Cristian Sima: Băncile vă mint când spun că vă împrumută din banii deponenților. Realitatea este mult mai periculoasă!
Postat la: 25.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Am trăit criza din 2008 pe pielea mea. În timp ce toată lumea pierdea totul, eu eram singurul român care câștiga, mizând împotriva sistemului.
Nimeni nu v-a explicat cum funcționează cu adevărat băncile. Vă mint când spun că vă împrumută din banii deponenților. Realitatea este mult mai periculoasă.
În acest episod vă arăt cum Country Wide Financial a transformat ipotecile toxice în produse financiare care au otrăvit economia globală. Cum Goldman Sachs a supraviețuit în timp ce Lehman Brothers a căzut. Nu a fost întâmplare.
Chiar în ziua falimentului Lehman, septembrie 2008, eram la Londra pregătit pentru o operație. Asigurarea elvețiană mi-a anulat tot pentru că banca lor tocmai cădea. Am trăit haosul în direct.
Vă spun lucruri pe care Wall Street nu vrea să le auziți. Cum băncile vândeau credite ninja - fără venit, fără job, fără nimic. Cum au împachetat aceste credite toxice în salamuri financiare și le-au vândut ca fiind sigure.
Cel mai șocant? Casa vândută cu 700 de dolari care avea datorii de 3 milioane. Asta este sistemul care v-a furat banii în 2008.
Micii investitori sunt tunși la fiecare 15 ani. Vă lasă să câștigați puțin, și apoi vă iau tot. Am văzut asta de nenumărate ori.
Următoarea criză va fi mai gravă. Nvidia valorează astăzi 4.4 trilioane. Discrepanța dintre bogați și săraci nu a mai fost niciodată atât de mare.
Viitoarea revoltă a umanității va fi împotriva minciunilor. Lumea nu se va mai revolta pentru că muncește prea mult, ci pentru că i se mint prea mult.
În 2008 am câștigat fiind singurul șortist din România. În 2012 am pierdut 30 de milioane fără să pariez pe nimic. Am învățat că un câștig imoral te duce mereu la pierzanie.
Cristian Sima
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Vortexul polar se apropie de Europa: Se așteaptă cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani
Meteorologii avertizeaza ca vortexul polar, un masiv de aer rece din zona arctica, se deplaseaza spre Europa și ar putea ...
-
Pe urmele hoților de la Luvru: Piste noi în ancheta bijuteriilor furate - Dezvăluirile anchetatorilor
Anchetatorii francezi analizeaza peste 150 de probe de ADN, amprente si alte urme gasite pe uneltele si echipamentele de ...
-
Ghicitoarea "Anna din Viena" ajunge la tribunal după ce a păcălit zeci de austrieci. Prejudiciu e aproape de 2 milioane de euro
O romanca in varsta de 29 de ani a pacalit zeci de austrieci dupa ce a pretins ca este ghicitoare. Pentru așa zisul ajut ...
-
Comisia Europeană acuză Meta și TikTok de încălcarea Legii serviciilor digitale. Companiile riscă amenzi colosale
Comisia Europeana a acuzat vineri Meta și TikTok ca au incalcat Legea privind serviciile digitale (DSA), principalul reg ...
-
Fizicienii japonezi au găsit cea mai clară dovadă că trăim într-un Univers holografic. Se leagă de teoria lui Einstein
O echipa de fizicieni au oferit ceea ce a fost descris de catre revista „Nature" drept cele mai clari dovezi de pa ...
-
A doua tentativă de asasinare a unui președinte în mai puțin de o lună: Acum i-au adus bomboane de ciocolată otrăvite
Presedintele Ecuadorului, țara supranumita și "Insula Pacii", Daniel Noboa, a declarat joi ca s-a incercat otravirea sa ...
-
Detalii de coșmar în cazul celor doi îndrăgostiți găsiți decedați în mașină: Erau morți de cel puțin două zile. Ce armă au folosit
O fata de 19 ani si un baiat de 20, din judetul Bacau, au fost gasiti morti intr-o masina, in judetul Harghita, in zona ...
-
Huawei ar putea bloca intreaga Europă: De la 5G la panouri solare, compania chineză e considerată de Bruxelles noua amenințare la adresa securității comunitare
Dupa scandalul global privind echipamentele 5G, compania chineza Huawei se afla din nou in centrul unei controverse majo ...
-
O familie de români din Italia a fost găsită moartă în casă. Soțul, soția și fiica lor, uciși de "călăul invizibil" din locuință
O familie de romani a fost gasita moarta in propria locuința din localitatea Paviole di Canaro, provincia Rovigo, in nor ...
-
Lege cu efect de blackout pentru prosumatori: Proiectul B432/2025 poate opri sistemele fotovoltaice. Parlamentul va decide cine injectează în rețea la prânz într-o zi cu soare!
Asociația Prosumatorilor și Comunitaților de Energie din Romania (APCE) a transmis, vineri, ca o inițiativa parlamentara ...
