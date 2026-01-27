Război în tabăra suveranistă: "George Simion i-a furat identitatea lui Călin Georgescu! Trădători ordinari!"
Postat la: 27.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Fostul senator Gelu Vișan lansează acuzații extrem de dure la adresa liderului AUR, George Simion, pe care îl acuză că ar fi „furat identitatea politică" a lui Călin Georgescu pentru a capitaliza electoral, în special în demersurile externe făcute în Statele Unite.
Într-o postare amplă pe Facebook, Vișan susține că George Simion și AUR „nu au nicio legătură reală" cu Călin Georgescu și cu susținerea acestuia, acuzând conducerea partidului de trădare a mișcării suveraniste.
„Așa cum am spus, George Simion și AUR nu au nici o legătură cu Călin Georgescu și cu susținerea domniei sale. George Simion și gașca sunt doar niște trădători care vor voturile lui Călin Georgescu și electoratul său", afirmă Vișan.
Una dintre acuzațiile centrale vizează deplasările recente ale liderilor AUR în Statele Unite. Vișan îl acuză pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, că ar fi mințit public în legătură cu subiectele discutate în SUA.
„Prezent în emisiunea prietenei sale Anca Alexandrescu, Dan Dungaciu a spus că NU A VORBIT NICIODATĂ în SUA despre Călin Georgescu. Mai mult, a mințit cu nerușinare spunând că situația lui Călin Georgescu NU se cunoaște de către Administrația SUA", scrie Vișan.
Fostul senator califică această afirmație drept „o minciună ordinară", pe care susține că o va demonta cu documente.
„Aceasta a fost o minciună ordinară pe care o să o demontez cu date concrete într-o postare viitoare", adaugă el.
Vișan merge mai departe și susține că, în realitate, George Simion și Dan Dungaciu nu ar fi avut întâlniri relevante în SUA și că ar fi exagerat deliberat importanța vizitei.
„De fapt, Simion și Dungaciu NU s-au întâlnit cu nimeni, cel puțin important, din Administrația Trump. Habar nu au despre ce știe și ce nu știe Administrația Trump", afirmă acesta.
Cea mai gravă acuzație formulată de Gelu Vișan este aceea că liderul AUR ar fi uzurpat statutul de victimă al lui Călin Georgescu, prezentându-se pe sine drept candidatul căruia i-au fost „anulate și fraudate" alegerile prezidențiale.
„Simion I-A FURAT IDENTITATEA lui Călin Georgescu, prezentându-se ca victima anulării și fraudării alegerilor", scrie fostul senator.
Vișan subliniază că George Simion nu a candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ci la scrutinul din 2025, pe care l-a pierdut.
„Vă aduc aminte că George Simion nu a candidat în 2024, ci în 2025, iar el și-a recunoscut înfrângerea la două ore după închiderea urnelor și a plecat la Cluj și Viena să-și ia tainul", acuză Vișan.
În sprijinul afirmațiilor sale, Gelu Vișan publică și un citat dintr-o prezentare atribuită lui George Simion în SUA, pe care o consideră dovada „furtului de identitate politică".
„El ar fi trebuit să fie președintele României, dar forțele globaliste au anulat și fraudat alegerile prezidențiale", citează Vișan.
„Nu Călin Georgescu, căruia Simion și gașca lui i-au furat identitatea, ci el, George Simion. Unde este Călin Georgescu aici? Trădători ordinari!", adaugă acesta.
În finalul mesajului, fostul senator susține că a fost atacat și etichetat drept „trădător" tocmai pentru că ar fi pus în pericol această strategie.
„Mai aveți vreun dubiu că adevărații trădători ai mișcării suveraniste sunt George Simion, Dan Dungaciu și cei care îi susțin?", întreabă Vișan.
Acesta afirmă că scopul real al conducerii AUR ar fi fost compromiterea lui Călin Georgescu și preluarea electoratului acestuia.
„Intenția lor este să facă orice pentru ca Călin Georgescu să fie condamnat și ca Simion și gașca lui să-i ia voturile", susține fostul senator, anunțând că va reveni cu noi dezvăluiri.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
România intră într-o nouă etapă economică: Semnalul lui Alexandru Nazare înainte de bugetul pe 2026
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni ca Guvernul se afla in etapa de pregatire a bugetului pentru 202 ...
