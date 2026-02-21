Interviul-bombă al lui Tucker Carlson cu ambasadorul SUA in Israel provoacă un scandal monstru: "Evrei au dreptul biblic la tot pământul din Orientul Mijlociu!"
Postat la: 21.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Interviul lui Tucker Carlson cu ambasadorul în Israel, Mike Huckabee, a fost difuzat. În această conversație se regăsesc câteva "bombe" care vor detona spatiul public și vor produce un scandal monstru. Niciuna dintre ele nu îl prezintă pe Huckabee într-o lumină favorabilă. Reamintim ca dupa ce a luat acest interviu, echipa lui Tucker Carlson - in frunte cu acesta - a fost retinuta pe aeroport și interogata de fortele politienesti:
1. Când Tucker l-a întrebat pe Huckabee despre genocidul din Gaza, fostul guvernator al statului Arkansas a răspuns că liderii Hamas și orice persoană afiliată Hamas merită să moară. Când Tucker l-a întrebat dacă acest lucru se aplică și adolescenților, Huckabee nu a ezitat să răspundă afirmativ. Ambasadorul a justificat uciderea adolescenților din Gaza.
2. Tucker l-a întrebat pe Huckabee despre dreptul Israelului asupra teritoriului palestinian. La fel ca în interviul cu Ted Cruz, Huckabee a invocat Biblia pentru a justifica dreptul Israelului asupra teritoriului. Când Tucker l-a întrebat despre genealogia/strămoșii oamenilor din regiune, acesta a subliniat că niciunul dintre ei nu își poate urmări strămoșii până în Israel. Asta îl include și pe Benjamin Netanyahu. Toți oamenii provin din Europa. Când Huckabee a fost pus la colț în această privință, el a susținut că nu înțelege ce îl întreabă Tucker. Asta nu l-a împiedicat pe Huckabee să-i spună fostului prezentator de la Fox News, când a venit vorba despre furtul teritoriului palestinian de către Israel: „Ar fi bine dacă ar lua totul".
3. Huckabee a înfuriat oamenii din propriul său birou când s-a întâlnit cu Jonathan Pollard. Pentru cei care nu-și amintesc, Pollard a trădat America livrând secrete de stat Israelului. Pollard a fost închis timp de ani de zile. Înainte de eliberarea sa, Huckabee a militat pentru eliberarea sa în 2011. Huckabee a încercat să treacă cu vederea totul. A spus că a fost o simplă întâlnire. A spus că s-a salutat și atât. Era clar că nu avea niciun pic de rușine. I-a spus lui Tucker că nu regretă că a acceptat întâlnirea.
4. Când cei doi au ajuns în sfârșit la Jeffrey Epstein, a fost o bombă. Huckabee a susținut că nu era la curent cu ce se întâmplă. Ceea ce înseamnă că nu vrea să știe. Este evident de ce nu vrea să știe. Când Tucker a menționat numele lui Epstein, el s-a agitat când i-a arătat toate legăturile acestuia cu Mossad și Israel. A încercat să-l manipuleze pe Tucker spunându-i că nu asta arată dosarele. Ciudat, credeam că Huckabee nu era la curent cu ultimele evoluții legate de Epstein.
5. Interviul in sine arata ceea ce era de asteptat, anume ca SUA este condusă în realitate de Israel si de magnatii sionismului, nu invers, numai ca cetatenii americani nu stiu acest lucru, ei isi inchipuie inca faptul ca America este marele hegemon si ca de la Washington de la Casa Albă se iau principalele decizii. Huckabee arata ca de fapt este pe dos!
