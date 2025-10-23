Statele Unite condiționează ajutorul de 40 de miliarde de dolari acordat Argentinei de o ruptură clară cu China

Administrația Trump condiționează deblocarea unui ajutor financiar colosal de 40 de miliarde de dolari acordat Buenos Aires-ului de o reorientare strategică majoră menită să limiteze influența Beijingului.

Această manevră, care vizează accesul la minerale critice și infrastructură, expune administrația Milei la un arbitraj geopolitic delicat în plină criză economică. Președintele Milei a negat orice angajament de a rupe legăturile cu Beijingul, declarând la televiziune că administrația Trump nu i-a cerut acest lucru.