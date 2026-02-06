Congresul PUSL deschide un nou proiect național: este inițiată Alianța Binelui Comun

Congresul Național al Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), desfășurat vineri, 6 februarie, la Ploiești, a reunit sute de delegați din toate regiunile țării și a marcat un moment definitoriu pentru direcția politică a partidului, prin inițierea Alianței Binelui Comun, o amplă mișcare națională dedicată apărării interesului public și combaterii abuzurilor de putere.

Pe lângă lansarea acestui proiect de anvergură, congresul a avut ca punct central alegerea noilor structuri de conducere ale PUSL, prin votul largii majorități a delegaților. Astfel, Codruț Sereș, fost ministru al Economiei și senator, a fost ales secretar general al partidului, Grațiela Gavrilescu, deputat PUSL, a fost desemnată președinte al Biroului Executiv, Maria Grapini, europarlamentar, a fost aleasă președinte al Biroului Permanent Național, Lorena Iordache a devenit președinte al Forumului Umanist, iar Lavinia Șandru a fost aleasă președinte al Biroului Central pentru Strategie și Comunicare.

Prin această formulă de conducere, PUSL își reconfirmă statutul de singur partid din România cu o structură colegială de decizie, în care se regăsesc europarlamentari, parlamentari și foști miniștri, iar hotărârile sunt adoptate prin consens, nu prin impunere.

Un alt moment-cheie al congresului a fost adoptarea, în unanimitate, a unei rezoluții politice prin care sunt puse bazele Alianței Binelui Comun, definită drept o Forță a Binelui pentru România. Inițiativa este concepută ca o mișcare națională deschisă, care își propune să reunească, pe baze egale, cetățeni activi și profesioniști, personalități reputate din domenii esențiale - cultură, sănătate, educație și cercetare -, specialiști din administrație și economie, organizații și asociații civice, sindicate, patronate și mișcări politice care aderă transparent la un set de valori și principii fundamentale.

Potrivit rezoluției adoptate, principiile fundamentale ale Alianței Binelui Comun sunt stoparea abuzurilor de putere împotriva cetățenilor României, indiferent dacă acestea provin din administrație, sistemul de sănătate, educație sau din zona politică, susținerea concretă și prioritară a clasei de mijloc - considerată element esențial pentru prosperitatea României și pentru coeziunea socială - și promovarea identității naționale, cu respect pentru istorie și responsabilitate față de viitor.

Totodată, PUSL reafirmă poziționarea clară a României ca membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, partener strategic al Statelor Unite și membru esențial al NATO, subliniind că interesele naționale trebuie promovate cu inteligență, rigoare și mândrie, fără populism și fără excese demagogice.

Prin inițierea Alianței Binelui Comun și prin deciziile politice adoptate la Congresul Național, PUSL își reafirmă angajamentul pentru apărarea intereselor fundamentale ale României, pentru refacerea coeziunii sociale și pentru identificarea și aplicarea unor soluții economice concrete, într-un demers construit pe valori asumate, sub deviza Demnitate, Onoare și Curaj.