Dezvăluire din culisele politicii: USR a încercat să-l racoleze pe Ilie Bolojan. Întâlnire secretă la hotel

Cristian Ghinea, unul dintre liderii USR, considerat de mai mulți foști membri ai partidului drept parte a grupului care ar fi acaparat conducerea formațiunii și ar acționa discreționar în interior, a recunoscut că, în urmă cu trei sau patru ani, au existat tentative de a-l coopta pe actualul premier Ilie Bolojan în partid.

Declarațiile au fost făcute într-o discuție cu jurnalistul Matei Udrea, în care Ghinea a relatat că l-a contactat direct pe Bolojan în perioada 2022-2023, pe când acesta era primar al municipiului Oradea, pentru a-i propune să se alăture USR.

La acel moment, Bolojan era deja perceput ca un politician cu notorietate în interiorul PNL, iar numele său era vehiculat drept posibil viitor lider al partidului, fie din postura de președinte, fie ca influență majoră în culise, pe fondul imaginii consolidate în anii de administrație locală.

Cristian Ghinea a povestit că întâlnirea cu Bolojan a avut loc la începutul guvernării PSD-PNL, într-un context politic tensionat, în care în presă apăruseră informații potrivit cărora edilul din Oradea s-ar fi aflat în dizgrația fostului președinte Klaus Iohannis.

„Vrei să-ți dau o știre? L-am sunat pe Bolojan, să-i zic să vină la USR. M-am întâlnit cu el pe la începutul guvernării PSD-PNL. M-a și invitat, m-a sunat și a zis «am o treabă la Guvern, vin, hai să ne vedem la un breakfast». Și zic «da, unde?». «Păi la 7, la hotelul ăsta»", a relatat Ghinea, potrivit România TV.

El a precizat că la acel moment președintele USR era Cătălin Drulă și că ideea unei eventuale „userizări" a lui Bolojan era discutată inclusiv în spațiul public. „La 7 dimineața, m-am trezit cu noaptea-n cap să mă duc. Era Drulă președinte atunci la USR și se tot scria prin presă că Bolojan e în dizgrațiile lui Klaus Iohannis și am zis hai să vedem, dacă tot... Apropos de userizare", a spus liderul USR.

Potrivit lui Ghinea, întâlnirea s-a încheiat cu un refuz clar din partea lui Ilie Bolojan, care ar fi invocat loialitatea față de PNL. „Și m-am întâlnit cu el să-i zic să facem o chestie, să vină la noi, la USR. Și mi-a zis «nu, sunt de când eram tânăr în partidul ăsta, nu...». Adică m-a refuzat. Omul a zis nu vin la USR, eu sunt PNL-ist, cred că a folosit o expresie d-asta, că nu se mai schimbă el la bătrânețe. În 2022-2023, cam acolo era", a povestit Ghinea.

Din relatarea liderului USR reiese că relația dintre cei doi era deja una apropiată, în condițiile în care invitația la întâlnire a venit chiar din partea lui Bolojan, care l-ar fi sunat personal pe Ghinea pentru a stabili o discuție la micul dejun, înainte de o deplasare la Guvern.