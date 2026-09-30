Vladimir Putin repetă „cea mai mare catastrofă" a secolului. Șeful CIA a vrut să-l avertizeze, dar a refuzat întâlnirea
Postat la: 30.09.2026 |
Directorul CIA, John Ratcliffe, i-a avertizat pe oficialii ruși că economia Rusiei s-ar putea prăbuși într-o criză de tip sovietic dacă războiul continuă, a relatat publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung pe 26 septembrie.
Ratcliffe urma să îi spună asta direct lui Putin, dar când președintele rus a auzit ce vrea să-i spună șeful CIA, a anulat întâlnirea. Președintele rus consideră că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost „cea mai mare catastrofă geopolitică" a secolului XX.
SUA au avertizat Rusia
Un diplomat de rang înalt, familiarizat cu briefing-ul CIA adresat serviciilor partenere occidentale după vizita lui Ratcliffe la Moscova de la sfârșitul lunii august, a declarat pentru FAZ că transmiterea evaluării făcute de serviciile de informații americane a fost scopul central al călătoriei. „Rusia pierde războiul" a fost concluzia evaluării americane, a spus diplomatul citat de ziarul german.
Informațiile apărute anterior în presă indicau deja că Ratcliffe a venit la Moscova cu o evaluare sumbră a situației militare și economice în deteriorarea Rusiei. Vladimir Putin a anulat întâlnirea planificată cu șeful CIA ca să nu audă direct părerile americanilor.
Cel mai recent articol din FAZ oferă detalii suplimentare despre avertismentul economic emis în timpul vizitei.
Impas pe frontul din Ucraina, colaps pe frontul de acasă
Potrivit FAZ, evaluarea SUA a făcut distincție între situația militară a Rusiei și poziția sa economică pe termen lung. Serviciile secrete americane ar fi considerat că situația de pe câmpul de luptă se îndreaptă spre un impas, concluzionând în același timp că Rusia nu poate susține războiul din punct de vedere economic.
„Economia se va prăbuși, la fel cum s-a întâmplat și cu Uniunea Sovietică la sfârșitul Războiului Rece", a declarat diplomatul pentru FAZ, descriind evaluarea prezentată Moscovei.
Avertismentul ar fi putut să îl atingă pe Vladimir Putin într-un punct foarte sensibil. În 2005, în mesajul anual către Parlament, președintele rus a spus că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX", deoarece milioane de ruși s-au trezit, peste noapte, în afara Rusiei.
Mai târziu, în 2021, Putin a spus că prăbușirea URSS a însemnat sfârșitul a 1.000 de ani de expansiune rusească și începutul unei crize economice și umanitare uriașe, pe care a simțit-o pe propria piele. „Uneori a trebuit să muncesc ca taximetrist" a dezvăluit președintele rus în decembrie 2021, cu două luni înainte să invadeze Ucraina.
SUA ar alege Ucraina, până la urmă
Mesajul șefului CIA era legat direct și de politica SUA față de Ucraina, se arată în raport. Washingtonul dorea ca Moscova să înțeleagă că evaluarea i-a modelat abordarea față de Kiev și că poziția Rusiei se va slăbi în timp.
Prin urmare, Putin nu ar trebui să se aștepte ca președintele american Donald Trump să-l abandoneze, într-un final, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit FAZ. Mesajul american transmis Moscovei a fost direct: „Negociați!"
FAZ a relatat că evaluarea a influențat și modul în care unii oficiali europeni au interpretat acțiunea diplomatică recentă a Washingtonului față de Rusia, inclusiv invitația lui Trump către Putin de a participa la summitul G20 de la Miami, în decembrie.
Dificultățile economice ale Rusiei au fost vizibile și în sectorul construcțiilor, unde falimentele au crescut cu 41% față de anul precedent până la începutul lunii septembrie. Cererea de locuințe a scăzut brusc în mai multe regiuni, deoarece dezvoltatorii imobiliari s-au confruntat cu costuri ridicate de împrumut, inflație și datorii tot mai mari.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Tentativa de atantat asupra bazei americane din Marea Britanie - Marco Rubio vorbește de un actor străin
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, afirma ca un actor strain a fost implicat intr-un complot aparent vizand atacare ...
-
Victorie istorică pentru dreapta radicală din Franța. Partidul condus de Marine Le Pen a obținut cele mai multe mandate de până acum în urma alegerilor pentru Senat
Partidul Adunarea Naționala (Rassemblement National - RN), condus de Marine Le Pen, și aliații sai au obținut 15 mandate ...
-
Trump respinge oferta Iranului pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Liderul SUA ar lua în calcul noi atacuri
Președintele american Donald Trump a respins vineri o propunere iraniana privind redeschiderea stramtorii Ormuz in terme ...
-
Ungaria nu s-a alăturat grupului Carpathian8 și blochează un depozit petrolier pentru Ucraina
Premierul Ungariei, Peter Magyar, a declarat ca Budapesta a primit invitația la forum, dar a refuzat-o din motive inteme ...
-
SUA pregătesc terenul pentru o operațiune militară în Cuba: Armata caută trupe disponibile în următoarele 90-120 de zile
Statele Unite par sa avanseze pregatirile pentru o eventuala operațiune militara in Cuba, dupa luni de planificare la ni ...
-
Concluziile summitului de la Washington: Ce au hotărât Donald Trump și Xi Jinping
Presedintele SUA, Donald Trump, l-a primit joi pe presedintele chinez Xi Jinping la Casa Alba, discutiile privind comert ...
-
Ucraina anunță o premieră mondială pe front: A început Operațiunea „Vivaldi". Roboți de luptă, trimiși în spatele liniilor rusești
Armata ucraineana a trimis roboți de lupta in spatele liniilor rusești. Operațiunea se numește Vivaldi și reprezinta o p ...
-
Un nou război ia amploare. Pakistanul a lansat atacuri aeriene masive asupra Afganistanului
Pakistanul a lansat atacuri aeriene asupra a 10 obiective din Afganistan despre care susține ca erau folosite pentru lan ...
-
Rusia ar pregăti un atac cu drone împotriva Italiei, Franței și Spaniei. Serviciile americane ar fi aflat și directorul CIA a mers la Moscova
Cotidianul spaniol „El Mundo" relateaza ca serviciile de informații americane ar fi avertizat mai multe guverne eu ...
-
Ce câștigă Putin din criza de la Berlin. Cât va mai rezista cancelarul Merz la putere
La doar 16 luni de la preluarea funcției de cancelar - Friedrich Merz a ajuns in funcție in mai 2025, promițand sa revit ...
-
Trump suferă o înfrângere umilitoare în legătură cu planul său de a prelua controlul asupra Groenlandei
Donald Trump a amenințat in repetate randuri ca va prelua controlul asupra Groenlandei, afirmand ca aceasta regiune este ...
-
AfD câștigă al doilea land german într-o singură lună. Cum schimbă extrema dreaptă vechile familii politice ale Europei
Alternativa pentru Germania (AfD) a caștigat alegerile din landul Mecklenburg-Pomerania Occidentala cu 38,3% din voturi, ...
-
S-a făcut marele compromis: Donald Trump preia de facto controlul asupra Groenlandei. Va avea control permanent și fără acordul SUA nu va mișca nici musca
Presedintele Donald Trump a declarat vineri ca Statele Unite au ajuns la un acord cu Danemarca si Groenlanda care confer ...
-
POLITICO: Criză majoră în Germania - Cancelarul Friedrich Merz riscă să fie înlăturat din funcție în acest weekend
Cancelarul german Friedrich Merz risca sa fie inlaturat din funcție chiar in acest weekend, la doar 16 luni dupa preluar ...
