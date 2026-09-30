Măsuri de protecție ca în pandemie pentru ca Vladimir Putin să nu răcească. Oficialii cu teste pozitive la gripă sunt trimiși în concediu medical
Postat la: 30.09.2026 |
Administrația prezidențială a Rusiei se confruntă cu o alertă medicală. Șeful de cabinet Anton Vaino și adjunctul său, Serghei Kiriyenko, au fost trimiși în concediu medical după ce nu au trecut testele pentru COVID-19 și gripă.
Decizia a fost luată pentru a elimina orice risc de infectare care l-ar putea viza direct pe Vladimir Putin. Canalele de presă rusești notează că măsurile stricte de protecție sanitară amintesc puternic de protocoalele rigide din perioada pandemiei din 2020.
Din cauza acestei mici epidemii din interior, atribuțiile celor doi oficiali au căzut temporar pe umerii lui Alexei Gromov, singurul din conducere care a scăpat neatins de viruși, scrie dialog.ua.
Dincolo de motivul declarat oficial legat de sănătate, gurile rele și analiștii politici de la Moscova cred că la mijloc ar putea fi cu totul altceva.
Încă dinaintea alegerilor pentru Duma de Stat se tot auzea prin culise că Vaino și Kiriyenko ar urma să fie schimbați din funcții și mutați în altă parte.
Mulți comentatori susțin că această poveste cu virușii ar putea fi doar un pretext prin care Kremlinul face o mutare discretă, fără a da naștere la speculații.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Pilotul unui zbor Dubai-Israel a vrut să prăbușească intenționat avionul. Celălalt pilot l-a înjunghiat ca să îl oprească. Unul era rus, celălalt era ucrainean
Un zbor Flydubai de la Dubai spre Israel a fost deviat miercuri, 30 septembrie, catre Arabia Saudita, dupa ce piloții ae ...
-
Percheziții EPPO în România și alte state europene, într-un dosar de 300 de milioane de euro: Peste un milion de telefoane făcute din piese folosite, vândute drept noi
O rețea investigata de Parchetul European ar fi vandut pe platforme online peste un milion de telefoane prezentate drept ...
-
Chipul nevăzut al lui Donald Trump: Cum este președintele SUA în privat, potrivit dezvăluirilor făcute de omul care îi păzește viața
Un agent al Serviciului Secret american care l-ar fi protejat pe fostul președinte Donald Trump ar fi facut o declarație ...
-
Au furat cocaină din depozitul de probe al Poliției și au înlocuit-o cu făină - Drogurile ar valora 15 milioane de dolari
Miercuri, anchetatorii analizau pistele in urma unui jaf de proporții din insula Fiji, cautand zeci de colete cu cocaina ...
-
Motivul pentru care polițiștii te vor opri în trafic în următoarele săptămâni: Întrebările la care conducătorii auto trebuie să răspundă
Conducatorii auto din Romania vor fi opriți pe șosele de catre autoritați și vor fi intrebați despre traseul urmat și de ...
-
Lăsat inițial în libertate, arestat de CAB. Cum a motivat Tribunalul București decizia în cazul Călin Georgescu
Judecatorul Vlad Andriescu de la Tribunalul București a respins inițial cererea DIICOT de arestare preventiva a lui Cali ...
-
Susținătorii lui Georgescu fac chetă de 1.100.000 de euro, ca să îl elibereze: Legea nu permite eliberarea dacă se achită prejudiciul
Susținatorii lui Calin Georgescu fac cheta ca sa achite prejudiciul de 1.100.000 de euro de care este acuzat in cel mai ...
-
Analiză terifiantă despre evoluția conflictelor globale: "Duelul ar putea degenera rapid într-unul nuclear"
Cunoscutul editorialist Ted Carpenter, a strans din mass-media occidentale atacurile in "zona gri" care sunt atribuite R ...
-
"Căpitanul taților": Un militar american a plătit 37.000 de euro pentru o operațiune în România pentru a-și recupera copilul răpit de către soție
Nicholas DauSchmidt a devenit „capitanul taților", foști soți carora li s-au luat copiii și au fost duși in strain ...
-
Un judecător din Teleorman "cântărește" de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune. A amânat verdictul de peste 180 de ori
O avocata din Giurgiu, Angelica David, a sarbatorit luni un eveniment profesional deosebit: s-au implinit 5 (cinci) ani ...
-
Financial Times a confirmat din surse sigure declarația lui Kimberly Guilfoyle referitoare la căderea Guvernului Bolojan: „Putem face asta în orice țară vrem. Putem face asta și aici"
Prestigiosul cotidian de afaceri Financial Times a confirmat, din surse independente, dialogul dintre ambasadoarea SUA i ...
-
Descoperă avantajele unei case smart, de la confort la eficiență
Te-ai intrebat vreodata cum ar fi sa ai control deplin asupra tuturor echipamentelor din locuința, economisind timp și r ...
-
Câte cuvinte înțelege, de fapt, un câine. Numărul i-a surprins chiar și pe cercetători
Cainii pot reacționa imediat cand aud termeni precum „plimbare", „mancare" sau „afara", insa vocabular ...
-
Cercetătorii au "îmbătat" Inteligența Articicială și așa au aflat lucruri secrete
O cercetare mai puțin obișnuita a fost realizata de catre experții de la Universitatea New South Wales Sydney din Austra ...
-
Mare e grădina Ta, da' să vezi casa! Susținătorii lui Călin Georgescu vor să strângă bani să-i cumpere vila din Toscana, după ce DIICOT a pus sechestru pe cea din Mogoșoaia
Susținatorii lui Calin Georgescu au inceput sa stranga bani pe TikTok și Facebook pentru a-l ajuta sa-și cumpere o vila ...
-
Inca un pas spre carnea artificială în România: Ce este carnea hibrid de la Lidl. Alimentul a fost introdus recent în supermarketuri
Lidl a lansat recent o gama inovatoare de produse din carne hibrid, care combina carnea tradiționala cu proteine din maz ...
-
Se confirmă încă o teorie a conspirației: Netanyahu știa de atacul de la 7 octombrie: Șeful spionajului egiptean l-ar fi avertizat cu doar câteva zile înainte de ofensiva Hamas
Șeful serviciilor de informații din Egipt, Abbas Kamel, l-a sunat pe premierul Benjamin Netanyahu cu doar cateva zile in ...
-
Creierul ar putea avea un buton de resetare: Experimentul care a redat amintiri uitate prin 'întinerirea' neuronilor
O echipa de cercetatori din Elveția a reușit sa intinereasca parțial neuroni implicați in stocarea amintirilor și sa res ...
-
Se schimbă regulile pentru magazinele din România: Noua lege arată ce trebuie să afli despre un produs înainte să dai banii pe el
Un telefon, o mașina de spalat sau o imprimanta pot parea o alegere buna pana cand afli cat timp primesc actualizari, ca ...
-
Un semnal radio a fost prins venind direct de la o planetă aflată în afara Sistemului Solar. Cercetătorii au reușit ceea ce până acum părea imposibil
Astronomii au reușit o performanța istorica: au detectat un semnal radio care provine direct de la o planeta aflata in a ...
-
Tehnologia care poate transforma aerul uscat în sursă de apă: un chimist român lucrează la ea la Princeton
Chimistul roman Mircea Dinca, profesor la Princeton, dezvolta materiale care ar putea fi folosite pentru stocarea energi ...
-
Tranziția între anotimpuri cere mai puțină „întărire" și mai multă adaptare zilnică
Dimineața pleci cu geaca, la pranz regreți ca nu ai ales o camașa, iar seara te intorci acasa cu durere de cap, nas infu ...
-
"Operațiunea Adam și Eva" - cartea despre adevărata identitate a lui Iisus şi sfârşitul ciclic al lumii. Dosar CIA declasificat
Documentele recent declasificate din arhivele americane ale CIA mentioneaza "Operațiunea Adam si Eva". Cercetatorul Chan ...
-
Electricitate de pe fundul mării: China a testat cu succes panouri solare aflate la 10 metri sub apă
Cercetatorii anunța ca au testat cu succes panouri solare la adancimi subacvatice considerate anterior impracticabile pe ...
-
Avocații lui Călin Georgescu acuză un "Volum Secret" în dosarul privind lovitura de stat. CAB cere lămuriri la ICCJ
Termenul la dosarul lui Calin Georgescu de la Curtea de Apel București a fost unul destul de scurt. Fostul candidat la p ...
-
Inteligența artificială a descoperit un mecanism important al îmbătrânirii sângelui. Cum a filtrat informația și a ghidat cercetătorii spre o anumită genă
Inteligența artificiala a descoperit un mecanism important al imbatranirii sangelui. AI i-a ajutat pe cercetatori sa ide ...
-
STUDIU: Violenţa tinerilor fără un motiv ideologic, religios sau politic clar reprezintă un pericol emergent de extremism
Tinerii care comit acte de violenta sau ameninta cu violenta fara a avea un motiv ideologic, religios sau politic clar r ...
-
Mai mult decât o delimitare: rolul panoului de gard în amenajarea proprietății
Te așezi pe terasa și vezi ca atat masa, cat și locul de joaca sunt la vedere din curtea vecina. Un panou de gard opac p ...
-
Un simplu test din lacrimi ar putea ajuta la depistarea tumorilor cerebrale. Ce au descoperit cercetătorii
Lacrimile ar putea oferi, in viitor, indicii importante pentru depistarea tumorilor cerebrale. Cercetatorii de la Univer ...
-
Ce este și cum funcționează BRICS Pay și cum va fi afectat Occidentul
În ajunul celui de-al 18-lea summit BRICS, desfașurat la Bharat Mandapam, in New Delhi, pe 12 și 13 septembrie 202 ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu