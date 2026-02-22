Expert american: România, a treia cea mai importantă țară din NATO. Care este motivul

România ocupă un loc strategic esențial în arhitectura de securitate a NATO, fiind considerată a treia cea mai importantă țară din Alianță, potrivit expertului american în securitate națională și politică externă James Carafano. Cu o experiență de 25 de ani în armata SUA, Carafano subliniază că poziția geografică a României și rolul său în descurajarea Rusiei fac din țara noastră un pilon al apărării pe flancul estic.

„Am spus întotdeauna asta în cel mai sincer mod, că România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Iar motivul din spatele acestei afirmații îl vedem dacă ne uităm la adevărata amenințare fizică la adresa securității, adică Rusia. România este ancora flancului estic, este chiar la Marea Neagră și, ceea ce aduce România la masă, ceea ce este mai important decât orice, sunt planurile de apărare pe care România le dezvoltă, capacitatea de a apăra România și de a proiecta putere în Marea Neagră, asta este totul. Deci vom fi acolo pentru că, prin simplul fapt al facilităților militare, al locației geografice și al importanței României, vor exista trupe americane acolo. Întotdeauna vor fi lucruri americane care intră și ies de acolo. Și vor fi și mai multe pe măsură ce aceste capacități sunt dezvoltate", a declarat James Carafano.

Expertul afirmă că, atât timp cât Statele Unite sunt concentrate pe descurajarea convențională în Europa, România va rămâne un partener-cheie. Facilitățile militare existente și planurile de dezvoltare vor menține o prezență constantă a trupelor americane în țară. Carafano a respins ideea că o relație privilegiată cu Washingtonul ar depinde de adoptarea unei orientări politice de tip MAGA în România. „Sunt o mulțime de oameni care spun: dacă îți pui un tricou MAGA și o șapcă MAGA sau construiești un hotel Trump vei obține tot ce vrei de la Donald Trump. Și sincer, lucrurile nu funcționează așa".

Potrivit expertului, cheia parteneriatului cu Statele Unite este convergența de interese. „Când președintele spune că treaba lui ca președinte al Statelor Unite este să aibă grijă de interesele Statelor Unite, dacă aduci la masă ceva care este bun pentru Statele Unite și chiar mai bine, dacă este bun pentru Statele Unite și este bine pentru tine - pentru că cele mai bune acorduri sunt acorduri în care ambele părți câștigă - președintele este implicat și este partenerul tău", a explicat Carafano.