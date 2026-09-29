Se confirmă încă o teorie a conspirației: Netanyahu știa de atacul de la 7 octombrie: Șeful spionajului egiptean l-ar fi avertizat cu doar câteva zile înainte de ofensiva Hamas
Postat la: 29.09.2026 |
Șeful serviciilor de informații din Egipt, Abbas Kamel, l-a sunat pe premierul Benjamin Netanyahu cu doar câteva zile înainte de ofensiva Hamas din 7 octombrie 2023 pentru a transmite un avertisment suplimentar și a semnala un atac iminent dinspre Fâșia Gaza, după ce două avertismente egiptene anterioare fuseseră ignorate, relatează The Wall Street Journal.
Articolul - cel mai recent dintr-o serie de relatări israeliene și internaționale despre indiciile pe care premierul și autoritățile de securitate le-au trecut cu vederea înaintea invaziei masive - precizează că oficialii egipteni au avertizat pentru prima dată Israelul în iunie 2023 cu privire la volatilitatea generală a situației din Gaza, sfătuind statul evreu să reia negocierile cu gruparea teroristă palestiniană pentru un acord privind schimbul de ostatici și prizonieri.
În septembrie, Kamel a efectuat o vizită în Israel și a avertizat că „situația din Gaza era critică și risca să explodeze în fața tuturor", se arată în articol, care citează oficiali neidentificați dintr-un guvern arab.
Însă oficialii israelieni au respins avertismentele, asigurându-l pe Kamel că situația este sub control; acest lucru a dus la apelul telefonic din octombrie către biroul lui Netanyahu, menționează articolul, adăugând că „egiptenii au continuat să avertizeze Israelul până cu 48 de ore înainte de atac".
Netanyahu a negat anterior că ar fi discutat vreodată cu Kamel în lunile premergătoare atacului.
Articolul reia, de asemenea, acuzații recente potrivit cărora liderul emiratelor, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, l-ar fi sunat pe Netanyahu în septembrie 2023 pentru a-l avertiza cu privire la indicii ale unui atac iminent al Hamas.
Niciunul dintre avertismente nu conținea detalii specifice privind momentul sau amploarea atacului planificat, notează articolul - o informație care concordă cu relatările anterioare pe această temă.
Biroul lui Netanyahu și ministerele de externe ale Egiptului și Emiratelor Arabe Unite au refuzat solicitările The Wall Street Journal de a comenta subiectul.
Premierul Benjamin Netanyahu a efectuat o vizită secretă în Emiratele Arabe Unite în weekend, pentru a-i cere liderului acestei țări să dezmintă informațiile potrivit cărora l-ar fi avertizat pe premierul israelian cu privire la o amenințare iminentă din partea Hamas, înainte de atacul grupării teroriste palestiniene asupra sudului Israelului, din 7 octombrie 2023.
Premierul a avut ieri o întrevedere de o oră cu președintele Emiratelor Arabe Unite, potrivit a două persoane informate cu privire la vizita lui Netanyahu - informație relatată inițial de postul de televiziune israelian Channel 12.
O persoană familiarizată cu situația afirmă că discuțiile s-au concentrat pe un articol publicat la începutul acestei luni de cotidianul israelian Haaretz, în care se susținea că liderul emiratez îi transmisese lui Netanyahu un avertisment privind un atac iminent al Hamas, chiar înainte de masacrul din 7 octombrie 2023 care a declanșat războiul.
Netanyahu i-a cerut șeicului Mohamed bin Zayed să dezmintă informația respectivă, potrivit persoanei care a susținut că deține informații directe despre întâlnire. Biroul lui Netanyahu negase anterior relatarea din Haaretz.
Această persoană, alături de un oficial din regiune informat despre întrevedere, a vorbit sub protecția anonimatului despre vizita secretă.
Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a refuzat să comenteze informațiile privind întâlnirea. Totuși, instituția a precizat că menține „canale de comunicare deschise și directe" cu Israelul și că face schimb de „toate informațiile relevante de intelligence".
Nu a existat nicio reacție imediată din partea biroului lui Netanyahu.
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