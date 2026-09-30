Motivul pentru care polițiștii te vor opri în trafic în următoarele săptămâni: Întrebările la care conducătorii auto trebuie să răspundă

Conducătorii auto din România vor fi opriți pe șosele de către autorități și vor fi întrebați despre traseul urmat și destinația spre care se îndreaptă. Poliția și reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere desfășoară un studiu de trafic axat pe origine și destinație, un demers esențial pentru fundamentarea și dezvoltarea viitoarelor proiecte de infrastructură rutieră.

Chestionarea șoferilor face parte dintr-o acțiune a autorităților pentru optimizarea rețelei rutiere naționale, iar răspunsurile vor fi anonime.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), anunță că prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, va organiza, în perioada următoare etapele de realizare a Anchetelor de Circulație Origine - Destinație pentru anul 2026.

Procesul se desfășoară pe întreaga rețea de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România, în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație Origine - Destinație.

Obiectivele principale ale anchetei CNAIR și calendarul complet al controalelor în 2026

Reprezentanții CNAIR transmit că obiectivele principale sunt:

Determinarea curenților de trafic și a matricelor de mobilitate (Origine-Destinație) la nivel național;

Actualizarea bazelor de date a Modelelor Naționale de Transport;

Fundamentarea studiilor de fezabilitate și a analizelor tehnico-economice;

Analiza cererii de transport de marfă și mărfuri specifice.

Acțiunea se va desfășura în puncte determinate prin metode statistice, în intervalele orare zilnice 08:00 - 12:00 și 14:00 - 18:00, conform calendarului stabilit pentru anul 2026 - 30 septembrie, 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie, conform Mediafax.

Cum se va desfășura oprirea în trafic și ce întrebări vor primi conducătorii auto

Vehiculele vor fi direcționate de către agenții de poliție pe o bandă de rezervă (parcare sau acostament consolidat), unde recenzorii vor adresa un set de întrebări standardizate.

Principalele întrebări ale formularului de anchetă sunt referitoare la:

Originea și destinația cursei (ex. București, Zalău, Suceava, Chișinău);

Scopul călătoriei (ex. loc de muncă, turistic, acasă, transport comercial);

Specificul transportului (felul mărfii pentru autovehiculele de marfă sau numărul de pasageri pentru vehiculele de transport persoane).

Datele sunt 100% anonime: apelul transmis de autorități către toți participanții la trafic

„Toate informațiile solicitate sunt strict anonime. Nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, identitatea conducătorului auto sau alte elemente de identificare personală.

Procesul respectă integral Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)", a precizat CNAIR.

Având în vedere importanța acestei acțiuni de interes public pentru optimizarea rețelei rutiere naționale, CNAIR solicită conducătorilor auto înțelegere și cooperare cu echipele din teren, astfel încât timpul de staționare să fie minim, iar fluxurile de trafic să nu fie perturbate.