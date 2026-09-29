Un semnal radio a fost prins venind direct de la o planetă aflată în afara Sistemului Solar. Cercetătorii au reușit ceea ce până acum părea imposibil
Postat la: 29.09.2026 |
Astronomii au reușit o performanță istorică: au detectat un semnal radio care provine direct de la o planetă aflată în afara Sistemului Solar. Semnalul nu a fost emis de steaua în jurul căreia gravitează și nici de o civilizație extraterestră îndepărtată, ci chiar de planeta însăși, oferind prima măsurare directă a câmpului magnetic al unei exoplanete.
Cercetătorii de la Centrul de Astrofizică Harvard & Smithsonian, împreună cu o echipă de la Universitatea din Oregon, au realizat ceea ce părea imposibil până acum, reușind să separe emisia radio a planetei de zgomotul produs de steaua sa gazdă. Descoperirea reprezintă o premieră absolută în astronomie, cu o importanță uriașă pentru înțelegerea altor lumi.
Vorbim despre Beta Pictoris b, un gigant gazos de zece ori mai masiv decât Jupiter, aflat la 63,4 ani-lumină de noi. Cu ajutorul rețelei de radiotelescoape MeerKAT din Africa de Sud, astronomii au înregistrat pulsuri rapide, puternic polarizate circular.
Semnătura clară a unui fenomen care pe Pământ și pe Jupiter poartă un nume familiar: aurora.
Cum a fost confirmată originea semnalului și ce putere are câmpul magnetic
Cum au reușit să fie siguri că semnalul vine de la planetă, și nu de la steaua-gazdă? Au folosit quasari, nuclee strălucitoare ale unor galaxii extrem de îndepărtate, ca puncte de referință pe cer.
Această ancoră cosmică le-a permis să demonstreze fără echivoc că emisia aparține planetei b. Steaua Beta Pictoris, prin tipul său stelar, nu are cum să producă astfel de semnale prin mecanismele fizice cunoscute. Iar ceea ce au descoperit după aceea schimbă totul.
Emisiile poartă amprenta unui proces numit ECMI, instabilitatea maserului ciclotronic electronic, același mecanism responsabil de aurorele din Sistemul Solar. Asta le-a deschis cercetătorilor o ușă care părea zăvorâtă: prima măsurare directă a intensității câmpului magnetic al unei exoplanete.
Rezultatul? Câmpul magnetic al planetei Beta Pictoris b este de mii de ori mai puternic decât cel al Pământului.
Rotația extremă a planetei și mecanismul din spatele aurorelor cosmice
Ce alimentează aceste aurore? Rotația amețitoare a planetei. Beta Pictoris b efectuează o rotație completă în doar 8-9 ore. O viteză care transformă planeta într-un generator cosmic de particule încărcate, prinse între atmosferă și câmpul magnetic. Descoperirea nu se oprește aici.
Ce urmează pentru explorarea spațiului și identificarea noilor exoplanete
Echipa are deja în vizor alte șapte exoplanete gigante din sisteme stelare apropiate. Analiza lor va deveni posibilă odată cu intrarea în funcțiune a noii generații de radiotelescoape, scrie ScienceAlert. Abia atunci vom începe să înțelegem cât de multe lumi ascunse așteaptă să fie auzite.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Se schimbă regulile pentru magazinele din România: Noua lege arată ce trebuie să afli despre un produs înainte să dai banii pe el
Un telefon, o mașina de spalat sau o imprimanta pot parea o alegere buna pana cand afli cat timp primesc actualizari, ca ...
-
Tehnologia care poate transforma aerul uscat în sursă de apă: un chimist român lucrează la ea la Princeton
Chimistul roman Mircea Dinca, profesor la Princeton, dezvolta materiale care ar putea fi folosite pentru stocarea energi ...
-
Tranziția între anotimpuri cere mai puțină „întărire" și mai multă adaptare zilnică
Dimineața pleci cu geaca, la pranz regreți ca nu ai ales o camașa, iar seara te intorci acasa cu durere de cap, nas infu ...
-
"Operațiunea Adam și Eva" - cartea despre adevărata identitate a lui Iisus şi sfârşitul ciclic al lumii. Dosar CIA declasificat
Documentele recent declasificate din arhivele americane ale CIA mentioneaza "Operațiunea Adam si Eva". Cercetatorul Chan ...
-
Electricitate de pe fundul mării: China a testat cu succes panouri solare aflate la 10 metri sub apă
Cercetatorii anunța ca au testat cu succes panouri solare la adancimi subacvatice considerate anterior impracticabile pe ...
-
Avocații lui Călin Georgescu acuză un "Volum Secret" în dosarul privind lovitura de stat. CAB cere lămuriri la ICCJ
Termenul la dosarul lui Calin Georgescu de la Curtea de Apel București a fost unul destul de scurt. Fostul candidat la p ...
-
Inteligența artificială a descoperit un mecanism important al îmbătrânirii sângelui. Cum a filtrat informația și a ghidat cercetătorii spre o anumită genă
Inteligența artificiala a descoperit un mecanism important al imbatranirii sangelui. AI i-a ajutat pe cercetatori sa ide ...
-
STUDIU: Violenţa tinerilor fără un motiv ideologic, religios sau politic clar reprezintă un pericol emergent de extremism
Tinerii care comit acte de violenta sau ameninta cu violenta fara a avea un motiv ideologic, religios sau politic clar r ...
-
Mai mult decât o delimitare: rolul panoului de gard în amenajarea proprietății
Te așezi pe terasa și vezi ca atat masa, cat și locul de joaca sunt la vedere din curtea vecina. Un panou de gard opac p ...
-
Un simplu test din lacrimi ar putea ajuta la depistarea tumorilor cerebrale. Ce au descoperit cercetătorii
Lacrimile ar putea oferi, in viitor, indicii importante pentru depistarea tumorilor cerebrale. Cercetatorii de la Univer ...
-
Ce este și cum funcționează BRICS Pay și cum va fi afectat Occidentul
În ajunul celui de-al 18-lea summit BRICS, desfașurat la Bharat Mandapam, in New Delhi, pe 12 și 13 septembrie 202 ...
-
Prima femeie care ar putea fi executată în Tennessee după 200 de ani
Christa Pike, o femeie condamnata la moarte pentru uciderea unei tinere de 19 ani, urmeaza sa fie executata pe 30 septem ...
-
Până și "Castorii lui Bolojan" dau mari bătăi de cap administrației. 500 de copaci sunt în pericol în Oradea
Primaria Oradea ia pentru al doilea an consecutiv masuri pentru protejarea arborilor de pe malurile Crișului Repede, afe ...
-
Proteina de la micul dejun nu concurează cu masa de seară, ci o completează
Cand te antrenezi seara, micul dejun poate parea prea indepartat de momentul in care ridici greutați sau intri la clasa. ...
-
Cât timp mai are planeta noastră până când supapa termică a Oceanului Atlantic se va închide
Sub suprafața Oceanului Atlantic de Nord acționeaza un sistem uriaș și invizibil, al carui rol este esențial pentru echi ...
-
Economii dacă îți schimbi furnizorul de energie: până la 90 de lei pe lună la curent și 380 de lei la gaze
Datele din comparatorul oficial POSF, consultate la 27 septembrie 2026, arata ca diferența dintre cea mai ieftina și cea ...
-
România a avut printre cele mai mari creșteri de prețuri la alimente în ultimii cinci ani. În ce țară au crescut prețurile cu 752%
Prețurile alimentelor au crescut puternic in Europa in ultimii cinci ani, insa salariile minime au crescut și mai repede ...
-
Roboții umanoizi sunt folosiți într-un spital din Franța pentru a interacționa cu bătrânii cu Alzheiemr
De la roboți conversaționali la o voce bazata pe inteligența artificiala, spitalele și caminele de batrani din Franța te ...
-
OpenAI investighează: Agenții ChatGPT au scăpat de sub control și au publicat imagini neautorizate
OpenAI susține ca agenții sai de inteligența artificiala au interacționat și cu site-urile web ale guvernului american i ...
-
Ozempic, Mounjaro și alte medicamente GLP-1, vizate de sute de procese. Pacienții reclamă probleme grave de vedere
Sute de pacienți au deschis procese impotriva companiilor care produc unele dintre cele mai cunoscute medicamente din cl ...
-
Rusia anunță că va redeschide gazoductul Nord Stream în colaborare cu autoritățile germane
Rusia și Germania ar putea repune in funcțiune impreuna gazoductul Nord Stream, care a fost sabotat in urma cu patru ani ...
-
Se pregătesc interdicții pe străzile din București: Ce mașini ar putea dispărea din trafic la orele de vârf. Amenzi de până la 5.000 de lei
Traficul din București ar putea fi supus unor noi reguli incepand de anul viitor. Un proiect aflat in dezbatere la Prima ...
-
95 de milioane de euro transferate dintr-o bancă în conturile unor hoți cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Fraudatori care au folosit inteligenta artificiala pentru a se da drept directori si alti oficiali de rang inalt au reus ...
-
OpenAI suspendă activitățile de antrenare ale modelelor AI după ce acestea au accesat ilegal sisteme informatice ale guvernului SUA
Compania OpenAI a anunțat sambata ca suspenda activitațile de antrenare, evaluare și inferența care implica utilizarea d ...
-
Datoria globală depăşeşte 365.000 de miliarde de dolari. Avertismentul economiștilor
Datoria globala a crescut cu 10.000 de miliarde de dolari in prima jumatate a anului si a depasit 365.000 de miliarde de ...
-
Gemini poate efectua apeluri și purta conversatii în locul tău. Google testează noul asistent complet bazat pe AI
Google testeaza o funcție prin care Gemini poate efectua apeluri telefonice in numele utilizatorului și poate purta conv ...
-
O localitate din Italia interzice fasolea pe o rază de 300 de metri în jurul locuinței unui copil și al școlii în care învață. Afecțiunea gravă de care suferă băiatul
Autoritațile din Valmadrera, o comuna din provincia Lecco, Italia, au decis sa interzica cultivarea plantelor de fasole ...
-
Alertă în Sicilia: Vulcanul Etna stă se erupă. Zborurile de pe aeroportul din Catania au fost anulate
Aeroportul din Catania suspenda zborurile pana la ora 16:00, din cauza unui nor de cenușa de 4 km inalțime de deasupra v ...
-
Luna recoltei se împerechează cu Saturn pentru un spectacol ceresc 2 la 1. Cum și-a primit numele?
Pregatește-te pentru o dubla rasfaț ceresc. Prima luna plina a sezonului de toamna va atinge punctul culminant de ilumin ...
-
Mărturia unor piloți cu 28 de ani de experiență: 'Nu am văzut așa ceva în viața noastră!'. Pentagonul a declasificat un nou lot de dosare despre OZN-uri
Pentagonul a scos la lumina pe 18 septembrie 2026 o noua serie de documente secrete, a șasea la numar, despre fenomenele ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu