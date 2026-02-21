Fost șef de la Blackrock declara ca vaccinurile ARNm anti-Covid au fost create ca sa rezolve problema pensiilor nesutenabile ale generatiei boomers VIDEO

Fostul manager de portofoliu al BlackRock, Ed Dowd, a lansat o bombă care e pe cale de a se transforma intr-un super-scandal international.

Dowd susține că vaccinurile anti-COVID de tip ARN mesager „au fost concepute pentru a rezolva problema pensiilor generației baby boomers (cei nascuti intre 1946-1964) și pentru a aduce în loc 10-15 milioane de tineri, în majoritate bărbați, ca populație de înlocuire".

Fostul șef de la Blackrock sustine ca a vazut documentele legate de acest fapt și adaugă: „Dacă aș fi vrut să rezolv o problemă legată de datorii și să stimulez economia, aș fi făcut exact ceea ce s-a întâmplat".

Această teorie leagă preocupările legate de depopulare, resetarea economică, migrația în masă și efectele secundare ale vaccinurilor într-o poveste înfiorătoare despre rezolvarea problemelor legate de pensii și datorii nesustenabile.

Practic, Ed Dowd sustine ca problema pensiilor generatiei boomers ar fi fost nesustenabila, nu ar fi avut de unde sa se scoata atatia bani, asa ca s-a produs o depopulare mascata prin "eliminarea" a 10-15 milioane de "pensionari inutili", iar in locul lor s-au bagat la munca tineri, in special barbati.