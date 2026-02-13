Marcel Ciolacu a fost dat de gol de cifrele INS: România a mai intrat în recesiune tehnică și pe vremea lui. Pesedistul raporta uluitoare creșteri economice false
Postat la: 13.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Institutul Național de Statistică (INS) a revizuit datele trimestriale și arată acum că România a traversat o recesiune tehnică încă din prima jumătate a anului 2024, potrivit comunicatului publicat vineri, 13 februarie. Datele semnal inițiale, care indicau creșteri de +0,5% și +0,1% în primele două trimestre din 2024, au fost corectate - în varianta semidefinitivă INS raportează scăderi de -0,4% în primul trimestru și -0,4% în al doilea, față de trimestrele precedente.
Revizuirea seriei trimestriale se face pe măsură ce Institutul primește informații suplimentare din economie; datele definitive vor apărea, de regulă, în circa doi ani. Mențiunea aruncă lumină asupra evoluției economice din 2024, perioadă în care Guvernul era condus de Marcel Ciolacu (PSD).
Datele publicate vineri confirmă, de asemenea, intrarea în recesiune tehnică la finalul anului 2025. Produsul Intern Brut ajustat sezonier a înregistrat o scădere de 1,9% în trimestrul IV 2025 față de trimestrul precedent. „În trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a scăzut cu 1,9%", arată datele INS. Aceasta urmează unui recul de 0,2% în trimestrul III 2025, astfel încât cei doi ultimi ani consemnează perioade consecutive de contracție trimestrială.
INS oferă și cifre concrete pentru trimestrele recent comunicate: Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2025, în serie ajustată sezonier, a fost de 486,793 miliarde lei la prețuri curente - în termeni reali, acesta a scăzut cu 0,2% față de trimestrul anterior și a crescut cu 1,5% față de trimestrul III 2024. Pe serie brută, PIB-ul din trimestrul IV 2025 a fost cu 0,1% peste aceeași perioadă din 2024, iar pentru întregul an 2025 produsul intern brut a înregistrat o creștere anuală de 0,6%.
Recalculările au condus la ajustări și pentru trimestrele anterioare: rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,1% la 99,4%; cele ale trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, de la 101,1% la 101,0%; iar cele ale trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, de la 99,8% la 99,9%. INS precizează că seriile ajustate sezonier sunt recalculate trimestrial, în conformitate cu practica europeană.
Instituția amintește definiția utilizată pentru a caracteriza contracția economică pe termen scurt: recesiunea tehnică este definită prin scăderea indicatorului PIB ajustat sezonier pe parcursul a două trimestre consecutive, față de perioadele imediat anterioare. Datele revizuite urmează să fie incluse în publicațiile oficiale ale INS, iar autoritățile și analiștii vor utiliza aceste cifre pentru evaluările macroeconomice și pentru deciziile de politică economică.
