Statele Unite condiționează ajutorul de 40 de miliarde de dolari acordat Argentinei de o ruptură clară cu China

Postat la: 23.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Statele Unite condiționează ajutorul de 40 de miliarde de dolari acordat Argentinei de o ruptură clară cu China

Administrația Trump condiționează deblocarea unui ajutor financiar colosal de 40 de miliarde de dolari acordat Buenos Aires-ului de o reorientare strategică majoră menită să limiteze influența Beijingului.

Această manevră, care vizează accesul la minerale critice și infrastructură, expune administrația Milei la un arbitraj geopolitic delicat în plină criză economică. Președintele Milei a negat orice angajament de a rupe legăturile cu Beijingul, declarând la televiziune că administrația Trump nu i-a cerut acest lucru.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Statele Unite condiționează ajutorul de 40 de miliarde de dolari acordat Argentinei de o ruptură clară cu China

Postat la: 23.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Administrația Trump condiționează deblocarea unui ajutor financiar colosal de 40 de miliarde de dolari acordat Buenos Aires-ului de o reorientare strategică majoră menită să limiteze influența Beijingului.

Această manevră, care vizează accesul la minerale critice și infrastructură, expune administrația Milei la un arbitraj geopolitic delicat în plină criză economică. Președintele Milei a negat orice angajament de a rupe legăturile cu Beijingul, declarând la televiziune că administrația Trump nu i-a cerut acest lucru.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE