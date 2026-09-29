Dosarul "Masă Sănătoasă": Primarul din Socond și două directoare de școli, sub control judiciar. Patru persoane au devenit inculpați

Dosarul „Masă Sănătoasă" din comuna Socond, în care procurorii verifică modul în care au fost cheltuiți bani de la bugetul de stat pentru hrana elevilor, intră într-o nouă etapă. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au dispus măsura controlului judiciar față de patru persoane, printre care primarul comunei Socond, Nicolae Cornea Mare, și două directoare ale unor unități de învățământ din comună.

Potrivit informațiilor PresaSM, cea de-a patra persoană față de care a fost dispus controlul judiciar este administratorul unei societăți comerciale. Toți cei patru ar fi dobândit calitatea de inculpat în dosarul penal. Mai mult, primarului Nicolae Cornea Mare și celor două directoare le-ar fi fost impusă, pe durata controlului judiciar, interdicția de a-și exercita profesia/funcția în legătură cu care sunt cercetați. Precizăm că măsurile preventive nu echivalează cu stabilirea vinovăției, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Ancheta a devenit publică în data de 19 mai 2026, când procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară, emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare. Dosarul vizează suspiciuni privind săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri, delapidare și fals intelectual, în contextul implementării Programului Național „Masă Sănătoasă" la unitățile de învățământ de pe raza comunei Socond.

La momentul perchezițiilor, procurorii au explicat mecanismul pe care îl suspectează: din bugetul de stat ar fi fost plătite mai multe meniuri decât numărul elevilor prezenți efectiv la cursuri. Mai exact, conform Parchetului, unitățile de învățământ, prin personalul care avea atribuții în acest domeniu și cu presupusul sprijin al societății de catering contractate, ar fi determinat achitarea din bugetul de stat a unui număr de meniuri superior numărului de elevi prezenți fizic în fiecare zi la ore. Anchetatorii susțineau încă din luna mai că numărul porțiilor livrate zilnic ar fi fost mult inferior celui al meniurilor achitate din bani publici.

Programul „Masă Sănătoasă" este finanțat din bani publici și are tocmai rolul de a asigura hrană elevilor. În cazul Socond, suspiciunea anchetatorilor privește diferența dintre ceea ce ar fi existat în documente și situația reală din școli. Cu alte cuvinte, ancheta trebuie să stabilească dacă statul a plătit pentru porții de mâncare care, în realitate, nu au mai ajuns la elevi și, dacă acest lucru se confirmă, cine a contribuit la mecanism și cine a beneficiat de eventualele sume obținute nelegal.

La momentul descinderilor, Parchetul preciza că administrarea probelor urma să clarifice atât situația de fapt, cât și contribuția fiecărei persoane implicate. Urmărirea penală este efectuată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare. Patru persoane ar avea calitatea de inculpat și s-ar afla sub control judiciar.

Una dintre persoanele vizate este Nicolae Cornea Mare, primarul comunei Socond. Contactat de reporterii PresaSM, acesta nu a răspuns la telefon. Situația este cu atât mai importantă pentru administrația locală cu cât, potrivit informațiilor PresaSM, edilului i-ar fi fost interzisă temporar exercitarea funcției în cadrul măsurii preventive.

Dosarul apare într-un context social și financiar aparte. Socond este una dintre comunele sărace ale județului Satu Mare și are o dependență ridicată de finanțările provenite de la bugetul de stat. Chiar primarul Nicolae Cornea Mare declara public, în februarie 2026, în contextul proiectului de comasare a comunelor Socond și Beltiug, că administrația pe care o conduce nu se poate autosusține. Edilul afirma că aproape 90% din banii necesari funcționării, circa 9 milioane de lei, provin de la stat.

În comună există aproximativ 3.000 de locuitori, iar circa 1.400 de persoane beneficiază de diferite forme de sprijin social. Lunar ar ajunge în comună aproximativ 700.000 de lei sub formă de prestații sociale. Tocmai în acest context, suspiciunile privind eventuale nereguli într-un program finanțat din bugetul de stat și destinat hranei elevilor capătă o miză publică aparte.