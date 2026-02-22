Gigantul JPMorgan recunoaște că l-a lăsat fără conturi pe Donald Trump, imediat după asaltul de la Capitoliu

JPMorgan Chase i-a informat pe preşedintele Donald Trump şi pe conducătorii companiei sale din domeniul ospitalităţii, în februarie 2021, că le va închide conturile la bancă, potrivit unor documente noi publicate vineri, ca parte a unui proces de 5 miliarde de dolari intentat de Trump împotriva băncii şi a directorului executiv Jamie Dimon.

„În februarie 2021, JPMorgan a informat reclamanţii că anumite conturi deschise la CB şi PB ale JPMorgan vor fi închise", a scris fostul director administrativ al JPMorgan, Dan Wilkening, în documentul depus la tribunal. „PB" şi „CB" reprezintă banca privată şi banca comercială ale JPMorgan.

Mai multe companii au rupt legăturile cu Trump după atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA de către susţinătorii săi, inclusiv două firme de avocatură care îl reprezentau pe el şi pe Trump Organization, precum şi PGA of America, care a retras clubului lui Trump din Bedminster, New Jersey, dreptul de a găzdui Campionatul PGA 2022.

Banca nu a menţionat niciun motiv specific pentru închiderea conturilor în scrisorile din 19 februarie 2021 adresate lui Trump şi Trump Organization. Într-una dintre scrisori, banca a afirmat că, uneori, poate „stabili că interesele unui client nu mai sunt servite de menţinerea unei relaţii cu J.P. Morgan Private Bank".

Un purtător de cuvânt al JPMorgan nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii, la fel ca şi avocaţii băncii de la Jones Day. Banca a declarat anterior că procesul intentat de Trump este nefondat. Un purtător de cuvânt al echipei juridice a lui Trump a declarat că divulgarea scrisorilor este „o concesie devastatoare care dovedeşte întreaga afirmaţie a preşedintelui Trump".

Banca „a recunoscut că a întrerupt în mod ilegal şi intenţionat relaţiile bancare cu preşedintele Trump, familia sa şi afacerile sale, provocând prejudicii financiare copleşitoare", a declarat purtătorul de cuvânt al echipei juridice a lui Trump, care a acuzat JPMorgan, cea mai mare bancă din SUA, că şi-a încălcat propriile politici, izolându-l pentru a profita de „valul politic".

Scrisorile de închidere a contului au fost depuse vineri ca parte a unei moţiuni, JPMorgan încercând să transfere procesul lui Trump de la tribunalul federal din Miami la cel din New York. „Legăturile copleşitoare pe care această dispută le are cu New Yorkul întăresc acest rezultat", a declarat banca în moţiunea sa.