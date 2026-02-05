Ce-a mai gândit Bolojan: "Vom renunța la plafonarea prețurilor la gaze. Vom avea un preț administrat pentru consumatorii casnici și pentru agentul termic"

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri o serie de măsuri care vor fi aprobate în următoarele ședințe de Guvern, printre care și înlocuirea prețului plafonat la gazele naturale cu un preț administrat de la producător până la consumatorul final, dar și la CET-uri.

Premierul a explicat că vrea să protejeze cetățenii de o nouă creștere a inflației. Împreună cu echipa guvernamentală, inclusiv specialiști din Ministerul Energiei, a fost concepută o perioadă de tranziție în care se va renunța la plafonarea prețului la gaze, dar prețurile vor fi administrate pe întregul lanț - de la producție până la consumatorii casnici și centralele de producere a agentului termic.

„Plafonarea prețului la gaz: Trebuie să facem pași pentru a o elimina, dar trebuie să protejăm și cetățenii de posibilul puseu de inflație, care ar putea să apară pe fondul creșterii necontrolate a prețului la gaz. De asemenea, fiind un an greu, este normal să luăm aceste măsuri, având în vedere că din 2027, România va avea un avantaj important în sensul în care vom avea resurse suplimentare de gaz în Marea Neagră, ceea ce ar trebui să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea, iarna, când avem ger.

În 2027, când vom avea această supraproducție de gaz, ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea. Propunem ca între 1 aprilie 2026 - și 31 martie 2027 să existe o perioadă tranzitorie cu un preț ca nu va mai fi plafonat, ci va fi administrat pentru consumatorii casnici. Vom reglementa prețul pentru consumatorii casnici pe tot lanțul, de la producător la transportatori, la distribuitori și la furnizori. Prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului și nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor.

Prețul la gaz va fi administrat pentru toți consumatorii casnici și pentru toate CET-urile pentru cantitatea utilizată pentru generarea energiei termice. Pentru celelalte activități nu va mai exista plafon. Dar, așa cum sunt datele, majoritatea consumatorilor din economie achiziționează gaze la prețuri sub plafon. Așa protejăm populația și eliminăm problemele din anii trecuți când schemele de plafonare au făcute de așa natură încât au permis unor traderi, furnizori, să determine creșterea prețului, iar statul a trebuit să plătească diferențele de preț și avem și astăzi restanțe", a spus premierul Ilie Bolojan.