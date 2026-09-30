Percheziții EPPO în România și alte state europene, într-un dosar de 300 de milioane de euro: Peste un milion de telefoane făcute din piese folosite, vândute drept noi

O rețea investigată de Parchetul European ar fi vândut pe platforme online peste un milion de telefoane prezentate drept noi, deși erau asamblate din componente folosite.

Prejudiciul estimat pentru consumatorii din Uniunea Europeană este de cel puțin 300 de milioane de euro. Ancheta, denumită „Troja", a dus la peste 160 de percheziții și ridicări de probe în 19 țări, printre care și România, și la arestarea a șapte suspecți.

Din piese folosite, ambalate ca telefoane noi

Potrivit Parchetului European (EPPO), organizația suspectată ar fi asamblat telefoane din componente folosite în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Aparatele erau apoi curățate și ambalate ca produse noi, trimise în Țările de Jos și transportate în depozite din Germania.

De acolo, telefoanele ar fi fost vândute prin platforme online cumpărătorilor din întreaga Uniune Europeană. EPPO estimează că peste un milion de aparate au fost comercializate prin acest mecanism, cu un prejudiciu de cel puțin 300 de milioane de euro pentru consumatori. Parchetul nu a precizat în comunicat mărcile telefoanelor sau platformele pe care acestea au fost vândute.

Cum ar fi fost fraudată și plata TVA

Anchetatorii suspectează și o fraudă fiscală de peste 30 de milioane de euro, distinctă de prejudiciul estimat pentru cumpărători. Din 2018, firme paravan din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția ar fi folosit la vânzare un regim de TVA aplicabil, în anumite condiții, bunurilor revândute: taxa se calculează la marja comerciantului, nu la întregul preț.

În cazul telefoanelor prezentate cumpărătorilor drept noi, TVA ar fi trebuit însă calculată la prețul integral, explică EPPO. Folosirea nelegală a regimului pentru bunuri revândute ar fi sporit profiturile grupării și ar fi produs pierderi fiscale în țările în care au ajuns aparatele. Ancheta a pornit în urma unei sesizări a Oficiului European de Luptă Antifraudă, OLAF.

Peste 160 de percheziții în 19 țări, inclusiv România

La operațiunea coordonată de EPPO au participat aproximativ 1.770 de polițiști și funcționari ai autorităților fiscale și vamale. Au fost efectuate peste 160 de percheziții și ridicări de probe în 19 țări, între care România. Șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania; printre acestea se află, potrivit procurorilor, cei doi presupuși lideri ai organizației.

EPPO nu precizează câte percheziții au avut loc în România și nici dacă aici au fost identificați cumpărători ai telefoanelor vizate. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.