-
Profesor de ASE judecă măsurile lui BoloJAF: "N-are nicio scuză să continue așa - ai luat toate măsurile fiscale și tot ai rămas în același deficit"
Profesorul de finanțe comportamentale de la Academia de Studii Economice (ASE) Adrian Mitroi afirma ca situaț ...
-
După ce s-a lăudat că gazele vor fi mai ieftine, incompetentul ministru al Energiei susține majorări de 5% după ridicarea plafonului. Experții vorbesc de 10-15% pana la finele anului
Facturile romanilor nu vor crește exponențial odata cu liberalizarea pieței de gaze, spune ministrul Energiei, Bogdan Iv ...
-
George Simion e ca și "terminat politic" - Liderul AUR a intrat în vizorul organizației evreiești B'nai B'rith care îi cere capul la Departamentul de Stat
B'nai B'rith International - cea mai veche, mai cunoscuta și mai puternica organizație evreiasca de caritate, advocacy ș ...
-
Tudor Chirilă îl face praf pe Sorin Grindeanu: „Răspândește știri false". Artistul neagă că a participat la discuțiile despre modificarea Legilor Justiției
Tudor Chirila a reacționat extrem de dur dupa ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a ironizat public și a pus sub semnul i ...
-
Paradoxul legii care restricționează cumulul pensie-salariu: Șeful SPP, direct vizat, trebuie să avizeze proiectul
Astazi a intrat, in prima lectura, pe masa Guvernului Romaniei noul proiect de Lege privind unele masuri aplicabile func ...
-
Mușcăturile Premierilor pe tema "Who's the bitch?" - Orban sare la beregata lui Ciolacu, care îl mârâise pe Bolojan după lătrăul de Grindeanu. Pe spate, madam Docuz!
Asistam la o adevarata sfașiere-n haita. Haita premierilorl, caci toti implicatii au trecut ca șefi pe la Palatul Victor ...
-
Mircea Dinescu îi atacă pe Nicușor Dan și Bolojan după ce partidul lui Simion a crescut în sondaje: "Incompetența a umflat AUR peste PSD și PNL"
Mircea Dinescu ii considera principali vinovați pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan pentru creșterea in sondaje a partidul lu ...
-
Ciolacu îl atacă pe Bolojan și-i dă la "operație"! Ciolacu: "Bolojan, tu ești doar un zapciu al austerității. Nu ai scăzut nici un deficit. Ai făcut doar o scamatorie contabilă"
Fostul premier Marcel Ciolacu lanseaza un atac de o duritate fara precedent impotriva actualului premier, Ilie Bolojan. ...
-
Lavinia Șandru (PUSL): „România a sprijinit Ucraina, dar cine a sprijinit românii din Ucraina?"
Purtatorul de cuvant al Partidului Umanist Social Liberal, Lavinia Șandru, critica ferm excluderea Romaniei din lista st ...
-
Rareș Bogdan: "Comisarii dumneavoastră tac și întreaga Comisie preferă sfidarea în locul informării!"
Europarlamentarul roman Rareș Bogdan a avut un discurs extrem de critic legat de actiunile Comieiei Europene in prvința ...
-
Acordul MercosURSULA: Agricultorii români se alătură fermierilor din mai multe țări UE la un protest masiv. Peste 10.000 de fermieri sunt așteptați la Strasbourg
Un protest de amploare are loc, marți, in fața Parlamentului European, fața de semnarea acordului comercial UE-Mercosur. ...
-
Ministrul Finanțelor anunță calendarul aprobării: "Bugetul pe 2026 în linie dreaptă!"
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni ca, impreuna cu partidele din coaliția de guvernare, a fost agrea ...
-
Miniștri și consilieri cu viziuni neo-marxist-globaliste reprezintă România la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ne costă 300.000 de euro
Romania va participa la editia din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos cu cea mai consistenta delegatie guvern ...
-
Theodor Stolojan face praf planul lui Bolojan pentru reforma din administrație: Măsuri pompieristice!
Fostul premier și președinte PNL Theodor Stolojan critica in termeni foarte duri planul premierului Ilie Bolojan de a re ...
-
Călin Popescu Tăriceanu despre programul SAFE: „Un fel de cadou otrăvit. O să le dăm la fier vechi"
Un fost premier avertizeaza asupra programului SAFE. Primim o suma fabuloasa, 16 miliarde de euro, dar este un cadou otr ...
-
Ursula von der Leyen sărbătorește acordul Mercosur cu președintele Braziliei în timp ce în Europa se ridică un mare val de proteste
Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au sarbatorit vi ...
-
Traian Băsescu îl acuză pe Trump că minte și dezvăluie planul președintelui SUA: "Dar ce mă îngrijorează?"
Fostul președinte Traian Basescu il face pe Donald Trump mincinos și explica care ar fi adevaratele intenții ale președi ...
-
Primarii PSD boicotează întâlnirea cu Ilie Bolojan: Premierul „Taie-Tot", acest propovăduitor al austerităţii
Primarii PSD din judetul Iasi nu vor participa la intalnirea cu premierul Ilie Bolojan, care va fi prezent vineri in mun ...
-
Lista miniștrilor care își ascund CV-ul. Situația e și mai gravă în Parlament: 100 de aleși nu și l-au publicat
CV-urile a circa 100 de parlamentari lipsesc de pe site-ul Legislativului, iar pe pagina Guvernului condus de Ilie Boloj ...
-
Răspunsul lui Nicușor Dan după declarațiile despre unire date de Maia Sandu. Care este calea de a fi împreună
Președintele Nicușor Dan subliniaza ca Republica Moldova ramane o prioritate a politicii externe a Romaniei și reafirma ...
-
Era normal să se intample asa fata de aberatiile lui Ilie Bolojan: Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile privind avansul economiei româneşti
Economia romaneasca a inregistrat anul trecut o crestere de 0,8%, fata de un avans de 1,3% prognozat in luna iunie a anu ...
-
Statul a virat milioane către partide. PSD și AUR, marii beneficiari - cifrele oficiale AEP
Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a publicat miercuri situația subvențiilor acordate partidelor politice de la bug ...
-
Experții internaționali au validat măsurile luate de România. Ministrul de Finanțe: "În 2026 sunt pregătiți să aderăm la OCDE"
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, s-a intalnit cu experții care evalueaza Romania in vederea aderarii la OCDE. Com ...
-
Europarlamentarul Luis Lazarus: "Ursula von der Leyen nu a avut un mandat din partea statelor membre și a Parlamentului European pentru a semna Acordul Mercosur"
Eurodeputatul Luis Lazarus afirma ca semnarea tratatului Mercosur de catre președinta Comisiei Europene nu s-a aflat pe ...
-
Fost ministru PSD al Apărării: "USR pare să aibă resurse inepuizabile de neterminați"
Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, lanseaza un atac dur la adresa USR și a lui Radu Miruța, actualul ministru al ...
-
Lavinia Șandru acuză USR: „Prin presiunea asupra Justiției se încearcă confiscarea României"
Lavinia Șandru afirma ca atacul declanșat de USR la adresa ministrului Justiției nu este un episod izolat, ci face parte ...
-
Călin Georgescu critică acordul Mercosur: "Când eu prezentam programul hrană-apă-energie unii râdeau. Fiecare cu ce poate"
Calin Georgescu s-a prezentat marți, 13 ianuarie, la secția de Poliție din Buftea, pentru a semna controlul judiciar, ma ...
-
Regimul BoloDan: Spitalele din România în epoca de gheață. Intervenții chirurgicale amânate din cauza unei avarii la instalația termică din București
Mai multe spitale din Capitala se confrunta cu probleme la incalzire, iar la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Ilies ...
-
Romania dă raportul în fața OCDE, în Franța, după cele mai recente creșteri de taxe: Nazare face o promisiune, direct din Paris
Romania da raportul in fața OCDE dupa cele mai recente creșteri de taxe, impuse și de la nivel european pentru ca țara n ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu