Cristian Sima: Băncile vă mint când spun că vă împrumută din banii deponenților. Realitatea este mult mai periculoasă!

Am trăit criza din 2008 pe pielea mea. În timp ce toată lumea pierdea totul, eu eram singurul român care câștiga, mizând împotriva sistemului.

Nimeni nu v-a explicat cum funcționează cu adevărat băncile. Vă mint când spun că vă împrumută din banii deponenților. Realitatea este mult mai periculoasă.

În acest episod vă arăt cum Country Wide Financial a transformat ipotecile toxice în produse financiare care au otrăvit economia globală. Cum Goldman Sachs a supraviețuit în timp ce Lehman Brothers a căzut. Nu a fost întâmplare.

Chiar în ziua falimentului Lehman, septembrie 2008, eram la Londra pregătit pentru o operație. Asigurarea elvețiană mi-a anulat tot pentru că banca lor tocmai cădea. Am trăit haosul în direct.

Vă spun lucruri pe care Wall Street nu vrea să le auziți. Cum băncile vândeau credite ninja - fără venit, fără job, fără nimic. Cum au împachetat aceste credite toxice în salamuri financiare și le-au vândut ca fiind sigure.

Cel mai șocant? Casa vândută cu 700 de dolari care avea datorii de 3 milioane. Asta este sistemul care v-a furat banii în 2008.

Micii investitori sunt tunși la fiecare 15 ani. Vă lasă să câștigați puțin, și apoi vă iau tot. Am văzut asta de nenumărate ori.

Următoarea criză va fi mai gravă. Nvidia valorează astăzi 4.4 trilioane. Discrepanța dintre bogați și săraci nu a mai fost niciodată atât de mare.

Viitoarea revoltă a umanității va fi împotriva minciunilor. Lumea nu se va mai revolta pentru că muncește prea mult, ci pentru că i se mint prea mult.

În 2008 am câștigat fiind singurul șortist din România. În 2012 am pierdut 30 de milioane fără să pariez pe nimic. Am învățat că un câștig imoral te duce mereu la pierzanie.

Cristian Sima