Dosarul "Masă Sănătoasă": Primarul din Socond și două directoare de școli, sub control judiciar. Patru persoane au devenit inculpați
Postat la: 29.09.2026 |
Dosarul „Masă Sănătoasă" din comuna Socond, în care procurorii verifică modul în care au fost cheltuiți bani de la bugetul de stat pentru hrana elevilor, intră într-o nouă etapă. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au dispus măsura controlului judiciar față de patru persoane, printre care primarul comunei Socond, Nicolae Cornea Mare, și două directoare ale unor unități de învățământ din comună.
Potrivit informațiilor PresaSM, cea de-a patra persoană față de care a fost dispus controlul judiciar este administratorul unei societăți comerciale. Toți cei patru ar fi dobândit calitatea de inculpat în dosarul penal. Mai mult, primarului Nicolae Cornea Mare și celor două directoare le-ar fi fost impusă, pe durata controlului judiciar, interdicția de a-și exercita profesia/funcția în legătură cu care sunt cercetați. Precizăm că măsurile preventive nu echivalează cu stabilirea vinovăției, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Ancheta a devenit publică în data de 19 mai 2026, când procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară, emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare. Dosarul vizează suspiciuni privind săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri, delapidare și fals intelectual, în contextul implementării Programului Național „Masă Sănătoasă" la unitățile de învățământ de pe raza comunei Socond.
La momentul perchezițiilor, procurorii au explicat mecanismul pe care îl suspectează: din bugetul de stat ar fi fost plătite mai multe meniuri decât numărul elevilor prezenți efectiv la cursuri. Mai exact, conform Parchetului, unitățile de învățământ, prin personalul care avea atribuții în acest domeniu și cu presupusul sprijin al societății de catering contractate, ar fi determinat achitarea din bugetul de stat a unui număr de meniuri superior numărului de elevi prezenți fizic în fiecare zi la ore. Anchetatorii susțineau încă din luna mai că numărul porțiilor livrate zilnic ar fi fost mult inferior celui al meniurilor achitate din bani publici.
Programul „Masă Sănătoasă" este finanțat din bani publici și are tocmai rolul de a asigura hrană elevilor. În cazul Socond, suspiciunea anchetatorilor privește diferența dintre ceea ce ar fi existat în documente și situația reală din școli. Cu alte cuvinte, ancheta trebuie să stabilească dacă statul a plătit pentru porții de mâncare care, în realitate, nu au mai ajuns la elevi și, dacă acest lucru se confirmă, cine a contribuit la mecanism și cine a beneficiat de eventualele sume obținute nelegal.
La momentul descinderilor, Parchetul preciza că administrarea probelor urma să clarifice atât situația de fapt, cât și contribuția fiecărei persoane implicate. Urmărirea penală este efectuată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare. Patru persoane ar avea calitatea de inculpat și s-ar afla sub control judiciar.
Una dintre persoanele vizate este Nicolae Cornea Mare, primarul comunei Socond. Contactat de reporterii PresaSM, acesta nu a răspuns la telefon. Situația este cu atât mai importantă pentru administrația locală cu cât, potrivit informațiilor PresaSM, edilului i-ar fi fost interzisă temporar exercitarea funcției în cadrul măsurii preventive.
Dosarul apare într-un context social și financiar aparte. Socond este una dintre comunele sărace ale județului Satu Mare și are o dependență ridicată de finanțările provenite de la bugetul de stat. Chiar primarul Nicolae Cornea Mare declara public, în februarie 2026, în contextul proiectului de comasare a comunelor Socond și Beltiug, că administrația pe care o conduce nu se poate autosusține. Edilul afirma că aproape 90% din banii necesari funcționării, circa 9 milioane de lei, provin de la stat.
În comună există aproximativ 3.000 de locuitori, iar circa 1.400 de persoane beneficiază de diferite forme de sprijin social. Lunar ar ajunge în comună aproximativ 700.000 de lei sub formă de prestații sociale. Tocmai în acest context, suspiciunile privind eventuale nereguli într-un program finanțat din bugetul de stat și destinat hranei elevilor capătă o miză publică aparte.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Pe lângă fuga din țară exista și o cale "legală": Emigrația românilor în comunism. În 1989 existau aproape 89.000 de cereri nesoluționate de plecare definitivă în Germania de Vest
Datele CNSAS arata amploarea fenomenului emigrarii din Romania in ultimii ani ai regimului comunist: la 1 septembrie 198 ...
-
"Obiectivul 1335": Sub un munte din Urali, Putin și-a construit ultima linie de apărare împotriva Occidentului
Rusia ar fi reconstruit și extins un centru subteran de comanda nucleara aflat sub muntele Kosvinski Kamen, in regiunea ...
-
Imagini cu Sorin Grindeanu alături de ambasadoarea SUA Kimberly Guilfoyle la restaurant în București înainte de "dărâmarea" guvernului Bolojan
Șeful PSD Sorin Grindeanu a fost filmat alaturi de ambasadoarea SUA in Grecia Kimberly Guilfoyle la restaurantul Isolett ...
-
Cine sunt cei mai bine plătiți oameni din companiile de stat. 36 de persoane încasează între 50.000 și 100.000 de lei pe lună. Cel mai bogat are trei funcții
Guvernul a lansat platforma guvernanta.gov.ro, pe care sunt centralizate informații despre conducerea companiilor de sta ...
-
Ambasadoarea SUA în Grecia susține că Trump ar fi fost implicat în demiterea Guvernului Bolojan: "Putem face asta oricărei țări dorim!"
Ambasadoarea Statelor Unite in Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi facut, in timpul unei cine desfașurate in martie la Ate ...
-
Breșă gravă pe platforma lansată de Guvern: CNP-uri, serii de buletin și adrese de domiciliu, lăsate la liber pe internet
Noua platforma prin care Guvernul și-a propus sa aduca „transparența" in companiile de stat a debutat cu o problem ...
-
Stenograme cu planul de asasinare a lui Adrian Kreiner: "Nu că e blindat, e blindat... foarte blindat!"
Au aparut stenogramele din dosarul asasinarii omului de afaceri Adrian Kreiner. Asasinii lui discutau despre averea omul ...
-
THE DIPLOMATIC AFFAIRS: JP Morgan a refuzat cererea lui Nicușor Dan pentru o linie de finanțare dedicată României!
Trei surse familiarizate cu discuțiile au declarat pentru The Diplomatic Affairs ca președintele Romaniei, Nicușor Dan, ...
-
Unde duce "legitimația diplomatică" a lui Călin Georgescu. Numele care îl leagă pe fostul candidat de afacerea Jimbolia, mafia italiană și corupția din SRI-ul anilor 1990
În urma perchezițiilor la locuința lui Calin Georgescu din Mogoșoaia, anchetatorii au descoperit o legitimație pre ...
-
Hitler și-a ucis nepoata: Un istoric pune la îndoială alibiul liderului nazist privind misterioasa moarte prin împușcare a rudei sale
Timp de aproape un secol, moartea lui Geli Raubal, nepoata lui Adolf Hitler, a fost considerata un caz de sinucidere. Ac ...
-
Amantlâc la nivel politic înalt în Vrancea plus uncuibușor de nebunii de 500.000 de euro
Valentin Resmerița 68 de ani, fost candidat la Primaria Municipiului Focșani și Alexandra Tataru 52 de ani, fosta vicepr ...
-
Cuscrul lui Călin Georgescu încerca să formeze o nouă generație de lideri
Dan Mihai Neagu, fost lider PDL Giurgiu și cuscrul lui Calin Georgescu, ar fi pregatit un proiect prin care iși propunea ...
-
Perchezițiile la Dragoș Ovidiu Argeșanu: Patru arme letale și o arbaletă. Se verifică dacă avea dreptul să facă terapie
Anchetatorii au ridicat telefoane, laptopuri, o arbaleta de vanatoare, patru arme letale, incarcatoare și muniție in urm ...
-
Dezvăluiri CNSAS despre cum ajungeau produsele stricate pe masa românilor în Epoca de Aur, după ce erau refuzate la export
CNSAS readuce in atenție, prin documente de arhiva, efectele politicii economice din ultimii ani ai regimului comunist, ...
-
Stenograme cu "planul italian" din dosarul lui Călin Georgescu: I-ar fi cerut lui Ionel Rusen să găsească o vilă în Toscana, cu anexă pentru servitori
Calin Georgescu ar fi discutat cu omul de afaceri Ionel Rusen despre cumpararea unei vile izolate in Toscana, in valoare ...
-
Rybar, un proiect media pro-Kremlin cu peste 1,5 milioane de urmăritori - Urmele duc către șeful spionajului rus
O rețea pro-Kremlin a trimis echipe in mai multe țari europene pentru a realiza interviuri. Operațiunea era coordonata d ...
-
Afacerea Wealth Bank în care ar fi implicat și Călin Georgescu apare în presa italiană din 2025 - Milioane de euro dispărute în conturi offshore
O rețea transnaționala de „banci pirat" condusa de afaceristul italian Massimiliano Arena a lasat in urma pagube d ...
-
Milionarii despre care nu vorbește nimeni dețin adevărata avere a Americii: Sunt un real fenomen și au împreună de 13 ori averea Forbes 400
Cei mai bogați americani nu conduc neaparat giganți tehnologici și nu apar pe copertele revistelor. Aproximativ trei mil ...
-
Cum „l-a vândut" JD Vance pe Donald Trump dușmanului său de moarte
JD Vance i-ar fi oferit in secret sfaturi lui Hillary Clinton in timpul campaniei prezidențiale din 2016, incercand sa c ...
-
Mihai Daraban care a plătit zborul privat la Mykonos: de la PDSR pe linia Năstase la PNL. Șef la Camera de Comerț a vrut un "registru paralel" al firmelor taxate obligatoriu
Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) de 12 ani, implicat in scandalul zborurilor privat ...
-
Cum Palantir i-a transformat pe ucraineni în cobai și a contribuit la distrugerea Ucrainei
Firma de tehnologie militara AI Palantir s-a integrat profund in sistemele militare și societatea civila ucraineana, tra ...
-
Curtea de Conturi a descoperit erori uriașe la plata a milioane de pensii și bani dați unor persoane decedate: "Deficiențe cu influențe semnificative și generalizate"
Un raport al Curții de Conturi scoate la iveala probleme majore la Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP): suspiciuni p ...
-
Comoara ascunsă a României! Ce se știe despre locul unde se află cele 103 tone de aur ale BNR în valoare de 12,8 miliarde de euro
Romania deține in prezent o rezerva de aur de 103,6 tone, evaluata recent la aproximativ 12,8 miliarde de euro in urma s ...
-
Cum era organizată Securitatea lui Ceaușescu: topul județelor cu cei mai mulți securiști în 1988
Cifrele publicate de CNSAS arata cat de extins era aparatul Securitații in ultimul an al regimului Ceaușescu. În s ...
-
Statul român a cheltuit aiurea peste 1,7 miliarde de lei: Stadioane construite pentru 7 echipe care nu joacă în Liga 1, nu au drept de promovare, licență UEFA sau au dat faliment
Opt stadioane recent construite sau aflate inca in construcție in Romania sunt destinate unor echipe care fie sunt desfi ...
-
Ce știa CIA înainte de 11 septembrie. Bin Laden plănuia atacuri în Marea Britanie. Un raport avertiza că un avion cu explozibil ar putea fi prăbușit peste un oraș din SUA
Liderul organizației Al-Qaeda, Osama bin Laden, planuia un atac terorist asupra Marii Britanii inainte de 11 septembrie. ...
-
Marele risc pentru România, dezvăluit de un general NATO: „Numai naivii își închipuie că Articolul 5 se activează la comandă"
O simulare strategica in SUA arata un scenariu terifiant: Rusia ataca Republica Moldova, o drona lovește un depozit din ...
-
Dezvăluire-bombă a lui Robert Turcescu - decizia trimiterii militarilor români la Comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei e luată încă din martie!
Robert Turcescu scrie intr-o postare pe Facebook, ca decizia de a trimite militari romani la Comandamentul Coaliției pen ...
-
Rusia recrutează "spioni români de unică folosință". General: "Sunt oameni vulnerabili, mulți nici nu realizează ce fac"
Moscova intensifica razboiul hibrid in Romania. SRI a dejucat o operațiune de sabotaj, dar nu este unica. Generalul (r) ...
-
ZIUA ÎN CARE SE VA ÎNCHIDE PRĂVĂLIA - AȘA VA ARĂTA COLAPSUL
Citiți mai jos un articol șocant și brutal despre finalul spre care ne indreptam inexorabil, semnat de Milan Adams, pe c ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu