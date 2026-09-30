Așa grăit-a Jirinovski...

În anul 2015, un om a stat în fața camerei și a spus: „Iranul și Israelul se vor ciocni frontal. America va interveni, iar lumea se va schimba pentru totdeauna.”

Toți au râs de el. L-au numit clovn, bufon, au spus: „Este doar epatare, doar un strigăt pentru audiență.” Iar acum, în 2026, fiecare cuvânt al lui se împlinește, cuvânt cu cuvânt. Și cel mai înfricoșător lucru este că el a prezis și cum se va termina totul. Iar despre acest final nu v-a vorbit încă nimeni.

Când auziți numele Jirinovski, care este primul lucru ce vă vine în minte? Scandaluri în Duma de Stat, bătăi în direct, suc turnat pe cineva, țipete, provocări, declarații răsunătoare la limita admisului. Exact așa și l-a amintit majoritatea, exact așa l-au prezentat mass-media (n.r. = mainstream media), ca pe un ciudat, ca pe un om pe care nu-l poți lua în serios.

Și știți ceva? Aceasta a fost cea mai mare greșeală. Nu a lui, a noastră. Pentru că în spatele acestei imagini se ascundea un om care vorbea cinci limbi, cu doctorat, cu zeci de ani în marea politică. Un om care în 1999 a prezis invazia în Irak. Care în 2008 a descris conflictul cu Georgia cu 4 luni înainte de primul foc de armă. Care în 2014 a spus direct: „Crimeea se va întoarce în Rusia” și a rostit asta într-un moment în care chiar și cei mai îndrăzneți analiști tăceau.

Coincidență? O dată, da. De două ori, poate. Dar când numărul merge spre zeci, nu mai este coincidență, este sistem. Iar astăzi vom vorbi despre cea mai amplă, cea mai înfricoșătoare predicție a lui. Despre ceea ce se întâmplă chiar acum în Orientul Mijlociu.

Jirinovski a vorbit despre ciocnirea dintre Iran și Israel cu mult înainte ca aceasta să devină subiect al știrilor mondiale. Nu doar a pomenit-o în treacăt. El a explicat mecanismul. Pas cu pas. El spunea că Israelul, mai devreme sau mai târziu, va lovi obiectivele nucleare ale Iranului, nu pentru că își dorește război, ci pentru că nu va mai avea altă alegere. Și când se va întâmpla asta, America va fi forțată să intervină, nu va putea rămâne deoparte, chiar dacă va vrea. Și atunci, spunea el, va începe adevăratul haos.

Acum probabil vă gândiți: dar acestea sunt vorbe generale, putea spune asta oricine. Și aș fi de acord, dacă nu ar exista un detaliu. El a numit cauza concretă din care tocmai acum, tocmai în această perioadă, conflictul va trece în faza fierbinte. Și această cauză nu este cea la care vă gândiți. Nu religia, nu teritoriul, nu petrolul. Sau, mai exact, nu doar petrolul. Ceea ce a numit el vom analiza peste doar câteva minute. Și când veți auzi asta, vi se va aprinde ceva în minte, pentru că veți vedea: exact asta se întâmplă chiar acum.

Dar, înainte de a trece la asta, am nevoie să înțelegeți un lucru important. Jirinovski nu era clarvăzător. Nu stătea cu globul de cristal în față. Nu ghicea în zațul de cafea. Era politician. Un politician dur, cinic, incredibil de bine informat. Un om care avea acces la niveluri de informație despre care noi nici măcar nu putem decât să bănuim. A făcut parte din Comitetul pentru Afaceri Internaționale. S-a întâlnit personal cu liderii a zeci de țări. Știa lucruri care nu vor ajunge niciodată în presa deschisă.

Și iată ce este important. El a ales conștient rolul Bufonului. Mulți dintre cei care au lucrat cu el îndeaproape au povestit apoi. În birou, unu la unu, era un om complet diferit. Calm, analitic, rece. Calcula mutările ca un șahist, iar în public ieșea și începea să țipe, să gesticuleze, să facă circ. De ce? Pentru că în imaginea de clovn poți spune adevărul, orice adevăr, chiar și pe cel mai incomod, cel mai periculos. Și nu ți se va întâmpla nimic, pentru că toți vor decide că doar face pe nebunul.

O strategie genială. Și a funcționat ani întregi. Spunea lucruri pentru care orice alt politician ar fi fost distrus. Iar de pe el totul se scurgea ca apa de pe gâscă, a făcut scandal, au uitat. Numai că nu toți au uitat. Unii au înregistrat, au păstrat, au comparat. Și când au început să compare, li s-a făcut părul măciucă.

Iată un exemplu. În 2015, când relațiile dintre Iran și comunitatea mondială păreau că se îmbunătățesc, când fusese semnat acordul nuclear și toți au răsuflat ușurați, Jirinovski a spus: nu vă amăgiți, acest acord este o hârtie goală. America va ieși din el, iar Iranul își va continua programul. Și când Iranul se va apropia de punctul fără întoarcere, Israelul va lovi. Și aceasta nu va fi doar o lovitură, va fi începutul unui mare război.

Anul 2015. Rețineți această dată, pentru că mai departe vă voi arăta ce s-a întâmplat apoi, pas cu pas. Și veți vedea cum cuvintele lui s-au transformat în realitate. Dar asta nu este tot. Pentru că, pe lângă Iran și Israel, el a spus și altceva. Ceva la care în 2015 nimeni nici măcar nu se gândea. Ceva care vă privește personal. Portofelul vostru, siguranța voastră, viitorul vostru.

Să începem cu acel discurs. Anul 2015. Emisiunea „Voskresnîi vecier”. Jirinovski stă în studio. Toți discută acordul nuclear cu Iranul. Moderatorul întreabă: ei bine, lumea poate în sfârșit să răsufle? Iar Jirinovski răspunde calm, fără țipetele lui obișnuite. El spune: acest acord nu va rezista nici măcar cinci ani. Americanii vor ieși din el, pentru că la Washington vor veni alți oameni, cu altă agendă. Și când acordul se va prăbuși, Iranul va primi dreptul moral de a-și accelera programul, iar Israelul va primi dreptul moral să lovească. Anul 2015. Cinci ani. Să numărăm. În 2018, Trump scoate America din acordul nuclear, exact în coridorul de timp pe care l-a numit Jirinovski. Coincidență?

Stați puțin, acesta este doar începutul. Apoi spune un lucru și mai interesant. Spune că după ieșirea Americii va începe cursa. Iranul va îmbogăți uraniu, Israelul va face presiuni asupra Washingtonului, iar Washingtonul va trage de timp, pentru că un mare război nu îi convine. Dar, la un moment dat, Israelul va înțelege că nu mai poate aștepta și va lua decizia singur. Fără să se uite la America, fără să-i ceară voie. Și va pune Statele Unite în fața faptului împlinit.

Acum deschideți orice flux de știri din ultimul an. Ce vedeți? Exact asta. Literă cu literă. Israelul lovește. America află după aceea. Pentagonul face declarații că „am fost informați”. Dar toți înțeleg că au fost puși în fața faptului împlinit. Exact așa cum spunea el. Cu 10 ani înainte de evenimente.

Dar iată ce mă lovește și mai tare. El a numit cauza. Chiar acea cauză despre care am promis că voi vorbi în prima parte. De ce tocmai acum? De ce nu acum cinci ani, nu acum zece? De ce conflictul a intrat în faza fierbinte tocmai în această perioadă? Și iată ce a spus. A spus că nu puterea militară, nu rachetele și nu bombele vor decide totul. Totul va fi decis de demografie.

Iranul este o țară de 90 de milioane de oameni, cu o populație tânără, în creștere. O țară prea strâmtă în propriile granițe. O țară care se consideră moștenitoarea unui Mare Imperiu. Iar acești oameni au nevoie de resurse, de spațiu, de influență. Iar Israelul este o țară de 10 milioane. Un stat mic, înconjurat din toate părțile de cei care și-ar dori să nu existe. Și tocmai acest dezechilibru, spunea Jirinovski, mai devreme sau mai târziu se va transforma în război. Pentru că țările mici, când simt o amenințare la adresa existenței lor, lovesc primele. Aceasta este legea istoriei. Aceasta este legea supraviețuirii.

Și știți ce m-a zguduit personal în asta? Nu predicția în sine, ci felul în care a explicat rolul Americii. Pentru că majoritatea oamenilor gândesc simplu. America este aliatul Israelului, deci America îl va susține. Punct. Dar Jirinovski vedea lucrurile cu totul altfel. El spunea că America va cădea într-o capcană. Într-o capcană pe care și-a construit-o singură. Ce voia să spună? Ascultați atent, pentru că aceasta este cheia întregii povești. America a construit decenii la rând un sistem de baze militare în Orientul Mijlociu. Bahrain, Qatar, Kuweit, Irak, Arabia Saudită, E.A.U.

Zeci de mii de militari americani. Infrastructură uriașă. Și toate acestea au fost create chipurile pentru stabilitatea regiunii. Dar Jirinovski spunea: aceste baze nu sunt scuturi, aceste baze sunt ostatici. Pentru că în momentul în care începe un mare conflict, toate aceste baze se vor afla în raza de lovire a rachetelor iraniene. Și America va fi obligată să apere nu Israelul, ci pe sine, soldații săi, obiectivele sale. Va intra în război nu din propria voință, ci pentru că fizic nu va avea altă ieșire. Capcană, acesta era cuvântul lui.

Și uitați-vă ce se întâmplă acum. De fiecare dată când tensiunea crește, primul lucru discutat în Pentagon este siguranța bazelor americane. Nu strategia, nu politica. Siguranța propriului personal. Exact așa cum descria el. Dar stați. Încă nu v-am spus cel mai important lucru. Pentru că, pe lângă mecanica conflictului, Jirinovski a descris și altceva. A descris reacția Iranului. Și aici totul devine cu adevărat sumbru.

El spunea că Iranul nu va lupta deschis. Iranul nu este adversarul care va scoate tancurile și va merge direct la confruntare frontală. Iranul va lupta prin mâinile altora, prin proxy, prin aliați, prin grupări împrăștiate în toată regiunea ca niște celule adormite. Liban, Yemen, Irak, Siria. Peste tot sunt oameni care așteaptă semnalul de la Teheran. Și când acel semnal va veni, Israelul va fi lovit nu dintr-o singură parte, ci din cinci deodată, simultan.

Anul 2015. El a spus asta în 2015. Iar ce am văzut în 2023, 2024, 2025? Hezbollah din Liban, houthi din Yemen, grupări pro-iraniene din Irak și Siria, lovituri din toate părțile, simultan. Exact așa cum spunea el. Celulele adormite s-au trezit. Semnalul a fost dat.

Și aici ar trebui să vă simțiți neliniștiți. Nu pentru că este război. Războaie au fost mereu. Ci pentru că un om a descris întreaga imagine cu 10 ani înainte. Ca și cum ar fi citit un scenariu care încă nu fusese scris. Sau, și tocmai acest gând dă fiori, ca și cum acel scenariu fusese scris demult, iar el doar îl vedea.

Dar Jirinovski nu s-a oprit aici. A mers mai departe, mult mai departe. El a spus că acest conflict este doar primul act, doar încălzirea. Că în spatele Iranului și Israelului se află jucători mai mari, iar când aceștia vor intra în joc, regulile se vor schimba complet.

Cine sunt acești jucători? De ce credea el că tocmai ei vor decide deznodământul? Și ce legătură are asta cu viața voastră, cu prețurile pe care le vedeți în magazin, cu cursul valutar de pe ecranul vostru, cu ce se va întâmpla cu economiile voastre peste șase luni?

El spunea: uitați pentru o clipă de Iran și Israel. Acestea sunt piese pe tablă. Dar partida este jucată de alte mâini. Două mâini. America pe de o parte, China pe de alta. Iar Orientul Mijlociu nu este câmpul de luptă. Este tabla de șah. Fiecare mutare de pe ea nu este despre teritoriu. Este despre controlul resurselor mondiale. Despre petrol, despre rutele comerciale, despre cine va dicta regulile economiei mondiale în următorii 50 de ani.

Și iată ce explica el. Iranul nu este doar o țară cu ambiții nucleare. Iranul este cheia spre China. Gândiți-vă o clipă. De unde își ia China energia? De unde își aduce petrolul și gazul? Prin Strâmtoarea Hormuz. Gâtul îngust prin care trece 25 la sută din petrolul mondial. 25 la sută. Un sfert din tot ce pompează planeta. Și cine controlează această strâmtoare? Iranul. De o parte este țărmul iranian, de cealaltă statele pe teritoriul cărora se află baze americane.

Jirinovski spunea: cel care controlează Hormuzul ține China de gât. Iar America înțelege perfect asta. De aceea conflictul cu Iranul nu este despre Israel. Sau, mai exact, nu doar despre Israel. Este despre a nu-i permite Chinei să obțină acces garantat la energie. Închide Hormuzul și economia chineză se va sufoca în șase luni, iar odată cu ea întregul lanț mondial de aprovizionare.

Și aici să ne oprim o clipă, pentru că știu la ce vă gândiți acum. Vă gândiți: bine, asta este geopolitică, este departe, niște strâmtori, niște baze. Ce-mi pasă mie? Eu îmi trăiesc viața, merg la muncă, cumpăr produse, plătesc întreținerea. Ce legătură am eu cu Strâmtoarea Hormuz?

Și aici trebuie să vă spun ceva neplăcut. Aveți toată legătura. Pentru că voi plătiți deja pentru acest conflict. În fiecare zi. La fiecare mers la magazin. La fiecare alimentare cu combustibil. Doar că nu legați una de alta.

Când tensiunea în Orientul Mijlociu crește, petrolul se scumpește. Când petrolul se scumpește, se scumpește totul: benzina, logistica, produsele, încălzirea. Este un lanț. Iar voi vă aflați la capătul lui. Voi sunteți cei care plătesc în cele din urmă. Nu politicienii, nu generalii, nu proprietarii companiilor petroliere. Voi.

Și Jirinovski avertiza despre asta. El spunea că atunci când marele război din Orientul Mijlociu va începe cu adevărat, prețurile la petrol vor exploda la niveluri pe care lumea nu le-a mai văzut niciodată. El numea cifre de 150 până la 200 de dolari pe baril. În 2015, când petrolul costa 50 de dolari, suna ca o nebunie. Ca o nouă ieșire a clovnului. Iar acum? Acum analiștii celor mai mari bănci din lume publică prognoze în care apar exact aceleași cifre. 150, 200, iar în caz de escaladare, posibil și mai sus.

Dar să revenim la China. Pentru că aici există un al doilea strat pe care Jirinovski l-a scos la lumină. El spunea că China nu va sta și nu se va uita cum este strânsă de gât. China va răspunde. Dar nu militar. China va răspunde economic. Va începe să creeze rute alternative, alianțe alternative, un sistem financiar alternativ. Un sistem în care nu există dolar.

Anul 2015. El spunea asta în 2015. Iar ce vedem acum? China și Rusia fac comerț în yuani și ruble. China și Arabia Saudită discută despre plăți pentru petrol în yuani. Țările BRICS creează mecanisme de plată alternative. Dedolarizarea, un cuvânt care în 2015 părea fantezie, astăzi răsună la fiecare conferință economică.

Și iată ce înseamnă asta pentru voi personal. Dacă dolarul încetează să mai fie singura monedă mondială, America își pierde posibilitatea de a tipări bani fără consecințe. Iar când America pierde această posibilitate, consecințele ajung la toți. La întreaga economie mondială. Inflație, recesiune, șomaj. Nu undeva în teorie. În buzunarul vostru.

Jirinovski desena acest lanț complet, de la primul foc de armă în Orientul Mijlociu până la frigiderul gol din apartamentul unui om obișnuit aflat la mii de kilometri de zona luptelor. El vedea aceste legături și încerca să le arate și altora, dar nimeni nu-l asculta.

Iar acum atenție, pentru că urmează partea de la care și mie mi-a trecut un fior rece pe șira spinării când pregăteam acest material. Jirinovski nu doar a descris raportul de forțe. Nu doar a numit cauzele și consecințele. El a spus cine va da prima lovitură. Concret, fără ocolișuri. A indicat partea care, după părerea lui, va începe faza fierbinte a conflictului. Și a explicat de ce.

Și aici majoritatea oamenilor care îi revăd vechile interviuri opresc videoclipul și îl dau înapoi. Pentru că nu-și cred urechilor. Pentru că el nu doar a ghicit. El a explicat logica. Mecanica interioară a luării deciziilor. Ca și cum ar fi stat în biroul unde se luau aceste decizii.

Cine a dat prima lovitură? De ce anume așa, și nu altfel? Și ce, după cuvintele lui Jirinovski, trebuia să se întâmple după această lovitură, în decurs de luni, săptămâni, poate zile?

Așadar, cine a dat prima lovitură? Jirinovski răspundea la această întrebare fără ezitare. Israelul. El o spunea direct. Israelul va lovi primul. Nu pentru că Israelul este agresorul. Nu pentru că Israelul vrea război. Ci pentru că Israelul nu are dreptul la eroare. Nu are a doua șansă. O singură înfrângere și țara nu mai există. Fizic nu mai există. Ștearsă de pe hartă.

Și tocmai această logică, logica unui stat care nu are spațiu de retragere, după părerea lui Jirinovski, determină totul. Absolut totul. Fiecare pas militar și politic al Israelului din ultimii 70 de ani este dictat de un fapt simplu. În jur sunt dușmani, teritoriul este minuscul, adâncimea strategică este zero. O singură lovitură ratată și totul se termină. De aceea doctrina Israelului s-a bazat mereu pe prevenție: lovește primul, lovește astfel încât adversarul să nu se mai ridice.

Jirinovski explica: Israelul privește programul nuclear iranian nu ca pe o problemă politică. Îl privește ca pe un ceas invers, ca pe un temporizator al unei bombe care ticăie spre el. Și la un moment dat acul se apropie de zona roșie, de punctul după care Iranul nu mai poate fi oprit diplomatic, după care sancțiunile, negocierile, rezoluțiile ONU, toate acestea se transformă în maculatură. Și tocmai în acel moment Israelul ia decizia.

A mai făcut-o. De două ori. În 1981, lovitura asupra reactorului nuclear irakian Osirak. Toată lumea a condamnat-o. ONU a condamnat-o. Dar zece ani mai târziu, când Saddam a invadat Kuweitul, aceiași oameni au răsuflat discret ușurați. Slavă Domnului că nu avea armă nucleară. În 2007, lovitura asupra obiectivului nuclear sirian. Aceeași poveste. Condamnare, indignare, apoi liniște. Pentru că toți înțelegeau: Israelul a făcut ceea ce ceilalți nu au avut hotărârea să facă.

Iar Jirinovski spunea că și cu Iranul va fi la fel, doar că la o scară complet diferită. Irakul era un singur reactor, Siria un singur obiectiv. Iranul are zeci, împrăștiate prin toată țara, îngropate adânc sub pământ, ascunse în munți. Protejate de sisteme de apărare antiaeriană. Nu este o lovitură chirurgicală a unei singure escadrile. Este o operațiune militară de amploare. O operațiune pentru care resursele Israelului singur s-ar putea să nu fie suficiente.

Și aici apare capcana. Tocmai acea capcană despre care am vorbit mai devreme. Israelul lovește primul. Iranul răspunde. Nu direct, prin proxy. Rachete din Liban, rachete din Yemen, atacuri din Irak și Siria. Israelul ajunge într-un cerc de foc. Și atunci Israelul sună la Washington. Nu cu o rugăminte, ci cu o cerere. Sunteți aliatul nostru, îndepliniți-vă obligațiile. Iar America se trezește într-o situație din care nu există ieșire bună. Să intre în război înseamnă să se afunde pentru ani de zile, să cheltuiască trilioane, să primească sute de sicrie acoperite cu drapele. Să nu intre înseamnă să-și piardă principalul aliat din Orientul Mijlociu, să-și piardă fața, să-și piardă influența în întreaga regiune. Să arate întregii lumi că garanțiile americane de securitate nu valorează nimic. Iar dacă acest lucru va fi văzut în Taiwan, în Coreea de Sud, în Japonia, întregul sistem al alianțelor americane va începe să se prăbușească precum un castel de cărți.

Jirinovski descria toate acestea cu un soi de zâmbet întunecat. Spunea: „America singură s-a împins într-un colț. Decenii la rând a dat promisiuni, a semnat tratate, a construit baze. Și acum fiecare dintre aceste promisiuni este o ghiulea legată de picioare. Fiecare bază este o țintă. Fiecare tratat este o obligație de la care nu se mai poate retrage fără consecințe catastrofale.”

Și iată ce mă uimește cel mai mult. El nu spunea asta din poziția unui om care se bucură de necazurile Americii. Nu se bucura de problemele ei. El avertiza. Spunea: atunci când America se va afunda în Orientul Mijlociu, va fi rău pentru toți, pentru întreaga lume. Pentru că America, cu toate pretențiile față de ea, cu toate greșelile ei, este ancora economiei mondiale. Este moneda în care tranzacționează planeta. Este forța militară care, vă place sau nu, ține zeci de conflicte departe de faza fierbinte. Scoate această ancoră, iar lumea va începe să se legene în așa fel încât puțini vor scăpa nevătămați.

Dar Jirinovski a mers și mai departe. El a descris scenariul concret al ceea ce se va întâmpla după intrarea Americii în conflict. Și aici începe partea cea mai interesantă. Pentru că acest scenariu se desfășoară chiar sub ochii noștri. Zi după zi. Știre după știre.

El spunea că primul lucru pe care îl va face Iranul după începutul Marelui Război va fi să lovească infrastructura petrolieră. Nu Israelul, nu portavioanele americane. Infrastructura petrolieră din Golful Persic, rafinăriile saudite, conductele, terminalele. De ce? Pentru că acela este cel mai dureros punct al economiei mondiale. O singură rachetă în locul potrivit și prețul petrolului se dublează într-o zi. Iar când petrolul se dublează, începe panica, bursele cad, valutele se zguduie, guvernele convoacă ședințe de urgență.

Și atunci, spunea Jirinovski, atunci începe adevărata presiune. Nu militară, economică. Pentru că nicio țară din lume nu își poate permite petrol de 300 de dolari pe baril. Niciuna. Și toți încep să caute o ieșire. Orice ieșire. Orice compromis. În orice condiții.

Și iată aici ideea lui-cheie. Ideea care îl deosebește de toți ceilalți analiști. El spunea că războiul din Orientul Mijlociu nu poate fi câștigat militar. El poate fi câștigat doar economic. Cel care va rezista loviturii economice, acela va câștiga. Cel care se va rupe primul sub presiunea prețurilor, a inflației, a nemulțumirii populare, acela va pierde. Nu contează câte tancuri și rachete are.

Și asta ne duce la întrebarea pe care, probabil, v-o puneți deja. Cine se va rupe primul? Cine nu va rezista? Jirinovski a răspuns și la asta, iar răspunsul lui vă va surprinde. Pentru că, după cuvintele lui, cel mai mare perdant din această poveste nu va fi cel la care vă gândiți.

El a spus: toți vor pierde. Dar cel mai mult va pierde Europa. Nu Iranul, nu Israelul, nu America. Europa. Tocmai Europa aceea care, aparent, nici măcar nu este direct implicată, care stă deoparte, face declarații despre pace și umanism, votează rezoluții la ONU și crede că nu are nicio legătură cu asta. Jirinovski spunea: Europa este principala victimă a oricărui mare conflict din Orientul Mijlociu și nici măcar nu înțelege asta. De ce? Trei motive. Și fiecare taie ca un cuțit.

Primul, energia. Europa depinde critic, catastrofal, de importul de resurse energetice. A înțeles asta în 2022, când au început problemele cu gazul rusesc. Dar petrolul din Golful Persic este un alt nivel de dependență. Dacă Strâmtoarea Hormuz este blocată, dacă infrastructura petrolieră a Arabiei Saudite este avariată, dacă petrolierele nu mai pot trece, Europa rămâne fără combustibil. Nu peste un an, peste câteva săptămâni. Rezerve strategice există, dar sunt finite. Iar alternative în asemenea volum nu există. Fizic nu există.

Al doilea motiv, migrația. Jirinovski vorbea despre asta deosebit de dur. El spunea că fiecare război în Orientul Mijlociu înseamnă un val de refugiați în Europa. Irak, val. Siria, val. Libia, val. Iar acum imaginați-vă un război în care sunt antrenate Iranul, Irakul, Libanul, Yemenul, Siria, toate deodată. Aceasta nu mai este o undă. Este un tsunami. Milioane de oameni. Zeci de milioane. Și toți vor merge într-o singură direcție, spre Vest. Pentru că nu mai au unde să meargă.

Europa și așa crapă din toate încheieturile sub presiunea crizei migrației. Partide politice câștigă alegeri cu un singur slogan: închideți granițele. Societatea este divizată. Sistemele sociale sunt supraîncărcate. Iar peste această situație vine un nou flux de zece ori mai puternic decât cele anterioare. Ce se va întâmpla? Jirinovski răspundea fără ocolișuri. Europa, ca proiect politic, s-ar putea să nu supraviețuiască. Uniunea Europeană va începe să se destrame. Fiecare țară se va salva pe sine.

Al treilea motiv, și poate cel mai puțin evident, finanțele. Băncile europene sunt atât de strâns legate de sistemul global, încât orice șoc serios se transmite imediat. Creșterea prețului petrolului înseamnă inflație. Inflația înseamnă creșterea dobânzilor. Creșterea dobânzilor înseamnă scumpirea creditelor. Scumpirea creditelor înseamnă faliment. Companiile care trăiau din bani împrumutați încep să cadă, iar după ele cad locurile de muncă, iar după locurile de muncă cade stabilitatea socială.

Și iată lanțul. O rachetă lansată undeva deasupra Golfului Persic se transformă peste trei luni într-o fabrică închisă în Germania, într-un inginer concediat în Franța, într-un raft gol într-un magazin din Polonia. Jirinovski desena acest lanț în aer cu mâinile când explica. Și toți se uitau la el ca la un nebun. Iar acum exact acest lanț îl desenează analiștii Goldman Sachs și JP Morgan în rapoartele lor închise.

Dar stați. Am spus că vor pierde toți. Toți înseamnă toți. Și aici ne întoarcem la voi. La voi personal. Pentru că nu trebuie să credeți că aceasta este doar o problemă a Europei, doar a Americii, doar a Orientului Mijlociu. Trăim într-o lume globală, legată, împletită. Tragi de un nod și se destramă întreaga țesătură.

Jirinovski vorbea despre asta simplu. El spunea că oamenii vor avea un șoc. S-au obișnuit ca lumea să fie construită într-un anumit fel, ca în magazin să existe produse, ca benzina să poată fi pusă în rezervor la benzinărie, ca banii de pe card să aibă o valoare. Și deodată nu că totul s-a prăbușit, dar a început să se clatine, a devenit nesigur. A devenit imprevizibil. Și tocmai acest moment, când omul obișnuit simte pentru prima dată că pământul îi fuge de sub picioare, acest moment este mai înfricoșător decât orice bombă. Pentru că bomba este undeva departe. Dar frigiderul gol este chiar aici, în bucătărie.

Și știți ce este uimitor? El spunea toate acestea nu ca să sperie. El le spunea ca să pregătească. Diferența este uriașă. Panica apare atunci când ești luat prin surprindere. Când nu te așteptai, nu te gândeai, nu te pregăteai. Dar când știi ce se poate întâmpla, acționezi altfel, mai calm, mai rațional. Iei decizii nu pe emoție, ci pe înțelegere.

Și iată paradoxul. Omul pe care toți îl considerau o sursă de haos încerca, în realitate, să le dea oamenilor un instrument împotriva haosului, cunoașterea. Înțelegerea felului în care este construită lumea cu adevărat. Nu imaginea frumoasă din știri, ci mecanica reală. Murdară, dură, neplăcută, dar adevărată.

Totuși, încă nu am ajuns la partea cea mai înfricoșătoare a prognozei lui. Pentru că tot ce am povestit până acum, economie, petrol, migrație, inflație, sunt consecințe. Iar Jirinovski a descris și altceva. A descris momentul în care conflictul poate trece o linie. Linia după care nu mai vorbim despre criză, ci despre catastrofă. Despre un scenariu care schimbă lumea ireversibil.

El vorbea despre asta rar, fără vehemența lui obișnuită, aproape în șoaptă. Și tocmai această liniște speria cel mai tare. Pentru că atunci când Jirinovski înceta să țipe, însemna că lucrurile erau serioase. Cu adevărat serioase. Ce este această linie? La ce se referea? Și de ce unii dintre colegii lui apropiați au recunoscut mai târziu că după acea discuție nu au putut dormi?

Linia. Jirinovski o numea simplu: „punctul nebuniei”. Momentul în care unul dintre participanții la conflict înțelege că pierde. Că războiul nu mai poate fi câștigat prin mijloace obișnuite. Că armata este epuizată, economia se prăbușește, oamenii ies în stradă. Și atunci liderului împins într-un colț îi mai rămâne un singur argument. Cel care stă în buncăr sub șapte lacăte. Cel despre care toți știu, dar despre care nimeni nu vrea să gândească. Arma nucleară.

Jirinovski spunea că cel mai periculos lucru în orice conflict nu este începutul. Începutul este întotdeauna controlabil. Calcule, planuri, strategii. Generalii mută piese pe hartă, politicienii fac declarații, totul merge după scenariu. Cel mai periculos este mijlocul. Când scenariul se rupe, când planul nu mai funcționează, când una dintre părți începe să piardă și înțelege asta. Atunci intră în joc iraționalul. Atunci omul care are butonul nuclear începe să se gândească nu la victorie, ci la faptul să nu piardă singur. Dacă eu cad, cad toți.

El nu descria asta ca teorie. O descria ca pe o lege a istoriei. Japonia în 1945 este împinsă în colț. Și ce face? Kamikaze. O decizie irațională din punctul de vedere al logicii, dar absolut de înțeles din punctul de vedere al psihologiei. Germania în același 1945. Hitler dă ordinul de a distruge infrastructura germană, propria infrastructură. Dacă Germania pierde, să nu rămână nimănui. Aceasta nu mai este strategie. Este agonie. Iar în agonie oamenii sunt capabili de lucruri pe care, în stare normală, nici nu ți le-ai putea imagina.

Acum transferați această logică în Orientul Mijlociu. Iranul. O țară a cărei conducere gândește în categorii de milenii. O țară care se consideră moștenitoarea Imperiului Persan. O țară ai cărei lideri declară public că sunt gata de sacrificii pentru un scop măreț. Ce se va întâmpla dacă această țară va ajunge în pragul înfrângerii? Dacă bombele americane vor distruge obiectivele nucleare? Dacă economia se va prăbuși definitiv? Dacă regimul va ajunge în pragul căderii?

Jirinovski nu afirma că Iranul va folosi arma nucleară. El vorbea mai subtil. Spunea că Iranului nici nu-i este neapărat necesar să aibă bombă pentru a provoca o catastrofă nucleară. Este suficient să lovească propriile obiective nucleare sau să permită cuiva să le lovească. Imaginați-vă bombardarea unei uzine de îmbogățire, un nor radioactiv, contaminarea teritoriului pe sute de kilometri. Iranul nici măcar nu trebuie să lanseze ceva. Este suficient să devină victimă. Și întreaga lume cade în groază.

Acesta era punctul nebuniei. Momentul în care gândirea rațională se termină și începe logica disperării. Și cel mai înfricoșător lucru, spunea el, este că spre acest punct duce un lanț absolut rațional de evenimente. Fiecare pas, luat separat, este logic, justificat, rațional. Israelul lovește primul, logic, se apără. America intră, logic, obligații. Iranul răspunde prin proxy, logic, război asimetric. Petrolul explodează, logic, piața reacționează. Economiile crapă, logic, globalizare. O țară pierde, logic, cineva trebuie să piardă. Și iată că pasul final, irațional, nebunesc, catastrofal, devine consecința inevitabilă a unui lanț de decizii perfect raționale.

Este ca un tren. Fiecare șină este așezată corect, fiecare macaz este schimbat conform instrucțiunilor, iar la capătul liniei este prăpastia. Iar mecanicul o vede, dar trenul nu mai poate fi oprit.

Jirinovski spunea: „Oamenii nu înțeleg cum încep războaiele mondiale. Ei cred că este o decizie. Că s-a așezat cineva și a decis: începem războiul mondial. Nu. Războaiele mondiale sunt o succesiune de decizii mici, fiecare dintre ele părând rațională în momentul în care a fost luată.”

Primul Război Mondial este exemplul clasic. Asasinarea arhiducelui. Ultimatum. Mobilizare. Contra-mobilizare. Obligații de alianță. Și peste cinci săptămâni, jumătate din Europa era în tranșee. Nimeni nu a vrut asta. Toți au acționat logic. Și tocmai de aceea s-a întâmplat.

Iar el trasa o paralelă directă. Orientul Mijlociu de astăzi este Europa anului 1914. Un sistem complicat de alianțe. Tensiune acumulată. Lideri care nu mai pot da înapoi fără să-și piardă fața. Și o singură scânteie, orice scânteie, poate declanșa o reacție în lanț pe care nimeni nu o va mai putea controla.

Veți spune: ei bine, asta este o exagerare, lumea s-a schimbat, există ONU, există diplomație, există descurajare nucleară până la urmă. Nimeni nu va permite asta. Jirinovski răspundea scurt. Așa se spunea înaintea fiecărui mare război. De fiecare dată. Fără excepție. Înaintea Primului Război Mondial se spunea că comerțul a legat atât de mult țările între ele, încât războiul este imposibil, este neprofitabil economic. Înaintea celui de-Al Doilea Război Mondial se spunea că există Liga Națiunilor, există tratate, există acordul de la München, pacea este asigurată pentru o generație. Și de fiecare dată s-a dovedit că siguranța că războiul este imposibil este cea mai bună condiție pentru începutul lui. Pentru că atunci când toți sunt siguri că nu va fi război, nimeni nu se pregătește pentru el, iar când vine, îi ia pe toți prin surprindere.

Cuvinte dure. Neplăcute. Dar iată ce a mai spus, iar acesta este poate singurul licăr de lumină din toată această imagine întunecată. El a spus că există o forță care poate opri acest tren. Există un jucător care stă deoparte, dar are pârghii. Un jucător pe care îl subestimează toți. Și el a numit acest jucător. Cine este? Ce rol, după părerea lui Jirinovski, va juca acest jucător în deznodământul conflictului din Orientul Mijlociu? Și de ce tocmai de el depinde dacă trenul se va opri sau va zbura în prăpastie?

Jucătorul subestimat. Jirinovski îl numea „gigantul adormit”. Iar acest jucător este Rusia. Acum știu că o parte dintre voi ați dat ochii peste cap. „Desigur”, veți spune, „Jirinovski era politician rus. Pe cine altcineva putea numi? E clar, Rusia. Este doar patriotism, doar propagandă, doar obiceiul de a trage pătura spre sine.” Și aș fi de acord cu voi, dacă nu ar exista un „dar”. El a explicat de ce. Iar explicația lui nu avea nimic în comun cu patriotismul.

El spunea așa. Rusia este singura țară de pe planetă care are relații de lucru cu toate țările implicate în conflictul din Orientul Mijlociu. Simultan. Gândiți-vă o clipă. America este aliatul Israelului, dușmanul Iranului. Prin definiție nu poate fi mediator. China este partenerul economic al Iranului, concurentul Americii. Nici ea nu poate. Europa este partenerul mai mic al Washingtonului, iar o politică de sine stătătoare în Orientul Mijlociu nu are și nu a avut de decenii.

Rusia. Rusia vinde arme Iranului și în același timp păstrează relații diplomatice cu Israelul. Rusia este în conflict cu America, dar în același timp este capabilă să negocieze acolo unde interesele coincid. Rusia are prezență militară în Siria, chiar în inima regiunii. Rusia vorbește cu saudiții și cu adversarii lor, cu turcii și cu kurzii, cu suniții2 și cu șiiții.

Jirinovski spunea: aceasta este o poziție unică, singura din22 lume. Și tocmai de aceea Rusia este singura care se poate așeza la masă cu toate părțile și poate propune un compromis care să fie măcar auzit. Nu neapărat acceptat, dar auzit. Iar într-o situație în care toți țipă și trag, posibilitatea de a fi auzit valorează mai mult decât orice22 armă.

Dar el adăuga o condiție importantă. Spunea că Rusia va putea face asta numai într-un singur caz. Dacă va rămâne ea însăși în afara conflictului. Dacă nu va lua definitiv partea uneia dintre tabere. Dacă va păstra distanța. Pentru că în momentul în care Rusia va lua clar partea uneia dintre părți, își va pierde acest statut unic. Și atunci nu va mai rămâne deloc mediator. Iar atunci trenul zboară în prăpastie fără frâne.

Și ceea ce este interesant este că el spunea toate acestea cu mult înainte de anul 2022. Cu mult înainte ca relațiile Rusiei cu Occidentul să se prăbușească la nivelul pe care îl vedem acum. Ca și cum ar fi presimțit că acest rol de mediator va ajunge în pericol și avertiza: această poziție nu trebuie pierdută. Este prea valoroasă.

S-a împlinit acest avertisment? În parte, da. Relațiile cu Occidentul s-au distrus într-adevăr. Dar, și aici este paradoxul, în Orientul Mijlociu Rusia încă vorbește cu toți, încă este prezentă, încă are canale de legătură pe care nu le mai are nimeni. Și tocmai de aceea, când tensiunea ajunge la apogeu, tocmai la Moscova se apelează în culise. Nu public, nu în fața camerelor. În liniște, pe linii închise. Pentru că uneori o discuție tăcută cu cineva care aude ambele părți valorează mai mult decât o rezoluție zgomotoasă pe care nimeni nu o va respecta.

Dar să ieșim pentru o clipă din Orientul Mijlociu. Pentru că Jirinovski făcea predicții nu doar despre război. Și pentru a înțelege de ce cuvintele lui merită luate în serios, trebuie să privim imaginea completă, toate previziunile lui, pe cele care deja s-au împlinit. Pentru că numărul lor este înfricoșător.

În 2006, cu 8 ani înainte de evenimente, Jirinovski a spus: Crimeea se va întoarce în Rusia, iar în estul Ucrainei va fi război. A fost întrebat: când? A răspuns: când la Kiev se va încerca întoarcerea definitivă spre Vest. Când se va pune problema aderării la NATO, atunci se va întâmpla. În 2006 asta părea absurd. Ucraina și Rusia, popoare frățești. Istorie comună, economii împletite. Ce război? Despre ce vorbiți? Jirinovski ridica din umeri. Așteptați, spunea el.

Siria. În 2012 a declarat: Rusia va intra militar în Siria, va bombarda, va lupta, pentru că Siria este ultimul avanpost al Rusiei în Orientul Mijlociu și Moscova nu îl va ceda. În 2012 prezența militară rusă în Siria se limita la o singură bază navală la Tartus. Nimeni nu credea într-o intervenție directă. Peste trei ani, avioanele rusești au început să lovească.

Pandemia. Da, și aici. În 2019, încă înainte de primele știri din Wuhan, Jirinovski a spus într-un interviu o frază de la care astăzi ți se face pielea de găină. A spus: „Lumea se va opri. Vor închide granițele, vor închide orașele. Oamenii vor sta în case și se vor teme să iasă pe stradă. Și asta va schimba totul. Economia, politica, relațiile dintre țări.” A fost întrebat: „Despre ce vorbiți?” El a zâmbit și a spus: „Veți vedea curând.” Peste câteva luni lumea a aflat cuvântul COVID.

Și aici vreau să vă puneți o întrebare. Una singură. Sinceră. Fără prejudecăți, fără scepticism, fără ironie. Care este probabilitatea ca un singur om să ghicească întâmplător evenimente atât de diferite? Războiul din Ucraina, intervenția în Siria, pandemia, conflictul Iranului cu Israelul, intrarea Americii, consecințele economice, rolul Chinei, soarta Europei. De fiecare dată cu explicația cauzelor, cu descrierea mecanicii, cu cadre de timp.

Asta nu mai este ghicit. Este sistem. Este un om care vedea lumea ca pe o mașinărie, ca pe un mecanism cu roți dințate, și înțelegea că dacă se rotește o roată, celelalte se vor roti și ele. Inevitat, previzibil, matematic.

Și acum cea mai grea întrebare. Pentru că dintre toate prognozele lui există una care încă nu s-a împlinit. Una despre care vorbea cel mai rar. Una pe care cercul său apropiat o numea tocmai aceea, profeția. Profeția despre felul în care se va termina totul. Nu un conflict anume, nu un război separat, ci întreaga epocă, întregul ciclu de zdruncinări. Spre ce duce el, cu ce se va încheia.

Așadar, de la conflict local la unul global. Jirinovski descria această trecere nu ca pe o posibilitate, nu ca pe unul dintre scenarii. O descria ca pe o inevitabilitate. Dacă, și acesta este cuvântul-cheie, dacă conflictul nu va fi oprit într-o anumită etapă. Dacă trenul nu va frâna înainte ca liniile să se termine.

El desena tabloul pas cu pas, și fiecare pas era ca o treaptă în jos. Fiecare următor mai adânc decât precedentul. Și cu fiecare treaptă întoarcerea înapoi devine tot mai grea.

Primul pas s-a produs deja. Ciocnirea directă dintre Israel și Iran. Lovituri, contra-lovituri, rachete, interceptări, distrugeri. Lumea observă, își exprimă îngrijorarea, face apel la reținere. Dar nimeni nu face nimic. Pentru că deocamdată este un conflict local. Departe. Nu este problema noastră. O logică familiară. Exact așa a privit lumea și războiul civil din Spania în anii 1930. Conflict local. Nu este problema noastră. Peste trei ani a început Al Doilea Război Mondial.

Al doilea pas. Extinderea geografică. Jirinovski spunea că războiul din Orientul Mijlociu nu poate rămâne în granițele a două state. Fizic nu poate. Pentru că regiunea este un singur butoi cu pulbere. Libanul ia foc. Siria ia foc din nou. Irakul se rupe. Yemenul deja arde. Și iată că în loc de un conflict aveți cinci. Cinci incendii simultane. Și nu are cine să le stingă. Pentru că toți sunt ocupați, fiecare își stinge propriul foc.

Al treilea pas. Și aici Jirinovski făcea o pauză, pentru că aici începea partea cea mai înfricoșătoare. Antrenarea marilor jucători. Nu diplomatic, militar. America este deja înăuntru. Dar acum imaginați-vă. Turcia. Țară NATO. Țară cu cea mai puternică armată din Orientul Mijlociu. Turcia, care are propriile interese în Irak, în Siria, în Kurdistan. Turcia, care nu își poate permite haos la granițele ei. Și Turcia începe să acționeze. Nu de partea Iranului, nu de partea Israelului, ci de partea sa. Iar asta înseamnă un nou front, un nou jucător, o nouă variabilă într-o ecuație care și așa nu are soluție.

Și după Turcia vine Arabia Saudită, care de decenii poartă un război tăcut cu Iranul pentru conducerea lumii islamice, care a investit miliarde în înarmare și care la un moment dat decide: dacă nu acum, atunci când? Dacă Iranul este slăbit, dacă s-a împotmolit în război, aceasta este o șansă, o șansă istorică. Și saudiții intră în joc.

Și iată că pe hartă aveți o jumătate de duzină de țări, fiecare cu propria armată, fiecare cu propriile scopuri, fiecare cu propriile alianțe. Și niciun mecanism de coordonare, nicio comandă comună, niciun arbitru. Haos. Haos adevărat, necontrolabil. Jirinovski folosea pentru asta un singur cuvânt: terci. Terciul Orientului Mijlociu. Toți fierb ceva, nimeni nu știe rețeta, iar oala clocotește și în curând va sări capacul.

Al patrulea pas. Cutremur economic global. Nu doar creșterea prețului petrolului. O reconfigurare completă a comerțului mondial. Lanțurile logistice construite în decenii se rup în câteva zile. Containerele nu mai trec prin Suez, pentru că în apropiere se trage. Petrolierele nu mai trec prin Hormuz, pentru că este minat. Companiile de asigurări refuză să mai asigure transporturile, pentru că riscurile au devenit imposibile.

Și iată ce înseamnă asta în practică. O uzină din China nu poate trimite marfă în Europa. O fabrică din Germania nu poate primi componente din Asia. Un fermier din Brazilia nu poate vinde cereale în Orientul Mijlociu. Totul se oprește. Comerțul mondial, acest mecanism gigantic care funcționează 24 de ore din 24 și 7 zile din 7, se oprește. Nu complet, dar suficient cât să simtă consecințele fiecare. Literalmente fiecare om de pe planetă.

Jirinovski spunea: oamenii nu înțeleg cât de fragil este sistemul în care trăiesc. Ei cred că lumea este solidă, economia stabilă. Că toate cumva se vor așeza. Nu. Lumea este un castel de cărți. Frumos, înalt, impresionant. Dar scoate o singură carte și se prăbușește. Iar Orientul Mijlociu nu este o singură carte. Este jumătate de perete.

Al cincilea pas. Haos politic în interiorul țărilor. Pentru că atunci când economia se prăbușește, când oamenii își pierd locurile de muncă, când prețurile explodează, guvernele se clatină. Nu contează dacă este democrație sau autocrație. Un popor flămând nu întreabă despre forma de guvernare. Un popor flămând iese în stradă. Și iată că, în paralel cu războiul din Orientul Mijlociu, apar crize interne în toată lumea. Proteste, revolte, schimbări de regim. Fiecare astfel de criză internă este încă un factor de instabilitate. Încă o variabilă. Încă un element de imprevizibilitate.

Și iată imaginea completă. Nu un singur conflict. Un sistem de conflicte. Interconectate, hrănindu-se unul pe altul. Militare, economice, politice, sociale. Patru niveluri de haos, suprapuse. Și fiecare nivel le amplifică pe celelalte. Războiul ridică prețurile. Prețurile provoacă proteste. Protestele slăbesc guvernele. Guvernele slabe nu pot opri războiul. Un cerc vicios. O pâlnie. Și ea trage totul în jos.

Jirinovski vedea această pâlnie, a descris-o, i-a desenat fiecare cerc și a spus: omenirea are două variante. Prima, să se oprească. Să înțeleagă unde duce drumul și să se oprească. Chiar dacă asta înseamnă pierderea feței. Chiar dacă asta înseamnă un compromis care nu-i place nimănui. Să se oprească, pentru că alternativa este mai rea. A doua variantă, să nu se oprească. Și atunci, după cuvintele lui, lumea va intra într-o perioadă fără analogii de la Al Doilea Război Mondial încoace. O perioadă în care se va schimba totul. Granițele, alianțele, sistemele economice, monedele, balanța puterii.

Dar cu ce anume se va termina totul? Ce final a descris Jirinovski? Cine va ieși din această pâlnie și în ce stare? El a dat un răspuns. Clar, concret. Un răspuns care pe unii îi va liniști, iar pe alții îi va neliniști profund.

Finalul. Cu ce se va termina totul? Jirinovski îl descria nu ca pe o fantezie, nu ca pe o sperietoare pentru televiziune. Îl descria ca pe singurul deznodământ logic posibil. Ca pe o ecuație în care toate variabilele au fost deja așezate. A rămas doar să așteptăm răspunsul.

Iar răspunsul era acesta. El spunea: „Acest război nu se va încheia cu victoria cuiva. Uitați de victorie. În războaie de asemenea amploare nu există victorie. Există doar cine a pierdut mai puțin, cine a păstrat mai mult, cine și-a revenit mai repede.” Și după acest criteriu, cine a pierdut mai puțin, Jirinovski a așezat jucătorii într-o ordine foarte neașteptată.

America, spunea el, va ieși din acest conflict slăbită. Serios slăbită. Distrusă? Nu. America nu poate fi distrusă din exterior. Dar războiul din Orientul Mijlociu va face ceea ce nu a putut face niciun dușman extern. Va submina influența americană din interior. Pentru că societatea americană este obosită de războaie. Afganistan, 20 de ani și nimic. Irak, trilioane de dolari și haos. Și acum un nou război. Și mai scump. Și mai lipsit de sens pentru americanul obișnuit, care nu înțelege de ce fiii lui mor la mii de kilometri de casă.

Jirinovski spunea: „America după acest război se va închide în sine, ca după Vietnam. Va începe o perioadă de izolaționism. America va începe să își reducă prezența, să închidă baze, să retragă trupe. Nu pentru că a pierdut, ci pentru că a obosit.”

Și tocmai această retragere a Americii, acest vid care se va crea, va schimba ordinea mondială mai mult decât războiul însuși. Pentru că atunci când America se retrage, în golul rămas intră imediat alții.

Și aici el numea principalul beneficiar. Cel care, după cuvintele lui, va câștiga cel mai mult, fără să lupte, fără să piardă niciun soldat, doar așteptând. China.

Jirinovski spunea asta cu o expresie de parcă ar fi fost cel mai evident lucru din lume. El spunea: cât timp America cheltuie trilioane pe rachete, China cheltuie trilioane pe drumuri. Cât timp America construiește baze militare, China construiește porturi, căi ferate, conducte. Un singur Drum al Mătăsii, nou, modern, înseamnă investiții în zeci de țări. Înseamnă dependență creată nu prin armă, ci prin economie. Și când America va rămâne fără suflu, când se va întoarce cu spatele, când se va ocupa de propriile probleme interne, China pur și simplu va ridica de jos ceea ce a rămas.

Orientul Mijlociu după război va avea nevoie de reconstrucție. Orașe distruse, infrastructură ruinată, economii în praf. Și cine va veni cu bani? Cine va oferi credite, tehnologii, forță de muncă? Nu America. Ea este obosită și furioasă. Nu Europa. Ea abia se mai ține pe picioare. China. China tăcută, răbdătoare, metodică.

Jirinovski folosea o metaforă care mi-a rămas în minte. El spunea: America și Iranul sunt doi boxeri în ring. Se lovesc unul pe altul, se epuizează unul pe altul, își rup oasele unul altuia. Iar China este omul care stă în sală și așteaptă. Așteaptă până când amândoi cad. Apoi intră și cumpără tot ringul. Împreună cu sala. Împreună cu biletele pentru următoarea luptă.

Dar iată ce este și mai interesant. El nu credea că Rusia va pierde în această situație. Dimpotrivă, spunea: Rusia este al doilea beneficiar. Nu la fel de mare ca China, dar semnificativ. Pentru că războiul din Orientul Mijlociu înseamnă prețuri mari la petrol și gaz. Iar Rusia este exportator. Fiecare dolar peste norma obișnuită în prețul barilului înseamnă miliarde în bugetul rus. Cinic? Da. Dar geopolitica nu este despre morală. Jirinovski nu s-a prefăcut niciodată că ar fi altfel.

În plus, spunea el, războiul din Orientul Mijlociu va distrage atenția Americii de la alte regiuni, inclusiv de la spațiul post-sovietic. Iar Rusia va obține un spațiu de manevră pe care nu l-a avut cât timp Washingtonul privea în ambele direcții simultan. Acum Washingtonul privește într-o singură direcție, spre Orientul Mijlociu, iar a doua direcție rămâne liberă.

Europa, și aici el era necruțător, Europa va ieși din această perioadă de nerecunoscut. El spunea: Europa pe care o cunoaștem, prosperă, liniștită, sigură pe sine, va înceta să mai existe. În locul ei va apărea o altă Europă. Mai dură, mai săracă, mai naționalistă, mai închisă. O Europă în care fiecare țară se gândește în primul rând la sine, unde ideea unității, acea idee frumoasă pentru care jumătate de secol au existat bani, va lăsa locul pragmatismului supraviețuirii.

Iranul va fi distrus, dar nu nimicit. Jirinovski sublinia: Iranul nu poate fi distrus complet. Este o civilizație cu o istorie de 3000 de ani. A supraviețuit mongolilor, arabilor, colonizatorilor. Va supraviețui și acestui episod. Dar reconstrucția va dura zeci de ani. Și aici vocea lui devenea grea. Pentru acești zeci de ani vor plăti iranienii simpli. Nu generalii, nu ayatollahii. Oamenii simpli, ca întotdeauna.

Israelul va supraviețui. Jirinovski nu avea nicio îndoială în această privință. Spunea: Israelul este un stat creat de oameni care au supraviețuit Holocaustului. Oameni pentru care supraviețuirea nu este o abstracție, ci o practică zilnică. Ei vor rezista, dar prețul va fi uriaș. Și cel mai mare preț va fi unul nematerial. Prețul psihologic. O generație crescută în război. O generație pentru care viața normală este ceva despre care le povestesc părinții.

Și astfel el trăgea concluzia, una sumbră, grea. El spunea: lumea după acest conflict va fi alta. Nu mai bună și nu mai rea, ci alta. Centrul puterii se va muta spre est. Dolarul nu va mai fi singurul. Instituțiile internaționale create după Al Doilea Război Mondial, ONU, FMI, NATO, fie se vor transforma până la nerecunoaștere, fie vor deveni o cochilie goală. Iar în locul lor va apărea ceva nou. Ce anume, el nu știa. Dar știa un lucru. Tranziția va fi dureroasă. Pentru toți.

Totuși, și acestea au fost ultimele lui cuvinte pe această temă, cuvinte pe care eu le consider cele mai importante, el a spus: acesta nu este sfârșitul. Este o transformare. Lumea s-a mai schimbat și înainte. După Primul Război Mondial, după al Doilea. După războiul rece. De fiecare dată părea că gata, acesta este sfârșitul. Și de fiecare dată lumea s-a reconstruit. Altfel. Dar s-a reconstruit.

Întrebarea este doar una. Una singură. Întrebarea pe care o punea privitorilor, uitându-se direct în cameră. O întrebare pe care o lăsa fără răspuns. Pentru că răspunsul, spunea el, nu depinde de politicieni, nu depinde de generali, nu depinde de președinți. Răspunsul depinde de fiecare dintre voi.

Care este această întrebare? Și de ce tocmai voi sunteți cei care veți decide cum se va termina totul? Întrebarea pe care Jirinovski o punea, privind în cameră, era simplă. Atât de simplă încât îți venea să o respingi. El întreba: sunteți pregătiți? Nu în sensul dacă aveți buncăr și conserve. Nu. El întreba altceva. Sunteți pregătiți să gândiți? Sunteți pregătiți să încetați să mai fiți spectatori și să deveniți participanți? Sunteți pregătiți să închideți televizorul, sau măcar să încetați să-l mai credeți necondiționat, și să începeți să vedeți lumea așa cum este?

Pentru că ideea principală a lui Jirinovski, aceea care trece ca un fir roșu prin toate predicțiile lui, prin toate aparițiile lui, prin toate scandalurile și provocările lui, sună așa. Cea mai periculoasă armă din lume nu este bomba nucleară. Este ignoranța. Bomba distruge orașe. Ignoranța distruge civilizații.

El spunea că oamenii nu înțeleg în ce fel de lume trăiesc, nu înțeleg cum este construită economia, nu înțeleg cum funcționează politica, nu înțeleg de ce cresc prețurile, de ce încep războaiele, de ce unele țări se îmbogățesc iar altele sărăcesc. Și această neînțelegere nu este doar un mic neajuns. Este un pericol mortal. Pentru că omul care nu înțelege cum funcționează lumea este un om ușor de controlat, ușor de speriat, ușor de împins în orice direcție. Căruia îi poți vinde orice război, orice criză, orice minciună.

Și acum haideți să adunăm totul într-un singur loc. Tot ce am discutat în ultima oră. Pentru că acesta nu este doar un set de fapte și citate. Este un sistem. Iar dacă vedeți sistemul, vedeți viitorul.

Jirinovski a prezis că acordul nuclear cu Iranul se va prăbuși. S-a prăbușit. A prezis că Iranul își va accelera programul. L-a accelerat. A prezis că Israelul va lovi primul. Israelul a lovit. A prezis că America va fi atrasă împotriva voinței sale. A fost atrasă. A prezis războiul prin proxy, Liban, Yemen, Irak, Siria. Toate acestea s-au întâmplat. A prezis creșterea prețului petrolului, instabilitatea economică, crizele migraționiste, slăbirea Europei. Toate acestea se întâmplă chiar acum.

Numărul coincidențelor a depășit de mult limita întâmplării. Nu este noroc. Nu este intuiție. Este înțelegere. O înțelegere profundă, sistemică, a felului în care funcționează lumea.

Și iată ce nu îmi dă pace. Dacă a avut dreptate în toate acestea, dacă fiecare dintre previziunile lui s-a împlinit una după alta, ca niște piese de domino, atunci de ce ar trebui să credem că s-a înșelat în final? În tocmai acel final care încă nu a venit?

El a spus: lumea se va schimba. Centrul puterii se va muta spre est. America se va retrage. Europa va slăbi. China se va ridica. Instituțiile internaționale vor înceta să mai funcționeze. Lumea va deveni mai dură, mai haotică, mai periculoasă. Dar, și asta este esențial, nu mai lipsită de speranță. Pentru că Jirinovski, cu tot cinismul lui, cu toată duritatea lui, nu era un pesimist. Era un realist. Iar realistul se deosebește de pesimist printr-o trăsătură importantă. Realistul crede că cunoașterea oferă o șansă. Pesimistul spune: totul este rău și va fi și mai rău. Realistul spune: totul este rău, dar dacă înțelegi de ce, poți acționa.

Și iată ce vreau să luați cu voi din acest video. Nu frică, nu panică, nu dorința de a fugi la magazin după hrișcă și conserve. Ci înțelegere. Înțelegerea faptului că lumea în care trăiți nu este un set de întâmplări. Este un sistem cu reguli, cu logică, cu cauze și efecte. Și când vedeți aceste legături, încetați să mai fiți victime ale circumstanțelor. Deveniți oameni care iau decizii. Decizii conștiente.

Unde să investești bani când moneda este instabilă? Unde să trăiești când geopolitica schimbă harta? Ce să-i înveți pe copii când profesiile viitorului sunt necunoscute? Cum să-ți protejezi familia când regulile jocului se rescriu din mers? La toate aceste întrebări nu există răspunsuri universale. Dar există o abordare universală. Să gândești. Să analizezi. Să nu crezi pe cuvânt nici politicienii, nici experții, nici bloggerii. Nici măcar pe mine. Să verifici. Să compari. Să tragi concluzii.

Jirinovski a murit în 2022. Nu a apucat să vadă cum cuvintele lui au devenit realitate, nu a văzut rachetele de deasupra Teheranului, nu a văzut titlurile care îi repetă aproape textual citatele. El a plecat, dar prognozele lui au rămas. Ca un mesaj. Ca un avertisment. Ca o instrucțiune pusă într-un plic și semnată astfel: a se deschide când începe. A început. Noi am deschis.

Și iată ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun. Jirinovski nu era profet. Era observator. Privea lumea mai atent decât ceilalți. Vedea legături pe care alții nu le observau, auzea semnale pe care alții le pierdeau și avea curajul să spună cu voce tare ceea ce ceilalți tăceau.

Fiecare dintre voi poate învăța același lucru. Nu să prezică viitorul, nu. Ci să vadă prezentul. Prezentul adevărat, fără filtre, fără propagandă, fără ochelari roz. Iar când veți învăța să vedeți prezentul, viitorul nu va mai părea atât de imprevizibil.

Un om a văzut. Nu l-au ascultat. Acum îl ascultă, dar el nu mai este. Nu repetați această greșeală. Nu așteptați până când altcineva vă va spune ce să faceți. Gândiți singuri. Decideți singuri. Acționați singuri. Pentru că Jirinovski a prezis cum se va termina acest război. Dar cum se va termina povestea voastră, asta decideți doar voi.

Anatol Basarab