-
Habanos Night 2025 - urmează cea de-a șasea ediție a celui mai mare eveniment dedicat trabucurilor din România
Sub inaltul patronaj al Ambasadei Cubei in Romania, El Unico anunța cu mandrie desfașurarea celei de-a șasea ediții a Ha ...
-
"Tăurașu Emi" a mușcat un politist de picior. El a fost săltat pentru agresiuni asupra femeilor in urma unei descinderi cu trupe speciale
„Taurașul Emi", personaj cunoscut in cluburile de lux din București, este in vizorul anchetatorilor dupa ce mai mu ...
-
O șefă de secție de la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei amic cu primarul dețin apartamente de 15 milioane de euro în Dubai
Raluca Valentina Grigoriu, șefa de secție la Spitalul Județean de Urgența Bacau, și soțul ei, omul de afaceri Catalin Da ...
-
Doi tineri din Bacău, găsiți morți în mașină, într-o zonă împădurită. Trupurile prezentau urme de împușcare
Doi tineri de aproximativ 20 de ani, un baiat și o fata, ambii din județul Bacau, au fost gasiți morți intr-un autoturis ...
-
Un avion al unui milionar sucevean s-a prăbușit într-o pădure din județul Vaslui. Pilotul afacerist a murit in urma impactului
Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o padure din județul Vaslui. Pilotul, un milionar din Suceava, a decedat. ...
-
Un proiect de lege privind anexarea Cisiordaniei de către Israel trece de prima etapă în Knesset
Un proiect de lege care prevede aplicarea dreptului israelian in Cisiordania ocupata, ceea ce ar echivala cu anexarea te ...
-
Un fals căpitan SRI care a recrutat foști combatanți în teatre de operații a fost prins de DIICOT. Recruții erau îndemnați să poarte arme asupra lor
Un fals capitan SRI care a recrutat persoane deținatoare de armament de autoaparare și paza, dintre care unii foști comb ...
-
Dosarul "Pfizergate": Curtea Supremă a "spălat-o" pe Ursula von der Leyen legat de acuzațiile despre Acordul privind vaccinurile Covid-19
Curtea suprema de la Bruxelles (Belgia) a decis miercuri ca plangerea penala depusa impotriva președintei Comisiei Europ ...
-
Corespondent de război: Atacurile armatei ruse asupra orașului Odesa au vizat încărcături din România
Forțele Armate ale Rusiei au lansat pe timpul nopții un atac cu rachete asupra infrastructurii portuare a orașului Odesa ...
-
Starlink va oferi internet broadband în spațiu. Viteze de până la 25 Gbps și conexiuni laser între sateliți
Starlink va oferi internet broadband in spațiu. Viteze de pana la 25 Gbps și conexiuni laser intre satelițiSpaceX, prin ...
-
Noapte de coșmar pentru Nicolas Sarkozy în închisoarea din Paris. Ce i-au făcut deținuții
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a avut parte de o noapte tensionata in inchisoarea La Santé din Paris. ...
-
România la război - Șeful Statului Major al Apărării: "Țara noastră are nevoie de o populație pregătită"
Seful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, a declarat ca Romania nu intra intr-un razboi, dar ca trebu ...
-
Se subtiază scutul magnetic care protejează Pământul. Inversarea polilor este inevitabilă?
Campul magnetic al Pamantului funcționeaza ca o armura impotriva radiațiilor solare și cosmice. Fara el, atmosfera ar fi ...
-
România a dat ordin pentru dorobârea dronelor rusești: Două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol
În noaptea de marți spre miercuri a fost stare de alerta la granița Romaniei din cauza bombardamentelor rusești di ...
-
Doru Octavian Dumitru a fost transportat de urgență la Suceava după un accident cerebral
Umoristul Doru Octavian Dumitru a suferit un accident cerebral la Onești și a fost transferat, inițial, la Spitalul Jude ...
-
Comisia Europeană vrea scăderea taxelor pe energie: Prețurile au explodat în toată Europa
Comisia Europeana cere scaderea taxelor la pe energie electrica pentru scaderea facturilor consumatorilor, care au sarit ...
-
Șeful Nvidia spune că oamenii vor ajunge să lucreze cot la cot cu oameni „digitali" în corporații
Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, prezice ca inteligența artificiala (AI) nu doar ca va lucra alaturi de oameni, ci va trece ...
-
Femicidul din „Moara cu noroc", violul din „Ion" și abuzul emoțional din „Maitreyi" pe care le considerăm capodopere literare
Literatura clasica e plina de femei abuzate, judecate, ucise, dar noi le prezentam copiilor drept „victime ale des ...
-
Oamenii de știință din SUA au creat "muguri de ADN" - nanoboți care pot livra medicamente în organism și bombarda tumori
Oamenii de știința de la Universitatea din Carolina de Nord (UNC) au creat roboți microscopici care imita comportamentul ...
-
Comunicat de presă SALROM - Precizări privind Sinteza verificărilor efectuate de către Corpul de Control al Prim-ministrului (CCPM)
Societatea Naționala a Sarii - SALROM S.A. dorește sa aduca o serie de clarificari cu privire la concluziile Raportului ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu