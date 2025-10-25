Talpa Iadului s-a năpustit cu furie asupra Catedralei Naționale, cu lozinca "Vrem spitale, nu catedrale!"

Catedrala a costat din bani publici 200 milioane euro. Bateria de rachete "Patriot" pe care am dat-o Ucrainei ne-a costat 1,1 miliarde euro, fix cât 5,5 catedrale, dar smintiții nu au mai protestat. Nu de spitale și de sănătatea românilor le pasă. Ei se luptă cu Hristos și cu neamul romanesc.

Încă din 2012 a intrat în programul de guvernare construirea a 8 spitale regionale, câte unul de fiecare regiune de dezvoltare a României. Din 8 au rămas 5 și din 5 au rămas 3 pentru care abia acum s-au făcut licitații, după 13 ani și cine știe când, sau dacă le vor termina.

Cu ce i-a împiedicat Biserica, "Mama poporului român", cu o numea Mihai Eminescu, să facă spitalele regionale în atâția ani? Poate jaful și hoția! Profesorul Petrișor Peiu a dovedit într-o analiză că Biserica construia, în 2016, cu 40% mai ieftin decât statul. Acum cine mai știe cât o fi raportul dintre cheltuielile pe metru construit ale statului și Bisericii. În anul 2024 Guvernul a alocat 20 miliarde lei numai pentru majorarea contractelor de investiții deja semnate!

În anul acesta țara noastră va plăti 10 miliarde euro numai dobânzi la creditele externe, o sumă ce depășește alocarea din bugetul de stat pentru investiții. 10 miliarde euro înseamnă costul pentru 50 catedrale naționale! De ce nu îi mai trimit corporațiile pe # reziști să protesteze cu lozinca "Vrem spitale, nu dobânzi"? Iartă-i Doamne, că nu știu ce fac!

George Scarlat