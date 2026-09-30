Pilotul unui zbor Dubai-Israel a vrut să prăbușească intenționat avionul. Celălalt pilot l-a înjunghiat ca să îl oprească. Unul era rus, celălalt era ucrainean

Un zbor Flydubai de la Dubai spre Israel a fost deviat miercuri, 30 septembrie, către Arabia Saudită, după ce piloții aeronavei s-au luat la bătaie și au transmis mai multe semnale de urgență. Incidentul a declanșat consultări la nivelul conducerii israeliene, însă autoritățile au precizat că nu a fost vorba despre o deturnare.

Avionul a transmis un semnal general de urgență, urmat, câteva minute mai târziu, de un alt semnal de urgență care indica o posibilă interferență ilegală, potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor Flightradar24. Avionul Boeing 737 a transmis ulterior din nou semnalul general de urgență înainte de a ateriza pe aeroportul din Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite. Incidentul nu a fost o deturnare, a anunțat biroul premierului israelian, transmite Reuters.

Altercație între piloți

Un oficial israelian, care a vorbit cu agenția citată sub protecția anonimatului, a declarat că piloții au transmis semnalele de urgență după ce au avut o altercație fizică între ei. Nu era clar imediat dacă vreunul dintre piloți a transmis intenționat semnalul.

Bătaia a izbucnit deoarece unul dintre piloți ar fi încercat să prăbușească intenționat avionul iar colegul lui din carlingă a sărit să-l oprească. Informația este parte din evaluarea inițială a oficialilor israelieni, care nu exclud varianta unui incident de securitate, scrie cotidianul israelian Yedioth Ahronoth. Pasagerii ar fi ajutat la imobilizarea pilotului care voia să prăbușească avionul, transmite aceeași sursă.

Trei oficiali israelieni din domeniul securității au declarat anterior pentru Reuters că premierul Benjamin Netanyahu a purtat consultări în legătură cu zborul. Șeful armatei israeliene, Eyal Zamir, a avut, de asemenea, o „evaluare a situației" împreună cu comandantul forțelor aeriene și alți oficiali militari, a anunțat armata israeliană într-un comunicat. Flydubai operează zilnic zboruri între Dubai și Tel Aviv, o rută populară în rândul cetățenilor israelieni. Arabia Saudită și Israelul nu au relații diplomatice oficiale.

Panică la bord

Conform rapoartelor, unul dintre piloți este de origine rusă, iar celălalt este de origine ucraineană. Pasagerii au relatat pentru presa israeliană cum au trăit evenimentul. „Au fost momente în care eram convinși că acesta este sfârșitul", a povestit unul dintre pasagerii aflați la bord, într-o discuție cu N12. „Am auzit țipete și iar țipete, apoi am văzut că ușa cabinei piloților era deschisă și că era sânge acolo. Ne-am dat seama că o persoană aflată în avion îl înjunghiase pe pilot."

Potrivit relatării sale, pasagerii israelieni și membrii echipajului „l-au atacat pe pilot" și au reușit să-l imobilizeze. „Pe tot parcursul incidentului, ne-am rugat. Avionul a efectuat o aterizare de urgență și abia după ce am aterizat am înțeles cu adevărat prin ce trecuserăm", a încheiat ea.