Ungurimea se revoltă împotriva lui Bolojan în vreme ce românii tac și îndură toate măsurile asasinului economic de la Palatul Victoria

Primarii municipiilor Miercurea Ciuc, Gheorgheni şi Odorheiu Secuiesc anunţă că au depus, luni, la Cancelaria premierului Ilie Bolojan, petiţii şi liste cu peste 10.000 de semnături din partea locuitorilor care cer reducerea taxelor si impozitelor. Edilii cer oficial să aibă voie să reducă taxele și impozitele locale majorate la ordinul guvernului.

"Primarii a trei municipii din judeţul Harghita - Miercurea-Ciuc, Gheorgheni şi Odorheiu Secuiesc - au predat astăzi, la Bucureşti, la Cancelaria Prim-Ministrului liste cu peste 10.000 de semnături de susţinere a unor petiţii, prin care s-a solicitat să fie creat cadrul legal care să permită autorităţilor locale reducerea taxelor încă din acest an", se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, de Primăria Miercurea Ciuc.

Astfel, la iniţiativa Primăriei Miercurea-Ciuc, peste 5.000 de locuitori ai municipiului reşedinţă de judeţ au semnat petiţia prin care îi solicită premierului Ilie Bolojan ca, înainte de adoptarea bugetului de stat pentru anul 2026, să asigure o posibilitate legală prin care să li se permită administraţiilor locale reducerea taxelor locale chiar în cursul acestui an. Totodată, semnatarii cer reintroducerea facilităţilor fiscale acordate anterior persoanelor cu dizabilităţi.

Potrivit sursei citate, la această iniţiativă s-au alăturat şi municipiile Gheorgheni şi Odorheiu Secuiesc, fiecare lansând propriile petiţii. Poziţia comună a celor trei localităţi din judeţul Harghita este că trebuie asigurat un cadru juridic care să permită comunităţilor locale adoptarea unor decizii favorabile cetăţenilor. Listele cu semnăturile colectate au fost predate, luni, personal la Cancelaria Prim-Ministrului de către Korodi Attila, Nagy Zoltán şi Szakács-Paál István.

"Cele peste 10.000 de semnături transmit un mesaj clar: locuitorii judeţului Harghita solicită o soluţie legală pentru reducerea taxelor şi reintroducerea facilităţilor fiscale acordate anterior persoanelor cu dizabilităţi", scrie în comunicat.

Primăria municipiului Miercurea Ciuc a lansat, în 3 februarie, o petiţie prin care îi solicită premierului Ilie Bolojan modificarea legii astfel încât autorităţile locale să poată reduce taxele şi impozitele locale din acest an, iar facilităţile pentru persoanele cu handicap să fie alocate din nou. Municipalitatea vrea ca aceste modificări să fie adoptate înainte de votul privind legea bugetului de stat şi aştepta semnături de susţinere din partea tuturor cetăţenilor, nu doar de la cei care locuiesc în Miercurea Ciuc.