineze.
China a ripostat cu noile controale globale asupra exporturilor de pământuri rare pe 10 octombrie, cu scopul de a împiedica utilizarea acestora în sisteme militare, impunând licențe de export pentru produsele care utilizează pământuri rare chinezești sau tehnologii de rafinare, extracție sau prelucrare a pământurilor rare dezvoltate de firme chinezești.
Bessent și Greer au criticat mișcarea Chinei ca fiind o „acaparare a puterii asupra lanțului global de aprovizionare" și au promis că SUA și aliații săi nu vor accepta restricțiile. Reuters a raportat că administrația Trump ia în considerare un plan de a mări miza prin restricționarea unei game amețitoare de exporturi de software către China, de la laptopuri la motoare cu reacție, potrivit unor surse familiarizate cu deliberările.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Statele Unite condiționează ajutorul de 40 de miliarde de dolari acordat Argentinei de o ruptură clară cu China
Administrația Trump condiționeaza deblocarea unui ajutor financiar colosal de 40 de miliarde de dolari acordat Buenos Ai ...
-
Moscova nu crede-n lacrimi! Trump se plânge că Rusia nu incetează războiul din Ucraina si a impus sancțiuni: "Pacificatorul vorbăreț s-a angajat pe calea războiului"
Decizia administrației Trump de a impune sancțiuni companiilor energetice rusești Rosneft și Lukoil a starnit reacții cr ...
-
Vladimir Putin a oferit SUA un cadou neașteptat: un tunel pe sub strâmtoarea Bering!
Dupa recenta convorbire telefonica purtata de președinții Vladimir Putin și Donald Trump, relațiile dintre Moscova și Wa ...
-
Putin face un exercițiu nuclear apocaliptic după anularea întâlnirii cu Trump de la Budapesta. Sunt lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră
Vladimir Putin a lansat miercuri, 22 octombrie, un exercițiu nuclear in timpul caruia au fost lansate rachete balistice ...
-
Există semne clare că Summit-ul de la Budapesta a fost anulat. O întâlnire directă Trump-Putin nu este în pregătire "în viitorul imediat"
O intalnire directa intre președinții Donald Trump și Vladimir Putin "nu este planificata in viitorul apropiat", a dezva ...
-
UE are un nou plan: Aderare fără drept de vot pentru noile țări care vor adera. Mișcare specială pentru Ucraina și Moldova
Uniunea Europeana ia in calcul ca mai multe țari sa adere fara drepturi de vot depline in prima faza, intr-o mișcare car ...
-
Bulgaria riscă să nu mai intre in zona euro după ce regimul de la Sofia îi deschide granița lui Putin pentru a ajunge în Ungaria
Bulgaria și-a semnalat disponibilitatea de a-și deschide spațiul aerian pentru președintele rus Vladimir Putin in cazul ...
-
Protestele anti-Trump - "No Kings" din SUA organizate de SOROS, ANTIFA, Partidul Socialist și LGBT-iști, după anunțul anchetării rețelei miliardarului de către FBI
Protestele anti-Trump din SUA sunt organizate de ONG-urile sponsorizate de Soros ca urmare a anunțului Administrației Tr ...
-
Incepe nebunia si de cealalta parte a planetei - Xi Jinping cere reunificarea cu Taiwanul - Mesaj către opoziția taiwaneză: "Să avansăm reunificarea națională"
Presedintele Chinei, Xi Jinping, a facut apel duminica la "avansarea reunificarii nationale", intr-un mesaj de felicitar ...
-
Întâlnirea dintre Trump și Zelenski a fost una extrem de tensionată: "Dialogul a mers rău", spun surse din interiorul Casei Albe
Ucraina nu poate spera sa primeasca rachete Tomahawk din SUA, a afirmat presa americana dupa ce presedintele Donald Trum ...
-
Viktor Orban a dezvăluit cum a reușit să-i convingă pe Donald Trump și Vladimir Putin să se vadă la Budapesta
Premierul maghiar Viktor Orban a explicat in detaliu care a fost secretul reușitei diplomatice prin care Donald Trump și ...
-
Acordul de pace din Gaza va fi rupt. Israelul și SUA vor relua bombardamentele pentru că Hamas nu respectă una dintre cele mai importante cerințe
Hamas promitea sa returneze Israelului toate cadavrele ostaticilor decedati, conform acordului privind Gaza, și, in acel ...
-
Polonia suveranistă și calul troian al SUA in UE se apropie de nivelul de trai al Regatului Unit. Ba chiar l-a depășit în anumite regiuni
Polonia se apropie rapid de Regatul Unit in ceea ce privește bogația pe cap de locuitor, iar unele dintre regiunile sale ...
