Arestarea lui Călin Georgescu face înconjurul lumii: Ce scrie presa internațională despre cazul care zguduie scena politică din România

Decizia de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu a fost anunțată și comentată de marile agenții de presă și publicații internaționale. Publicații importante din SUA vorbesc despre evenimentul din România, în timp ce europenii analizează cazul Georgescu.

Ce a scris presa americană despre cazul Georgescu

Decizia luată marți de Curtea de Apel București a fost prezentată de marile agenții de presă și publicații internaționale. Associated Press (AP) și The Washington Post: anunță că o instanță din România a dispus plasarea în arest preventiv a „politicianului pro-rus" într-un dosar de fraudă.

Jurnaliștii americani amintesc contextul politic, inclusiv despre succesul surpriză din primul tur al alegerilor anulate din 2024, acuzațiile privind campania coordonată de Rusia prin TikTok și interdicția ulterioară de a mai candida.

Reuters și presa rusă

Publicațiile internaționale bazate pe fluxurile de informații Reuters analizează acuzațiile DIICOT. Acestea notează că Georgescu și alți doi suspecți ar fi convins un om de afaceri din județul Buzău să le ofere 1,1 milioane de euro, promițându-i în fals obținerea unei linii de credit externe.

Jurnaliștii străini mai evidențiază faptul că, în paralel, Georgescu este vizat în paralel și de dosare legate de tentative de perturbare a securității naționale și promovarea ideologiei fasciste din anii '30. De asemenea, în presa internațională scrie că în timpul perchezițiilor DIICOT s-au descoperit dispozitive de bruiaj și documente de identitate falsificate.

Deși canalele media din Rusia au urmărit îndeaproape evoluția cazului încă de la primele audieri și rețineri, presă rusă nu a avut o reacție rapidă. Acestea au încercat să portretizeze acțiunile justiției din România drept o mișcare politică orchestrată împotriva unui candidat anti-sistem.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel București a decis marți, 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, după ce a admis contestația formulată de DIICOT. Inițial, Tribunalul București respinsese cererea procurorilor și dispusese controlul judiciar pentru 60 de zile. Hotărârea de marți a Curții de Apel este definitivă.

Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit DIICOT, trei persoane ar fi constituit, începând din septembrie 2021, o grupare care ar fi indus în eroare oameni de afaceri în legătură cu posibilitatea obținerii unor finanțări de la instituții financiare din străinătate.

În cazul care îl vizează pe Georgescu, omul de afaceri Răzvan Leu susține că a transferat peste un milion de euro drept garanție pentru obținerea unei finanțări externe de șase milioane de euro. Ulterior, ar mai fi transferat 100.000 de euro după ce i s-ar fi promis că finanțarea putea fi majorată la 15 milioane de euro. Creditul nu s-a concretizat, iar prejudiciul reclamat depășește 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu a fost reținut pe 21 septembrie, după percheziții efectuate de DIICOT la cinci adrese din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Ulterior, procurorii au instituit și sechestru asupra casei sale din Mogoșoaia. Georgescu a negat acuzațiile formulate împotriva sa.