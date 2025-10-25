Vă reamintim că interdicția de călătorie în Ucraina primită de George Simion în 2024 nu are nicio legătură cu vreo întâlnire cu agenți FSB la Cernăuți în 2011, ci cu activitățile unioniste ale AUR întreprinse în Bucovina de Nord și Ținutul Herța.

Marcel Ciolacu a cerut SBU, Serviciul de Informații al Ucrainei, dosarul lui George Simion, în primăvara anului trecut. Răspunsul lui Serhiy Andrushchenko, directorul adjunct al SBU, adresat lui Mihai Ghidiu, șeful cancelariei primului ministru Marcel Ciolacu, este edificator:

"În conformitate cu ordinul Primului Ministru al Ucrainei Denis Șmihal, ca răspuns la scrisoarea Primului Ministru al României, domnul Marcel Ciolacu, dorim să vă informăm că Serviciul de Securitate al Ucrainei a decis să aplice o măsură administrativă restrictivă sub forma unei interdicții de călătorie în Ucraina împotriva deputatului în Parlamentul României Simion George. Decizia a fost luată pe baza informațiilor disponibile cu privire la activitățile antiucrainene sistematice ale acestui politician, care contravin intereselor naționale ale Ucrainei și încalcă suveranitatea de stat și integritatea teritorială a acesteia. Declarațiile lui Simion George au drept scop discreditarea Ucrainei pe arena internațională și promovarea ideologiei unioniste care neagă legitimitatea frontierei de stat a Ucrainei. În plus, el răspândește narațiuni despre presupuse încălcări ale drepturilor minorității românești din țara noastră".

În acest moment, singurele acuzații că ar avea legături cu FSB, urmașul KGB, îndreptate împotriva lui George Simion, sunt formulate de Anatol Șalaru și de instanțele de la Chișinău. Sentința dată de Judecătoria Chișinău-Centru în cauza 2-9943/2023 privind apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionale a petentului Simion George Nicolae împotriva pârâtului Șalaru Anatol a fost dată de judecătorul Russu Natalia.

În motivația completului de judecată s-a reținut că reclamantul Simion nu a putut demonstra, și instanța de a constata, caracterul fals al informației răspândite de Șalaru, că Simion s-a întâlnit cu rezidentul FSB la Cernăuți, Ucraina.

"Deci, în astfel de litigii, nu este suficient ca reclamantul doar să invoce caracterul defăimător și fals al informației contestată, dar este obligat să demonstreze cumulativ că informația este în esență falsă", scrie în motivația sentinței.

În concluzie, pentru Republica Moldova, George Simion s-a întâlnit cu rezidentul FSB pe teritoriul Ucrainei, deci este omul Kremlinului, pentru că nu a putut demonstra că nu este omul Kremlinului. Pentru Ucraina este doar un secesionist, care neagă legitimitatea frontierei de stat a Ucrainei.

Cornel Ivanciuc