-
Teoristii tot teroristi: Hamas preia rapid controlul total în Gaza după încetarea focului - lupte interne și epurări violente
La doar cateva ore dupa ce a fost anunțat un acord de incetare a focului menit sa puna capat unui conflict de doi ani cu ...
-
Vladimir Putin atacă Premiul Nobel pentru Pace, iar Donald Trump îi dă dreptate public
Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Premiul Nobel pentru Pace si-a pierdut credibilitatea, castigand recunosti ...
-
Răspunsul surpriză al Rusiei la trimiterea rachetelor Tomahawk în Ucraina: Rusia trimite și ea rachete în Cuba
Ratificarea de catre Duma de Stat a Federației Ruse a acordului de cooperare militara dintre Rusia și Cuba poate fi cons ...
-
Copiii ar putea să-și aleagă genul indiferent de vârstă, conform noii strategii recomandate de UE privind "egalitatea LGBTQ+"
Copiii ar putea fi liberi sa-și aleaga sexul, conform noilor propuneri ale UE, conform unei noi strategii prezentate de ...
-
NATO pregătește un răspuns armat la războiul hibrid al Rusiei. Este luată în considerare inclusiv doborârea aeronavelor rusești
Aliații NATO discuta un raspuns mai puternic la acțiunile din ce in ce mai provocatoare ale lui Vladimir Putin, potrivit ...
-
Bani pentru arme nucleare. Hackerii lui Kim Jong-un au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede doar în 2025
Cu trei luni ramase pana la finalul anului, 2025 se contureaza deja drept anul cu cele mai grave atacuri cibernetice lan ...
-
Donald Trump anunță planul americanilor pentru Fâșia Gaza, după ce Israel și Hamas au ajuns la un armistițiu
Donald Trump a declarat ca SUA vor juca un rol important in reconstructia Gazei si in mentinerea sigurantei si pacii in ...
-
În culisele recunoașterii Palestinei de către Europa! Un plan de salvare a Israelului sub pretextul sprijinului acordat Palestinei
De ce multe țari europene au decis sa acționeze „acum" pentru a recunoaște Palestina? Ce inseamna planul lui Trump ...
-
Economia Statelor Unite se apropie de un punct critic. 22 de state americane riscă recesiunea
Economistul Mark Zandi, de la Moody's Analytics, avertizeaza ca economia americana este foarte aproape de o contracție p ...
-
Nici Trump nu poate mai mult ca Bolojan: În SUA încep concedieri de ordinul sutelor de mii de bugetari în timp ce țara este în "shutdown". Vor fi peste un milion in 2025
Presedintele american Donald Trump a asigurat ca si-a pus in aplicare amenintarea de a concedia functionari publici in u ...
-
Ce a spus Vladimir Putin la Clubul de Discuții Valdai timp de aproape 4 ore legat de un război amplu in Europa
Vladimir Putin a participat ieri la a 22-a reuniune anuala a Clubului Valdai, cel mai influent think-tank rus, prilej pe ...
-
Rachetele rusești pot acum „deruta" și evita sistemul de apărare aeriană Patriot
Financial Times a remarcat joi o scadere a ratei de interceptare a țintelor aeriene rusești deasupra Ucrainei. Potrivit ...
-
Șoc total pe bursele mondiale după shutdown-ul din SUA
Dupa shutdown-ul administrativ de la Casa Alba, bursele din SUA scad, in timp in Europa toate pietele mari sunt pe crest ...
-
Trump despre arsenalul nuclear al SUA: „Am fost amenințați de Rusia și am trimis cea mai letală armă creată vreodată. Avem arme mai bune, mai noi, mai multe"
Donald Trump a facut referire, marți, in cadrul reuniunii din Quantico, Virginia, unde generali și amirali americani din ...
-
Donald Trump vrea ca administrația să folosească "orașele periculoase ca terenuri de antrenament" pentru armată și Garda Națională
Președintele Donald Trump pare sa sugereze in declarațiile sale de marți ca Departamentul Apararii ar trebui sa foloseas ...
-
Planul prin care Europa izolează Ungaria în favoarea Ucrainei și a R. Moldova
Bruxellesul a salutat luni planul președintelui Consiliului European, António Costa, de a ocoli vetoul Ungariei ș ...
-
De la Apărare la Război: Secretele convocării de către șeful Pentagonului a 800 de generali și amirali americani din întreaga lume
Aproape 800 de generali și amirali americani au primit ordin sa soseasca de urgența in Statele Unite pentru a asculta un ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu