Vladimir Putin repetă „cea mai mare catastrofă" a secolului. Șeful CIA a vrut să-l avertizeze, dar a refuzat întâlnirea

Directorul CIA, John Ratcliffe, i-a avertizat pe oficialii ruși că economia Rusiei s-ar putea prăbuși într-o criză de tip sovietic dacă războiul continuă, a relatat publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung pe 26 septembrie.

Ratcliffe urma să îi spună asta direct lui Putin, dar când președintele rus a auzit ce vrea să-i spună șeful CIA, a anulat întâlnirea. Președintele rus consideră că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost „cea mai mare catastrofă geopolitică" a secolului XX.

SUA au avertizat Rusia

Un diplomat de rang înalt, familiarizat cu briefing-ul CIA adresat serviciilor partenere occidentale după vizita lui Ratcliffe la Moscova de la sfârșitul lunii august, a declarat pentru FAZ că transmiterea evaluării făcute de serviciile de informații americane a fost scopul central al călătoriei. „Rusia pierde războiul" a fost conclu­zia evaluării americane, a spus diplomatul citat de ziarul german.

Informațiile apărute anterior în presă indicau deja că Ratcliffe a venit la Moscova cu o evaluare sumbră a situației militare și economice în deteriorarea Rusiei. Vladimir Putin a anulat întâlnirea planificată cu șeful CIA ca să nu audă direct părerile americanilor.

Cel mai recent articol din FAZ oferă detalii suplimentare despre avertismentul economic emis în timpul vizitei.

Impas pe frontul din Ucraina, colaps pe frontul de acasă

Potrivit FAZ, evaluarea SUA a făcut distincție între situația militară a Rusiei și poziția sa economică pe termen lung. Serviciile secrete americane ar fi considerat că situația de pe câmpul de luptă se îndreaptă spre un impas, concluzionând în același timp că Rusia nu poate susține războiul din punct de vedere economic.

„Economia se va prăbuși, la fel cum s-a întâmplat și cu Uniunea Sovietică la sfârșitul Războiului Rece", a declarat diplomatul pentru FAZ, descriind evaluarea prezentată Moscovei.

Avertismentul ar fi putut să îl atingă pe Vladimir Putin într-un punct foarte sensibil. În 2005, în mesajul anual către Parlament, președintele rus a spus că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX", deoarece milioane de ruși s-au trezit, peste noapte, în afara Rusiei.

Mai târziu, în 2021, Putin a spus că prăbușirea URSS a însemnat sfârșitul a 1.000 de ani de expansiune rusească și începutul unei crize economice și umanitare uriașe, pe care a simțit-o pe propria piele. „Uneori a trebuit să muncesc ca taximetrist" a dezvăluit președintele rus în decembrie 2021, cu două luni înainte să invadeze Ucraina.

SUA ar alege Ucraina, până la urmă

Mesajul șefului CIA era legat direct și de politica SUA față de Ucraina, se arată în raport. Washingtonul dorea ca Moscova să înțeleagă că evaluarea i-a modelat abordarea față de Kiev și că poziția Rusiei se va slăbi în timp.

Prin urmare, Putin nu ar trebui să se aștepte ca președintele american Donald Trump să-l abandoneze, într-un final, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit FAZ. Mesajul american transmis Moscovei a fost direct: „Negociați!"

FAZ a relatat că evaluarea a influențat și modul în care unii oficiali europeni au interpretat acțiunea diplomatică recentă a Washingtonului față de Rusia, inclusiv invitația lui Trump către Putin de a participa la summitul G20 de la Miami, în decembrie.

Dificultățile economice ale Rusiei au fost vizibile și în sectorul construcțiilor, unde falimentele au crescut cu 41% față de anul precedent până la începutul lunii septembrie. Cererea de locuințe a scăzut brusc în mai multe regiuni, deoarece dezvoltatorii imobiliari s-au confruntat cu costuri ridicate de împrumut, inflație și datorii tot mai mari.