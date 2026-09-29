Se schimbă regulile pentru magazinele din România: Noua lege arată ce trebuie să afli despre un produs înainte să dai banii pe el

Un telefon, o mașină de spălat sau o imprimantă pot părea o alegere bună până când afli cât timp primesc actualizări, cât costă piesele ori cât de repede trebuie schimbate consumabilele. Din 27 septembrie 2026 se aplică noi reguli pentru informațiile oferite cumpărătorilor și pentru promisiunile din reclame. Comercianții trebuie să fie mai clari în privința garanțiilor și a reparării, iar o serie de afirmații înșelătoare despre durabilitate și mediu sunt interzise.

Modificările sunt prevăzute de OUG nr. 18/2026, adoptată în martie pentru transpunerea unor reguli europene. Prevederile referitoare la practicile comerciale și la informarea despre produse se aplică de duminică, 27 septembrie. Ordonanța conține și alte schimbări, cu date de aplicare diferite, astfel că noile reguli prezentate aici nu trebuie confundate cu toate dispozițiile actului normativ.

Magazinele trebuie să prezinte vizibil existența garanției legale de conformitate și principalele sale elemente, inclusiv durata minimă de doi ani. Pentru această informare se folosește o notificare armonizată, cu un format comun la nivelul Uniunii Europene. Dreptul la garanția legală nu este introdus acum; nouă este obligația de a-l comunica mai clar înainte de cumpărare.

Separat, cumpărătorul poate vedea o etichetă armonizată atunci când producătorul oferă gratuit o garanție comercială de durabilitate de peste doi ani, care acoperă întregul bun, și transmite informația comerciantului. Eticheta trebuie să arate durata acestei garanții. Ea nu înseamnă că toate produsele primesc automat o garanție mai lungă și nici nu înlocuiește garanția legală.

Noile obligații privesc și informațiile utile după cumpărare. Acolo unde există un punctaj al posibilității de reparare stabilit potrivit cerințelor europene, acesta trebuie comunicat consumatorului. În alte situații, dacă producătorul pune informațiile la dispoziția magazinului, comerciantul trebuie să prezinte date despre disponibilitatea pieselor de schimb, costul lor estimat, modul de comandare, instrucțiunile de întreținere și eventualele restricții de reparare. Regula are, așadar, condiții: nu înseamnă că fiecare produs va avea obligatoriu un scor de reparabilitate sau o listă completă de piese.

Pentru telefoane, alte bunuri cu elemente digitale, conținut digital și servicii digitale, comerciantul trebuie să comunice perioada minimă în care sunt furnizate actualizări software dacă producătorul sau furnizorul îi pune această informație la dispoziție. Pentru cine alege între două dispozitive, durata actualizărilor poate conta la fel de mult ca prețul afișat.

Ordonanța adaugă pe lista practicilor comerciale înșelătoare situații ușor de recunoscut de cumpărători. Un comerciant nu trebuie să prezinte drept necesară o actualizare software care aduce doar funcții noi. De asemenea, nu trebuie să omită informația că o actualizare va afecta negativ funcționarea unui dispozitiv sau utilizarea unui serviciu digital.

Sunt vizate și mesajele prin care consumatorul este îndemnat să înlocuiască sau să reîncarce un consumabil mai devreme decât este necesar din punct de vedere tehnic. Tot pe lista practicilor interzise intră prezentarea unui bun drept reparabil atunci când nu poate fi reparat sau afirmația falsă că folosirea unor piese ori accesorii care nu provin de la producătorul original îi va afecta funcționalitatea. În același timp, dacă folosirea lor chiar provoacă o astfel de problemă, cumpărătorul trebuie informat.

Regulile atacă și afirmațiile de mediu care pot induce cumpărătorul în eroare. O etichetă voluntară de durabilitate trebuie să se bazeze pe un sistem de certificare sau să fie stabilită de o autoritate publică. Afirmațiile generale despre protecția mediului trebuie susținute de performanța relevantă cerută de lege.

Un comerciant nu poate prezenta întregul produs drept benefic pentru mediu dacă afirmația privește doar o componentă. Este interzisă și prezentarea unui produs ca având emisii neutre, reduse sau cu efect pozitiv asupra mediului doar pe baza compensării emisiilor de gaze cu efect de seră. Altfel spus, o promisiune atrăgătoare pe ambalaj trebuie citită împreună cu ceea ce dovedește, de fapt, comerciantul.

La o achiziție mai scumpă, cumpărătorul poate verifica separat garanția legală, orice garanție comercială suplimentară, perioada anunțată pentru actualizări și informațiile disponibile despre piese și reparații. Dacă oferta promite că produsul este „eco", „durabil" sau „ușor de reparat", merită păstrate pagina produsului ori o fotografie a etichetei, împreună cu dovada cumpărării. Acestea arată exact ce informații erau prezentate în momentul achiziției.

Schimbarea urmărește ca alegerea dintre două produse să se bazeze și pe cât pot fi folosite, întreținute sau reparate, nu doar pe prețul de la raft. Pentru cumpărători, cele mai importante detalii pot fi tocmai cele care apar după ce produsul a ieșit din magazin: o piesă de schimb, un consumabil sau ultima actualizare disponibilă.