-
Un stat NATO de lângă Ucraina refuză "articolul 5" chiar și în caz de atac rusesc. "Pentru numele lui Dumnezeu, cu cine vrem să luptăm?"
Premierul slovac Robert Fico a declarat ca nu intenționeaza sa iși indeplineasca obligațiile care ii revin in temeiul Ar ...
-
Coreea de Nord declară „ireversibil" statutul său de ţară nucleară, după un nou apel la denuclearizare formulat de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
Coreea de Nord a respins joi apelurile pentru denuclearizare formulate de Agentia Internationala pentru Energie Atomica ...
-
Trump amenință că va impune Europei „tarife severe" în cazul în care Canada devine membru asociat al UE
Președintele Donald Trump a recurs la unul dintre cuvintele sale preferate atunci cand a amenințat cu masuri de retorsiu ...
-
Ursula von der Leyen atacă suveranismul local, în discursul ei privind starea UE: „Numai Europa poate furniza o suveranitatea reală"
Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat miercuri un apel la combaterea "ultranationalistilor" si "a ...
-
WSJ: Canada vrea statutul de membru asociat al Uniunii Europene, ca răspuns la ruptura cu America
Canada cauta o forma de integrare cu Uniunea Europeana care sa mearga cat mai departe fara aderare deplina, iar premieru ...
-
Trump are probleme: democrații s-au desprins de republicani în sondaje înaintea alegerilor intermediare pentru Congres
Popularitatea președintelui american Donald Trump a crescut fața de minimul istoric inregistrat anterior, insa tot mai m ...
-
Săptămână decisivă la Strasbourg: Ursula von der Leyen va prezenta "Starea Uniunii"
Parlamentul European se reunește in aceasta saptamana la Strasbourg, in perioada 14-17 septembrie, pentru o sesiune plen ...
-
Putin are planuri serioase pentru crearea unui centru nuclear în Vietnam
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat la summitul BRICS de la New Delhi, construirea unui nou centru de inalta ...
-
Tucker Carlson: Moscova este un oraș cu mult mai bun decât New Yorkul
Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat ca Moscova este un oraș cu mult mai bun decat New Yorkul și a recunoscut ...
-
Rezultatele summit-ului BRICS: China propune o serie de iniţiative economice, inclusiv crearea unei "zone open source AI"
Presedintele chinez Xi Jinping a prezentat duminica, la summitul BRICS de la New Delhi, initiative in domenii mergand de ...
-
După Brexist urmează Ukexit? Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord se reunesc la Cardiff pentu a-și pregăti independența
Liderii Scoției, Țarii Galilor și Irlandei de Nord se vor reuni luni pentru a semna un acord menit sa dea startul proces ...
-
Phenianul a lansat un proiectil neidentificat în Marea Japoniei
Comandamentul militar sud-coreean a indicat ca a detectat un foc de arma, fara a oferi detalii suplimentare. Coreea de N ...
-
Iranul ar putea realiza inginerie inversă asupra unei drone subacvatice americane capturate
Capturarea de catre Iran a unei drone subacvatice militare americane ofera Teheranului posibilitatea de a-i analiza comp ...
-
FBI extinde investigația asupra lui A. Fauci în dosarul COVID: anchetatorii se uită și la bani
Un nou raport sugereaza ca FBI și Departamentul de Justiție, sub a doua administrație Trump, au intensificat investigați ...
-
Germania este în stare de șoc, după victoria AfD: Situație foarte complicată pentru cancelarul Merz, cel venit la putere cu promisiunea de a stăvili extremismul
Cancelarul german Friedrich Merz se afla luni in fata provocarii de a reactiona la triumful electoral al partidului anti ...
-
Omul momentului în AfD ține să-i mulțumească în mod special lui Elon Musk: Miliardarul american s-a implicat masiv în alegerile din Germania
Omul momentului pentru AfD, Ulrich Siegmund, ține sa-i mulțumeasca in mod special miliardarului american Elon Musk, cel ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu