Șapte consecințe ale războiului dintre SUA și Iran: conflictul este iminent, e o chestiune de zile
Postat la: 22.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
SUA a adunat o flotă semnificativă în Marea Arabiei, Golful Persic, Marea Roșie și Golful Oman. Aceste forțe aproape că înconjoară Peninsula Arabică. Cele mai mari nave de război din lume sunt echipate cu rachete cu rază medie de acțiune, cele mai rapide avioane de vânătoare F-35 și peste cinci mii de pușcași marini. Iranul a amenințat că va lansa rachete asupra bazelor americane din Peninsula Arabică, provocând anxietate în rândul statelor vecine.
Întreaga desfășurare militară are ca scop descurajarea cererilor Iranului în negocierile din Elveția sau face parte dintr-un plan de a viza instalațiile militare iraniene. Aliații arabi au avertizat Washingtonul cu privire la potențialele consecințe dezastruoase, chiar dacă Pentagonul a clarificat partenerilor că vor fi atacate doar ținte aparținând Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran și Basij, o forță paramilitară sub controlul IRGC - inclusiv rachete balistice și baze de lansare, precum și baze legate de programul nuclear al Iranului.
În primul scenariu, soldații de carieră s-ar putea simți demoralizați, deoarece misiunea lor principală este de a ataca și de a lupta împotriva inamicului real. Dacă atacul american eșuează, Trump ar putea pierde alegerile de la jumătatea mandatului. Analiștii iau în considerare toate situațiile posibile. Următoarele secțiuni vor descrie opt scenarii care ar putea rezulta din conflictul dintre SUA și Iran, fiecare prezentând diferite rezultate sau evoluții potențiale.
La reuniunea Consiliului de Pace, Trump a dat Teheranului un ultimatum de două săptămâni pentru a-și reconsidera planul nuclear. Toate privirile sunt îndreptate către reuniunea programată pentru 2 martie 2026 a Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena. Acolo vor fi analizate datele de supraveghere nucleară și, dacă vor rămâne incertitudini, agenția ar putea solicita Consiliului de Securitate al ONU să ia măsuri. Experții vor solicita, de asemenea, acces imediat la instalațiile nucleare.
Care este legătura între această reuniune și posibilitatea unui atac american asupra Iranului? Anul trecut, pe 12 iunie 2025, Consiliul Guvernatorilor AIEA a declarat oficial că Iranul nu respectă Tratatul ONU privind interzicerea armelor nucleare. A doua zi, după publicarea raportului, armata americană a lansat atacuri asupra instalațiilor nucleare iraniene în perioada 13-24 iunie 2025.
Aceste atacuri au provocat daune semnificative infrastructurii nucleare a Iranului, inclusiv instalațiilor din Fordow, Natanz și Isfahan. Surse vieneze afirmă că rezoluția actualului consiliu va fi similară cu cea din iunie anul trecut, o decizie care a precedat atacul. Anul trecut, primul care a atacat Iranul a fost Israelul, urmat de SUA. De data aceasta, atât Iranul, cât și SUA recunosc că lucrează la o soluție diplomatică pentru a rezolva tensiunile și a limita atacurile distructive.
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a amenințat Teheranul că armata sa este gata să lanseze cel mai puternic atac din istorie. Merită menționat că, la ultima represiune iraniană, scutul de apărare al Israelului, Iron Dome, s-a dovedit a nu fi invincibil.
Dacă, totuși, negocierile eșuează și președintele Donald Trump decide să ordone un atac, care ar fi rezultatele posibile?
1. O operațiune de tip Maduro pentru a elimina liderii militari și politici ar fi cea mai puțin dăunătoare pentru țările din Orientul Mijlociu afectate de conflicte. Soluția ar putea fi câștigătoare doar pentru a transmite mesaje victorioase prin intermediul mass-media occidentale. Se știe că generalii sunt dublați sau triplați. Unul cade, alți doi din echipa de rezervă se ridică. În ceea ce privește sistemul politic, acesta este organizat sub tutela juristului islamic, o structură care include Adunarea Experților, Liderul Suprem și puterea executivă, legislativă (Adunarea Consultativă Islamică și Consiliul Gardienilor) și judiciară.
În plus, în cadrul acestui sistem funcționează Consiliul de Discernământ al Oportunităților, Consiliul Suprem de Securitate Națională, Consiliul Suprem al Revoluției Culturale, Consiliul Suprem al Spațiului Cibernetic și Consiliile Locale ale Iranului. Liderul Suprem este comandantul suprem al forțelor armate. Practic, în cazul dispariției ayatollahului, există forțe suficiente pentru a prelua controlul politic și administrativ. În plus, armata este multicefală, coordonată de entități ascunse. În concluzie, operațiunea Blitz-krieg este preferabilă pentru lumea occidentală. Aceasta ar provoca cele mai puține distrugeri și victime umane.
2. Al doilea scenariu luat în considerare este o descindere a Delta Force asupra unei părți a conducerii statului iranian, dar regimul supraviețuiește și își înmoaie politica în domeniul armamentului, încetează să mai lovească oponenții și deschide dialogul cu nemulțumiții din Teheran. Trebuie știut că Iranul are una dintre cele mai puternice armate din lume, 500.000 de agenți și alți 200.000 de rezerviști, plus ajutorul declarat al Chinei și Rusiei. Are o suprafață de două ori mai mare decât Franța și Germania la un loc. Iranul are cea mai veche civilizație din lume și primul cod de legi - Codul lui Hamurabi. Acest scenariu este mai degrabă o dorință.
Organizarea unei lovituri de stat de către armată, cu sprijinul serviciilor secrete americane și israeliene, având în vedere anchilozarea de aproape cincizeci de ani a sistemului politic condus de liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 80 de ani, extrem de dictatorial, încăpățânat și intransigent.
Stimularea de către factorul extern a disputelor interne între facțiunile din armată și incitarea la un război civil, precum cel trăit de Siria, Yemen și Libia. Americanii sunt mari specialiști în organizarea conflictelor din care se retrag rapid și se retrag în farul apărării democrației. Într-un astfel de scenariu, există și riscul unor conflicte etnice cu azerii, kurzii, balucitele și alte minorități care caută dreptul la autodeterminare.
Iranul ripostează prin amplasarea de mine în Golf. Specialiștii militari calculează o astfel de pânză de păianjen, care ar putea zădărnici marșul crucișătoarelor americane. Iranul a întreprins astfel de acțiuni și pe rutele maritime în timpul războiului irakiano-iranian din 1980-1988.
Închiderea de către autoritățile iraniene a strâmtorii Hormuz dintre Iran și Oman ar duce la creșterea prețurilor petrolului pe toate bursele din lume. Aproximativ 20% din exporturile globale de gaz natural lichefiat (GNL) și între 20-25% din petrol și produse petroliere trec prin acest strâmtor în fiecare an. Strâmtoarea nu a fost niciodată închisă din 1980, până săptămâna trecută, când, în timpul negocierilor de la Geneva cu americanii, a fost închisă pentru câteva ore, invocând reparații tehnice.
Atacul american pe teren, susținut de escadroanele de vânătoare israeliene, ar fi un câștig de scurtă durată. O blocare a trecerii, indiferent de motive, ar aprinde scena politică de la Washington, ceea ce ar fi nedorit pentru republicanii lui Trump, care se vor confrunta cu alegeri parțiale în toamnă.
Cel mai dezastruos scenariu ar fi ca președintele Trump, după ce a desfășurat o adevărată armadă în mările din jurul Iranului, să ordone atacul într-un moment paroxistic, indiferent de repercusiunile imprevizibile și potențial dăunătoare asupra sa și asupra Statelor Unite. În acest scenariu, republicanii lui Donald Trump ar pierde alegerile parțiale și ar deschide calea liberă către suspendarea sa prin voturile majoritare din Camera Reprezentanților și Senat.
Marius Ghilezan
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mișcare neașteptată pe bursa americană după ce tarifele lui Trump au fost anulate. Ce s-a întâmplat cu prețul acțiunilor
Decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula tarifele comerciale extinse impuse de președintele Donald Trump a dat ...
-
Gazele din Alaska ar putea intra pe mâna rușilor - Asociere cu un apropiat al lui Donald Trump
Finantatorul texan Gentry Beach, care are legaturi cu familia presedintelui american Donald Trump, a semnat toamna trecu ...
-
Planul uriaș pus în mișcare de Donald Trump, după Consiliul Păcii: Americanii se înșurubează serios în Orientul Mijlociu și vor controla regiunea
Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, ca tarile au contribuit dej ...
-
SUA vrea să atace Iranul în weekendul viitor: "Trump așteaptă terminarea Olimpiadei de iarnă, așa cum a facut si Putin cu patru ani in urmă"
Armata SUA este pregatita sa atace Iranul inca din acest weekend, desi presedintele Donald Trump nu a luat inca o decizi ...
-
Giorgia Meloni nu mai merge la Washington, la Consiliul pentru Pace al lui Trump, îl trimite în schimb pe ministrul de Externe
Italia va participa la reuniunea organizata de președintele american in calitate de observator, asemenea Romaniei și Com ...
-
Alegeri, referendum și pace forțată: Cele 5 mari probleme ale unui plan care ar putea prelungi războiul din Ucraina
Presiunile externe pentru organizarea rapida a unor alegeri in Ucraina readeschid o dezbatere exploziva la Kiev: poate o ...
-
Negocieri sub amenințarea forței: Donald Trump intră în jocul nuclear cu Iranul. Anunțul președintelui american
Președinntele SUA, Donald Trump, a declarat ca va avea un rol „indirect" in negocierile cruciale dintre ...
-
Sefa AfD către Zelenski: "Ești un clovn jalnic și un cerșetor. Cum îndrăznești să ceri ceva din nou?"
Alice Weidel, șefa partidul suveranist din Germania - AfD - a avut un discurs acid la adresa lui Volodimir Zelenki, pe c ...
-
Israelul își anexează de facto Cisiordania motivând că își consolidează controlul împotriva terorismului
Cabinetul israelian a aprobat duminica noi masuri pentru a intari controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate si pe ...
-
Cum au decis Trump și Netanyahu să folosească China pentru a pune presiune pe Iran. Teheranul, împins să facă mai multe concesii
Președintele Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, in timpul intalnirii lor de miercuri, de ...
-
Doctrina Donroe expusă de Marco Rubio la Munchen: America și Europa trebuie să remodeleze împreună ordinea globală, dar Europa trebuie să se apere singură
La Conferința de Securitate de la München, liderii europeni și americani discuta de vineri pana duminica despre vii ...
-
Zelenski se revoltă împotriva americanilor după ce a fost presat să cedeze în fața rușilor: SUA cer prea des concesii Ucrainei
Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat sambata speranta ca discutiile de pace mediate de americani sapt ...
-
Cu cinci arabi israelieni împușcați mortal în 12 ore, șeful poliției avertizează că țara se află în „stare de urgență națională"
Cinci barbați au fost uciși in decurs de 12 ore, intre miercuri seara și joi dimineața, printre ei numarandu-se un șeic ...
-
Scandal uriaș în Franța: „Israelul este inamicul comun al omenirii"
O asociatie de juristi a anuntat joi ca sesizeaza justitia cu privire la "difuzare de informatii false", in urma unor de ...
-
Negocieri secrete Rusia-SUA pentru războiul din Ucraina: Moscova revine în forță lângă puterile mondiale
Kremlinul a pregatit un memorandum cu propuneri pentru un parteneriat economic cu Statele Unite, a scris Bloomberg, cita ...
-
Macron out! Noul binom forte din Europa este Gemania - Italia. Franța este sărită din schemă
De la acorduri comerciale la automobile, sefa guvernului italian Giorgia Meloni si cancelarul german Friedrich Merz isi ...
-
Se intră în Faza a Doua a planului stabilit de Donald Trump: Cea mai mare țară musulmană intră în Consiliul de Pace și trimite 8000 de soldați în Fâșia Gaza
Indonezia, cea mai mare țara musulmana, afirma ca pregatește pana la 8.000 de soldați pentru a fi trimiși in Gaza, fiind ...
-
Americanii intervin în zona de influență rusă: proiect strategic de mare amploare pe sub ochii lui Vladimir Putin
Vicepreședintele SUA J.D. Vance a semnat un acord cu autoritațile armene din Erevan (Armenia) privind cooperarea in dome ...
-
Israelul vrea neapărat război cu Iranul: A avertizat SUA că va ataca independent obiectivele considerate "amenințare existențială"
Israelul avertizeaza Statele Unite ca este pregatit sa lanseze singur un atac asupra obiectivelor programului balistic i ...
-
Analiza militară a regiunii arată că americanii și israelienii se pregătesc de un atac complex si de lungă durată asupra Iranului
Statele Unite, impreuna cu Israelul, planifica o campanie militara pe termen lung impotriva Iranului, bazandu-se pe pres ...
-
Speculațiile despre sănătatea lui Trump sunt la cote maxime: Experții au dat verdictul real
La mai mult de un an de la preluarea celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, speculațiile despre starea de sanata ...
-
Operațiune secretă: Rusia a trimis Iranului 5 tone de dolari cash cu trenul și vaporul, după sancțiunile impuse de Trump
Rusia a livrat in secret aproximativ 2,5 miliarde de dolari in numerar catre Iran in 2018, pentru a susține regimul de l ...
-
Statele Unite acuză China că vrea să-i egaleze arsenalul nuclear şi că a efectuat teste secrete
Statele Unite au acuzat vineri China de o „acumulare masiva si deliberata" de arme nucleare si de urmarirea obtine ...
-
Simularea militară care arată că NATO nu ar face față unei invazii rusești într-o țară membră. SUA nu ar respecta Articolul 5 din tratat
O simulare militara realizata de publicația germana Die Welt și Centrul german pentru jocuri de razboi al Universitații ...
-
Comandoul sinucigaş format din femei care conduce ofensiva armată din Balucistan. Ce este Brigada Majeed?
Armata de Eliberare din Balucistan (BLA) si-a plasat "comandoul sinucigas feminin" in centrul strategiei sale armate, co ...
-
Expirarea tratatului de dezarmare nucleară dintre SUA și Rusia, „moment grav" pentru pacea și securitatea globale, avertizează șeful ONU
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat ca expirarea New START, ultimul tratat de dezarmare nucleara ram ...
-
Trump lansează amenințări dure la adresa Iranului: "Ayatollahul Ali Khamenei ar trebui să fie foarte îngrijorat"
Iranul a declarat miercuri ca negocierile cu SUA vor continua vineri in Oman, in schimb președintele Trump a avertizat l ...
-
Se pregătește o măsură care va produce cutremur în Europa: Se naște un lider pe sistem american și se elimină dreptul de veto
Liderii PPE, cea mai mare și mai puternica familie politica din Europa, propun o serie de masuri care ar genera un adeva ...
-
Colonel britanic, avertisment exploziv: Putin rămâne fără soldați și intră în faza finală a războiului
Dupa aproape patru ani de lupte și pierderi uriașe, armata rusa da semne clare de epuizare. Fostul colonel britanic, Ham ...
-
Donald Trump: "Acordul privind Groenlanda este aproape finalizat. Va fi avantajos pentru toată lumea"
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca negocierile privind un acord-cadru referitor la Groenlanda sunt ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu