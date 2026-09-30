Măsuri de protecție ca în pandemie pentru ca Vladimir Putin să nu răcească. Oficialii cu teste pozitive la gripă sunt trimiși în concediu medical

Administrația prezidențială a Rusiei se confruntă cu o alertă medicală. Șeful de cabinet Anton Vaino și adjunctul său, Serghei Kiriyenko, au fost trimiși în concediu medical după ce nu au trecut testele pentru COVID-19 și gripă.

Decizia a fost luată pentru a elimina orice risc de infectare care l-ar putea viza direct pe Vladimir Putin. Canalele de presă rusești notează că măsurile stricte de protecție sanitară amintesc puternic de protocoalele rigide din perioada pandemiei din 2020.

Din cauza acestei mici epidemii din interior, atribuțiile celor doi oficiali au căzut temporar pe umerii lui Alexei Gromov, singurul din conducere care a scăpat neatins de viruși, scrie dialog.ua.

Dincolo de motivul declarat oficial legat de sănătate, gurile rele și analiștii politici de la Moscova cred că la mijloc ar putea fi cu totul altceva.

Încă dinaintea alegerilor pentru Duma de Stat se tot auzea prin culise că Vaino și Kiriyenko ar urma să fie schimbați din funcții și mutați în altă parte.

Mulți comentatori susțin că această poveste cu virușii ar putea fi doar un pretext prin care Kremlinul face o mutare discretă, fără a da naștere la speculații.