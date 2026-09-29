Tentativa de atantat asupra bazei americane din Marea Britanie - Marco Rubio vorbește de un actor străin
Postat la: 29.09.2026 |
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, afirmă că un actor străin a fost implicat într-un complot aparent vizând atacarea unei baze aeriene utilizate de Statele Unite în Marea Britanie.
„Ceea ce s-a întâmplat, ceea ce era cât pe ce să se întâmple, ceea ce s-ar fi putut întâmpla în Marea Britanie în weekend reprezintă o situație foarte serioasă. Este o situație care implică în mod clar un actor străin. Nu voi intra încă în detalii", a declarat Rubio luni seara, în cadrul emisiunii „Hannity" de la postul Fox News. Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus anterior jurnaliștilor de la Casa Albă că incidentul ar putea avea legătură cu Iranul, adăugând că el nu i-ar fi eliberat pe suspecți pe cauțiune. „Eu nu aș fi făcut asta", a spus el.
Poliția britanică a anunțat luni că i-a eliberat pe cauțiune pe cei cinci bărbați britanici arestați sub suspiciunea de terorism și infracțiuni legate de explozibili în apropierea unei baze aeriene utilizate de SUA; aceștia rămân însă sub anchetă, în timp ce detectivii antitero investighează dacă presupusa tentativă de atac a avut legătură cu Iranul.
Poliția britanică îi interoga luni pe cinci bărbați suspectați de infracțiuni privind explozibilii și terorismul, după ce aceștia au fost reținuți în apropierea unei baze aeriene care a fost folosită de Statele Unite pentru a lovi ținte din Iran. Polițiștii i-au reținut pe cei trei bărbați în primele ore ale zilei de duminică, după ce au primit informații potrivit cărora trei furgonete albe de mari dimensiuni fuseseră văzute îndreptându-se către aerodromul militar RAF Fairford, din vestul Angliei.
Donald Trump a declarat că suspecții intenționau să provoace „pagube mari" și că se aflau de ceva timp în atenția autorităților britanice și americane, potrivit Reuters. O fermieră din zonă a spus însă că ea a alertat poliția după ce a văzut un grup de „bărbați cu glugă și cu fețele acoperite" fugind pe câmpuri.
Anchetatorii britanici specializați în combaterea terorismului nu au precizat public cine cred că s-ar afla în spatele incidentului. O sursă familiarizată cu ancheta a declarat că o motivație asociată Iranului este considerată cea mai probabilă, însă sunt analizate și posibilitatea unei operațiuni ruse de sabotaj sau cea a unui complot islamist.
Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat luni pentru BBC News că nu va face speculații cu privire la motivele unei anchete aflate în desfășurare. El a adăugat, referindu-se la amenințarea reprezentată în general de Iran pentru Marea Britanie: „Știm că Iranul și grupările sale proxy vor să ne facă rău. Știm că urăsc democrația noastră și știm că trebuie în mod regulat să dejucăm încercările Iranului de a ne amenința fie interesele, fie aliații".
În luna mai, Marea Britanie a impus sancțiuni împotriva a 12 persoane și entități asociate Iranului, acuzându-le de implicare în activități ostile, inclusiv în planificarea unor atacuri și furnizarea de servicii financiare unor grupări care urmăresc destabilizarea Marii Britanii și a altor țări. Iranul a negat în repetate rânduri implicarea în atacuri sau comploturi în Marea Britanie și în alte țări.
Guvernul britanic autorizase Statele Unite să folosească bombardierele staționate la Fairford pentru a lovi instalații iraniene de rachete care atacau nave în Strâmtoarea Ormuz. Guvernul a transmis că premierul Andy Burnham este informat periodic cu privire la incident. El a anulat participarea la cel puțin două evenimente de duminică din cadrul conferinței anuale a Partidului Laburist.
Gărzile Revoluționare ale Iranului avertizaseră Marea Britanie în luna iulie să nu permită bombardierelor americane să decoleze de la Fairford, afirmând că orice bază folosită pentru lansarea unor atacuri ar reprezenta o țintă legitimă. La Fairford, poliția a instituit un perimetru de securitate pe o rază de 400 de metri în jurul bazei și a evacuat locuitorii din 85 de case.
Un robot de intervenție pentru dispozitive explozive putea fi văzut duminică operând în jurul celor trei furgonete albe, în timp ce măsurile de securitate au fost intensificate în zona bazei. Polițiști înarmați au păzit intrarea principală, iar utilaje de mari dimensiuni au fost folosite pentru blocarea celorlalte căi de acces. Măsurile de securitate au fost intensificate și la alte baze americane din Marea Britanie.
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