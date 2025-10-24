Dacă nu s-a vazut cu Putin, Donald Trump anunta ca se va intalni cu Xi Jinping pe teren neutru

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele chinez, Xi Jinping, vor face vizite de stat în Coreea de Sud săptămâna viitoare, atunci când ţara va găzdui evenimentele din cadrul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), a declarat, vineri, principalul consilier de securitate din Coreea de Sud, citat de Reuters.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung intenţionează să aibă întâlniri la vârf cu Trump şi Xi separat, a afirmat Wi Sung-lac, consilierul prezidenţial pentru securitate din Coreea de Sud.

"Printr-o serie de summituri între liderii Coreei de Sud şi ai Statelor Unite, ai Statelor Unite şi Chinei şi ai Coreei de Sud şi Chinei, vom sublinia nu doar rolul Coreei de Sud ca o platformă, dar vom obţine consens pentru pace, prosperitate şi stabilitate în regiune", a declarat Wi jurnaliştilor.

Ca parte a vizitei în Asia, Trump se va întâlni cu Xi săptămâna viitoare în Coreea de Sud, a anunţat anterior Casa Albă, în contextul unei escaladări a tensiunile privind comerţul între cele două cele mai mari economii ale lumii.

Coreea de Sud speră să avanseze în discuţiile privind securitatea şi taxele SUA la următoarea întâlnire între Lee şi Trump, a afirmat Wi, însă el nu era sigur dacă se va ajunge la un acord între cele două părţi.

Coreea de Sud şi principalii săi aliaţi nu împărtăşesc opinia privind nivelul investiţiilor cash ca parte a unui pachet de 350 de miliarde de dolari, promis de Coreea de Sud în cadrul unui acord pentru scăderea taxelor SUA pe exporturile ţării, a declarat, vineri, ministrul Industriei de la Seul.

Lee intenţionează să organizeze un summit cu Xi la care cei doi lideri sunt aşteptaţi să discute despre o aprofundare a parteneriatului bilateral şi chestiuni legate de Coreea de Nord, a afirmat consilierul de securitate Wi.

Înainte de întâlnirile de la APEC, Lee va face o vizită de două zile în Malaezia, între 26-27 octombrie, pentru a participa la un summit al Asociaţiei Naţiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), la care va participa şi Trump.

În marja summitului ASEAN, Lee va discuta cu premierul Cambogiei, Hun Manet, despre fraude online recente.

"O super săptămână de summituri multilaterale începe, începând cu summitul ASEAN şi continuând cu summitul APEC de la Gyeongju", a afirmat Wi.

Oficialii din domeniul economic ai Statelor Unite și ai Chinei vor sosi vineri la Kuala Lumpur pentru discuții menite să prevină escaladarea războiului comercial și să mențină pe drumul cel bun întâlnirea de săptămâna viitoare dintre Donald Trump și Xi Jinping.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, se vor întâlni cu vicepremierul chinez He Lifeng pentru a găsi o soluție după ce Trump a amenințat cu noi tarife de 100% asupra produselor chinezești și alte restricții comerciale începând cu 1 noiembrie, ca represalii pentru controlul extins al Chinei asupra exporturilor de magneți și minerale rare.

Discuțiile, care vor începe sâmbătă, în marja summitului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est din capitala Malaeziei, sunt a cincea întâlnire dintre He, Bessent și Greer din luna mai, mutându-se din orașele europene într-un important exportator asiatic dependent atât de China, cât și de SUA, potrivit Reuters.

Discuțiile se concentrează din nou pe strângerea de gât a Chinei asupra aprovizionării globale cu minerale și magneți din pământuri rare, esențiali pentru producția de înaltă tehnologie, pe care Beijingul le-a folosit ca pârghie eficientă împotriva Washingtonului.

În aprilie, Trump a impus noi tarife asupra importurilor chinezești, care au crescut rapid până la rate de trei cifre pentru ambele părți, iar Beijingul a întrerupt aprovizionarea cu pământuri rare către cumpărătorii americani, o măsură care a amenințat să oprească producția americană de vehicule electrice, semiconductori și sisteme de armament.

Prima întâlnire a lui Bessent și Greer cu He la Geneva, în mai, a dus la o armistițiu de 90 de zile, care a redus drastic tarifele la aproximativ 55% din partea SUA și 10% din partea Chinei și a reluat fluxul de magneți. Termenii au fost rafinați la Londra și Stockholm, iar discuțiile din septembrie de la Madrid au dus la un acord de transfer al aplicației chineze de videoclipuri scurte TikTok către controlul proprietății americane.

Însă armistițiul fragil s-a destrămat două săptămâni mai târziu, când Departamentul Comerțului al SUA a extins considerabil lista neagră a exporturilor americane pentru a include automat firmele deținute în proporție de peste 50% de companii care se aflau deja pe listă, interzicând exporturile americane către alte mii de firme chineze.

China a ripostat cu noile controale globale asupra exporturilor de pământuri rare pe 10 octombrie, cu scopul de a împiedica utilizarea acestora în sisteme militare, impunând licențe de export pentru produsele care utilizează pământuri rare chinezești sau tehnologii de rafinare, extracție sau prelucrare a pământurilor rare dezvoltate de firme chinezești.

Bessent și Greer au criticat mișcarea Chinei ca fiind o „acaparare a puterii asupra lanțului global de aprovizionare" și au promis că SUA și aliații săi nu vor accepta restricțiile. Reuters a raportat că administrația Trump ia în considerare un plan de a mări miza prin restricționarea unei game amețitoare de exporturi de software către China, de la laptopuri la motoare cu reacție, potrivit unor surse familiarizate cu deliberările.