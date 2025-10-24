Comisia Europeană acuză Meta și TikTok de încălcarea Legii serviciilor digitale. Companiile riscă amenzi colosale
Postat la: 24.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Comisia Europeană a acuzat vineri Meta și TikTok că au încălcat Legea privind serviciile digitale (DSA), principalul regulament european privind rețelele sociale.
Facebook, Instagram și TikTok nu au oferit cercetătorilor acces corespunzător la datele de pe platformele lor, iar Meta este acuzată și de crearea unor interfețe dificil de utilizat pentru raportarea conținutului ilegal și contestarea deciziilor de moderare. Companiile riscă amenzi de până la 6% din veniturile globale anuale.
Executivul Uniunii Europene a făcut publice vineri concluziile anchetelor privind conformitatea Meta și TikTok cu legislația digitală europeană, acuzând cele trei platforme majore de multiple încălcări ale Legii privind serviciile digitale (DSA).
Referitor la accesul la date, Comisia Europeană a stabilit că Facebook și Instagram, aparținând Meta, nu și-au îndeplinit obligațiile de a oferi cercetătorilor acces la datele de pe platformele lor, încălcând astfel prevederile DSA.
Comisia a precizat că platformele Meta nu și-au îndeplinit nici alte trei obligații esențiale: împuternicirea utilizatorilor să semnaleze conținutul ilegal, contestarea deciziilor de moderare și crearea unor interfețe ușor de utilizat pentru aceste scopuri.
Concluziile arată că Facebook și Instagram nu au creat un sistem suficient de ușor de utilizat pentru a permite utilizatorilor să semnaleze conținutul ilegal și că, de asemenea, companiile au proiectat interfața în mod înșelător.
Platformele au creat, de asemenea, o interfață dificil de utilizat pentru a contesta deciziile de moderare a conținutului.
TikTok este acuzată în principal că nu a oferit cercetătorilor acces corespunzător la datele platformei, încălcând astfel obligațiile prevăzute de DSA.
Întrebat despre poziția Meta, purtătorul de cuvânt Ben Walters a declarat: „Nu suntem de acord cu orice sugestie că am încălcat DSA și continuăm să negociem cu Comisia pe aceste teme".
Walters a adăugat că Meta „a introdus modificări la opțiunile noastre de raportare a conținutului, la procesul de apel și la instrumentele de acces la date de la intrarea în vigoare a DSA și suntem încrezători că aceste soluții corespund cerințelor legii în UE".
Referitor la poziția TikTok, purtătorul de cuvânt Paolo Ganino a declarat că firma „analizează concluziile Comisiei Europene, dar cerințele de relaxare a măsurilor de protecție a datelor pun DSA și Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) în tensiune directă".
Ganino a solicitat autorităților de reglementare să clarifice modul în care aceste obligații ar trebui conciliate „dacă nu este posibil să se respecte pe deplin ambele".
El a subliniat că TikTok „a făcut investiții substanțiale în partajarea datelor și că, până în prezent, aproape 1.000 de echipe de cercetare au primit acces la date prin intermediul instrumentelor noastre de cercetare".
Platformele au acum dreptul de a răspunde la acuzațiile Comisiei în temeiul DSA.
În cazul în care nu reușesc să convingă executivul UE, companiile riscă amenzi de până la 6% din veniturile globale anuale - sume care ar putea ajunge la miliarde de euro.
Măsurile fac parte din eforturile continue de aplicare a normelor digitale ale blocului european.
Meta este a doua platformă americană acuzată de încălcarea normelor: X, platforma lui Elon Musk, a fost acuzată de acest lucru cu mai bine de un an în urmă, în iulie 2024.
Temu și AliExpress din China au fost, de asemenea, acuzate de încălcări.
Executivul UE a deschis ancheta asupra Meta în aprilie 2024 și a extins-o în mai același an.
Ancheta TikTok a început în februarie 2024 și a fost prelungită de două ori, în aprilie și în decembrie - secțiunea din aprilie fiind închisă după ce TikTok a acceptat să retragă produsul în cauză din Europa.
Niciuna dintre concluziile anterioare nu a dus până acum la aplicarea efectivă de amenzi.
