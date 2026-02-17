Înfrângere monumentală pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu în interiorul PNL
Postat la: 17.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
In sedinta de la Vila Lac, liderul PNL, Ilie Bolojan și liderul PNL București, Ciprian Ciucu, au încercat mazilirea conducerilor de la Sectoarele 2, 3, 4 și 5, dar partidul s-a opus. Liderii de filiale vizați au depus o plângere la Comisia de Arbitraj din PNL care a dat o lovitură de baros pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu.
Comisia de Arbitraj din PNL a respins solicitările lui Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, iar în schimb au admis solicitările făcute de liderii PNL de la sectoare privitoare la tentativa de demitere. Pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu este o lovitură de mari proporții și arată scindarea puternică care există în interiorul PNL. Tabăra anti-Bolojan câștigă teren și blochează deciziile liderului partidului, care se mai bazează doar pe o majoritate conjuncturală.
Ilie Bolojan a pierdut votul intern din conducerea PNL privind demiterea ultimelor 10 filiale ale partidului „ca rezultate în alegeri", potrivit unor surse politice. Pentru ca măsura să fie adoptată, era nevoie de o majoritate de două treimi, respectiv 37 de voturi, însă propunerea a întrunit doar 34 de voturi „pentru", fiind înregistrate 9 abțineri și 7 voturi „împotrivă". Conform statutului PNL, demiterea filialelor poate fi decisă doar cu votul a două treimi din conducerea partidului, prag care nu a fost atins.
