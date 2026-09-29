Un semnal radio a fost prins venind direct de la o planetă aflată în afara Sistemului Solar. Cercetătorii au reușit ceea ce până acum părea imposibil

Astronomii au reușit o performanță istorică: au detectat un semnal radio care provine direct de la o planetă aflată în afara Sistemului Solar. Semnalul nu a fost emis de steaua în jurul căreia gravitează și nici de o civilizație extraterestră îndepărtată, ci chiar de planeta însăși, oferind prima măsurare directă a câmpului magnetic al unei exoplanete.

Cercetătorii de la Centrul de Astrofizică Harvard & Smithsonian, împreună cu o echipă de la Universitatea din Oregon, au realizat ceea ce părea imposibil până acum, reușind să separe emisia radio a planetei de zgomotul produs de steaua sa gazdă. Descoperirea reprezintă o premieră absolută în astronomie, cu o importanță uriașă pentru înțelegerea altor lumi.

Vorbim despre Beta Pictoris b, un gigant gazos de zece ori mai masiv decât Jupiter, aflat la 63,4 ani-lumină de noi. Cu ajutorul rețelei de radiotelescoape MeerKAT din Africa de Sud, astronomii au înregistrat pulsuri rapide, puternic polarizate circular.

Semnătura clară a unui fenomen care pe Pământ și pe Jupiter poartă un nume familiar: aurora.

Cum a fost confirmată originea semnalului și ce putere are câmpul magnetic

Cum au reușit să fie siguri că semnalul vine de la planetă, și nu de la steaua-gazdă? Au folosit quasari, nuclee strălucitoare ale unor galaxii extrem de îndepărtate, ca puncte de referință pe cer.

Această ancoră cosmică le-a permis să demonstreze fără echivoc că emisia aparține planetei b. Steaua Beta Pictoris, prin tipul său stelar, nu are cum să producă astfel de semnale prin mecanismele fizice cunoscute. Iar ceea ce au descoperit după aceea schimbă totul.

Emisiile poartă amprenta unui proces numit ECMI, instabilitatea maserului ciclotronic electronic, același mecanism responsabil de aurorele din Sistemul Solar. Asta le-a deschis cercetătorilor o ușă care părea zăvorâtă: prima măsurare directă a intensității câmpului magnetic al unei exoplanete.

Rezultatul? Câmpul magnetic al planetei Beta Pictoris b este de mii de ori mai puternic decât cel al Pământului.

Rotația extremă a planetei și mecanismul din spatele aurorelor cosmice

Ce alimentează aceste aurore? Rotația amețitoare a planetei. Beta Pictoris b efectuează o rotație completă în doar 8-9 ore. O viteză care transformă planeta într-un generator cosmic de particule încărcate, prinse între atmosferă și câmpul magnetic. Descoperirea nu se oprește aici.

Ce urmează pentru explorarea spațiului și identificarea noilor exoplanete

Echipa are deja în vizor alte șapte exoplanete gigante din sisteme stelare apropiate. Analiza lor va deveni posibilă odată cu intrarea în funcțiune a noii generații de radiotelescoape, scrie ScienceAlert. Abia atunci vom începe să înțelegem cât de multe lumi ascunse așteaptă să fie auzite.