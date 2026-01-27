Război în tabăra suveranistă: "George Simion i-a furat identitatea lui Călin Georgescu! Trădători ordinari!"

Fostul senator Gelu Vișan lansează acuzații extrem de dure la adresa liderului AUR, George Simion, pe care îl acuză că ar fi „furat identitatea politică" a lui Călin Georgescu pentru a capitaliza electoral, în special în demersurile externe făcute în Statele Unite.

Într-o postare amplă pe Facebook, Vișan susține că George Simion și AUR „nu au nicio legătură reală" cu Călin Georgescu și cu susținerea acestuia, acuzând conducerea partidului de trădare a mișcării suveraniste.

„Așa cum am spus, George Simion și AUR nu au nici o legătură cu Călin Georgescu și cu susținerea domniei sale. George Simion și gașca sunt doar niște trădători care vor voturile lui Călin Georgescu și electoratul său", afirmă Vișan.

Una dintre acuzațiile centrale vizează deplasările recente ale liderilor AUR în Statele Unite. Vișan îl acuză pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, că ar fi mințit public în legătură cu subiectele discutate în SUA.

„Prezent în emisiunea prietenei sale Anca Alexandrescu, Dan Dungaciu a spus că NU A VORBIT NICIODATĂ în SUA despre Călin Georgescu. Mai mult, a mințit cu nerușinare spunând că situația lui Călin Georgescu NU se cunoaște de către Administrația SUA", scrie Vișan.

Fostul senator califică această afirmație drept „o minciună ordinară", pe care susține că o va demonta cu documente.

„Aceasta a fost o minciună ordinară pe care o să o demontez cu date concrete într-o postare viitoare", adaugă el.

Vișan merge mai departe și susține că, în realitate, George Simion și Dan Dungaciu nu ar fi avut întâlniri relevante în SUA și că ar fi exagerat deliberat importanța vizitei.

„De fapt, Simion și Dungaciu NU s-au întâlnit cu nimeni, cel puțin important, din Administrația Trump. Habar nu au despre ce știe și ce nu știe Administrația Trump", afirmă acesta.

Cea mai gravă acuzație formulată de Gelu Vișan este aceea că liderul AUR ar fi uzurpat statutul de victimă al lui Călin Georgescu, prezentându-se pe sine drept candidatul căruia i-au fost „anulate și fraudate" alegerile prezidențiale.

„Simion I-A FURAT IDENTITATEA lui Călin Georgescu, prezentându-se ca victima anulării și fraudării alegerilor", scrie fostul senator.

Vișan subliniază că George Simion nu a candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ci la scrutinul din 2025, pe care l-a pierdut.

„Vă aduc aminte că George Simion nu a candidat în 2024, ci în 2025, iar el și-a recunoscut înfrângerea la două ore după închiderea urnelor și a plecat la Cluj și Viena să-și ia tainul", acuză Vișan.

În sprijinul afirmațiilor sale, Gelu Vișan publică și un citat dintr-o prezentare atribuită lui George Simion în SUA, pe care o consideră dovada „furtului de identitate politică".

„El ar fi trebuit să fie președintele României, dar forțele globaliste au anulat și fraudat alegerile prezidențiale", citează Vișan.

„Nu Călin Georgescu, căruia Simion și gașca lui i-au furat identitatea, ci el, George Simion. Unde este Călin Georgescu aici? Trădători ordinari!", adaugă acesta.

În finalul mesajului, fostul senator susține că a fost atacat și etichetat drept „trădător" tocmai pentru că ar fi pus în pericol această strategie.

„Mai aveți vreun dubiu că adevărații trădători ai mișcării suveraniste sunt George Simion, Dan Dungaciu și cei care îi susțin?", întreabă Vișan.

Acesta afirmă că scopul real al conducerii AUR ar fi fost compromiterea lui Călin Georgescu și preluarea electoratului acestuia.

„Intenția lor este să facă orice pentru ca Călin Georgescu să fie condamnat și ca Simion și gașca lui să-i ia voturile", susține fostul senator, anunțând că va reveni cu noi dezvăluiri.