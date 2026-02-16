Ipocrizie maxima și turbo-tupeu: Laura Vicol atacă guvernul, din vacanță în Austria: "Ați alungat românii din propria lor economie"

Avocata Laura Vicol atacă Coaliția de guvernare și spune că măsurile de austeritate reprezintă un abuz față de românii care muncesc. Vicol e de părere că măsurile de austeritate nu au salvat nimic și că o vacanță în România s-a transformat în lux.

Numai că Vicol, până la scandalul Nordis, facea și parte din PSD si din Coaliție, cata vreme a fost in politică a tacut mâlc. Interesant e ca ea a transmis mesajul dintr-o vacanță în Austria, unde spune că a plătit pentru o săptămână "cât costă un weekend în Poiana Brașov". Vicol si cu sotul ei Ciorbă sunt acuzati ca au furat banii pe baza unei escrocherii cu apartamente in complexul Nordis, afacere aflata sub ancheta. In esenta, Vicol are dreptate, problema e ca nu e ea cea indreptatita sa dea lectii:

„Mesaj pentru scârbele care guvernează! Voi nu conduceți țara, o STOARCEȚI! Sub pretextul „austerității", și al mesajului penibil "lasă că o să fie bine mai târziu", ați distrus mii de comercianți, ați aruncat prețurile în aer și ați alungat românii din propria lor economie", a scris luni, 16 februarie, Laura Vicol pe Facebook. Vicol continuă mesajul acuzând guvernul că i-a sufocat cu taxe pe românii care muncesc.

„Austeritatea voastră nu este politică economică, este abuz, este incompetență, este dispreț față de oamenii care muncesc, față de comercianții pe care i-ați sufocat cu taxe și controale până i-ați obligat să ridice prețurile, iar acum vă mirați ipocrit că stațiunile României sunt goale și că românii pleacă. Pe tot ce puneți mâna se alege praful! Numai de voi nu, bine că vă lamentați în așa zise ședințe de ochii fraierilor și pe urmă vă luați limbile în gură. Eufemistic vorbind... sau nu", adaugă Vicol.

Din Austria, Laura Vicol mai acuză că guvernanții au transformat vacanța în România într-un lux. "Ați făcut din turism o ruletă rusească, ați gonit românii peste graniță și acum vă plângeți că nu mai vin bani. Austeritatea voastră nu a salvat nimic, a distrus și încă distruge. Iar nota de plată o plătesc familiile, copiii și antreprenorii români. Nu voi. Hai sictir. Din Austria, unde am plătit pentru o săptămână cât costă un weekend în Poiana Brașov", a mai scris avocata Laura Vicol.